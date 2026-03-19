Trabzon Şehir Hastanesi Güvenli İddiaları Yalanlandı

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, yapımı süren Trabzon Şehir Hastanesi zemini ile ilgili gündem olan iddialara ilişkin, "Yapı güvenliğini olumsuz etkileyecek herhangi bir kayma ya da blokların taşıyıcı sistemlerinde risk oluşturacak bir oturma, dönme veya yanal öteleme kaynaklı stabilite kusuruna rastlanmamıştır. Test sonuçları, kazıkların tasarım yüklerini güvenle taşıdığını kanıtlamıştır" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Trabzon'a geldi. Bakan Memişoğlu'na Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Topsakal ve AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın eşlik etti. Yapımı süren Trabzon Şehir Hastanesi'nde açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, "Yarın kavuşacağımız Ramazan Bayramı'mızın milletimize dünyaya ve insanlığa hayırlar getirmesini diliyor ve kutluyorum. Ramazan ayını mutluluk içinde bitirdik. Dünyada barışın ve huzurun gelmesi için hepimiz dua ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, son 23 yılda ülkemize sağlık alanında inanılmaz bir gelişim, dünyaya örnek olacak bir sağlık sistemine kavuşmuş durumdayız. Mevcut hastanelerimizin yüzde 80'ini yeniledik veya yeniden inşa ettik. Bu süreçte 23 yılda Türkiye'de 804 yeni hastane yaptık. Türkiye'nin toplam yatak kapasitesi 175 bine ulaşmış durumda. Türkiye'de 27 şehir hastanemiz; modern mimarileri, gelişmiş teknolojik altyapıları ve yüksek hizmet kapasitesiyle milletimize dünya standartlarında kesintisiz sağlık hizmeti sunmaktadır. Trabzon Şehir Hastanemiz de bu güçlü sağlık vizyonunun en önemli yansımalarından biridir" dedi.

'TÜM VERİLER TEYİT EDİLMİŞTİR'

Bakan Memişoğlu, Trabzon Şehir Hastanesi zeminiyle ilgili sanal medyada gündeme gelen iddialara ilişkin, "Son günlerde Trabzon Şehir Hastanemizle ilgili olarak sosyal medyada bazı asılsız iddiaların gündeme getirildiğini görüyoruz. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, konuyla ilgili teknik bilgileri açık ve net olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle; Trabzon Şehir Hastanesi tüm aşamaları bilimsel veriler, mühendislik hesapları ve teknik denetim süreçleri doğrultusunda yürütülen çok önemli bir sağlık yatırımıdır. Hastanemizin yer aldığı dolgu alanı 2013 yılında tamamlanmıştır. Ancak hastanemizin taşıyıcı sistemi yalnızca deniz dolgu tabakası esas alınarak tasarlanmamıştır. Projede kullanılan fore kazıklar, dolgu tabakasının altındaki en sağlam ana kaya birimine, Beşirli Formasyonu'na ait 'breş' ana kayasına en az 6 metre boyunca soketlenerek yerleştirilmiştir. Bu sayede yapı yükleri, sağlam zemin tabakalarına güvenli şekilde aktarılmaktadır. Hastanemizin inşa süreçleri sadece proje hesaplarıyla da sınırlı tutulmamıştır. Bugüne kadar saha genelinde 22 kez gerçekleştirilen kazık yükleme deneyleri, kazık bütünlük testleri, teknik ölçümler ve mühendislik değerlendirmeleriyle tüm veriler ayrıca teyit edilmiştir" diye konuştu.

'EKİPLERİMİZİN EMEĞİNE HAKSIZLIK'

Bakan Memişoğlu, "Elde edilen sonuçlarda, yapı güvenliğini olumsuz etkileyecek herhangi bir kayma ya da blokların taşıyıcı sistemlerinde risk oluşturacak bir oturma, dönme veya yanal öteleme kaynaklı stabilite kusuruna rastlanmamıştır. Test sonuçları, kazıkların tasarım yüklerini güvenle taşıdığını kanıtlamıştır. Böylesine büyük ve stratejik bir sağlık yatırımında her aşama dikkatle takip edilmekte, her teknik veri titizlikle değerlendirilmektedir. Trabzon Şehir Hastanemiz de ilgili kurumlarımızın, mühendislerimizin ve teknik ekiplerimizin yakın gözetimi altında yükselmektedir. Sosyal medyada birilerinin 'kayıyor' diyerek yaydığı endişeler, burada gece-gündüz ter döken danışman hocalarımızın, mühendislerimizin ve teknik ekiplerimizin emeğine haksızlıktır. Bununla birlikte, bilimsel veriler ve teknik hesaplamalar ışığında konuşulması gereken bir konuda, somut bir dayanak ortaya koymadan gelişigüzel açıklamalarda bulunulması da ayrıca üzüntü vericidir" dedi.

'2026 YILINDA MİLLETİMİZİN HİZMETİNE AÇACAĞIZ'

Bakan Memişoğlu, Trabzon Şehir Hastanesi inşasının haziran ya da temmuz ayında tamamlanacağını ifade ederek, "Buna rağmen biz her zaman olduğu gibi şeffaflıktan yanayız. Teknik değerlendirmeler talep edilirse de paylaşmaya hazır olduğumuzu özellikle ifade etmek isterim. Bu vesileyle vatandaşlarımızdan özellikle şunu rica ediyorum; teknik verilerle ve resmi açıklamalarla desteklenmeyen asılsız iddialar karşısında yalnızca yetkili kurumlarımızın açıklamalarına itibar ediniz. Trabzon Şehir Hastanesi haziran-temmuz ayında bize teslim edilecek. Allah nasip ederse, 2026'da milletimizin hizmetine açacağız. Cumhurbaşkanımızın 'Hayalim' dediği sağlık şaheserini insanların ve Trabzon'un hizmetine sunacağız. Trabzon, sağlık anlamında bölgemizin en önemli şehirlerinden bir tanesi. Sadece bölgesine değil, etrafındaki ülkelere bile sağlık hizmeti sunabilecek altyapıya kavuşmuş olacak. Tüm ekibe teşekkür ediyorum" diye konuştu.