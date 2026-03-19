Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzon Şehir Hastanesi Güvenli İddiaları Yalanlandı

19.03.2026 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Memişoğlu, Trabzon Şehir Hastanesi'nin güvenliği hakkında sosyal medya iddialarını çürüttü.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, yapımı süren Trabzon Şehir Hastanesi zemini ile ilgili gündem olan iddialara ilişkin, "Yapı güvenliğini olumsuz etkileyecek herhangi bir kayma ya da blokların taşıyıcı sistemlerinde risk oluşturacak bir oturma, dönme veya yanal öteleme kaynaklı stabilite kusuruna rastlanmamıştır. Test sonuçları, kazıkların tasarım yüklerini güvenle taşıdığını kanıtlamıştır" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Trabzon'a geldi. Bakan Memişoğlu'na Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Topsakal ve AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın eşlik etti. Yapımı süren Trabzon Şehir Hastanesi'nde açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, "Yarın kavuşacağımız Ramazan Bayramı'mızın milletimize dünyaya ve insanlığa hayırlar getirmesini diliyor ve kutluyorum. Ramazan ayını mutluluk içinde bitirdik. Dünyada barışın ve huzurun gelmesi için hepimiz dua ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, son 23 yılda ülkemize sağlık alanında inanılmaz bir gelişim, dünyaya örnek olacak bir sağlık sistemine kavuşmuş durumdayız. Mevcut hastanelerimizin yüzde 80'ini yeniledik veya yeniden inşa ettik. Bu süreçte 23 yılda Türkiye'de 804 yeni hastane yaptık. Türkiye'nin toplam yatak kapasitesi 175 bine ulaşmış durumda. Türkiye'de 27 şehir hastanemiz; modern mimarileri, gelişmiş teknolojik altyapıları ve yüksek hizmet kapasitesiyle milletimize dünya standartlarında kesintisiz sağlık hizmeti sunmaktadır. Trabzon Şehir Hastanemiz de bu güçlü sağlık vizyonunun en önemli yansımalarından biridir" dedi.

'TÜM VERİLER TEYİT EDİLMİŞTİR'

Bakan Memişoğlu, Trabzon Şehir Hastanesi zeminiyle ilgili sanal medyada gündeme gelen iddialara ilişkin, "Son günlerde Trabzon Şehir Hastanemizle ilgili olarak sosyal medyada bazı asılsız iddiaların gündeme getirildiğini görüyoruz. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, konuyla ilgili teknik bilgileri açık ve net olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle; Trabzon Şehir Hastanesi tüm aşamaları bilimsel veriler, mühendislik hesapları ve teknik denetim süreçleri doğrultusunda yürütülen çok önemli bir sağlık yatırımıdır. Hastanemizin yer aldığı dolgu alanı 2013 yılında tamamlanmıştır. Ancak hastanemizin taşıyıcı sistemi yalnızca deniz dolgu tabakası esas alınarak tasarlanmamıştır. Projede kullanılan fore kazıklar, dolgu tabakasının altındaki en sağlam ana kaya birimine, Beşirli Formasyonu'na ait 'breş' ana kayasına en az 6 metre boyunca soketlenerek yerleştirilmiştir. Bu sayede yapı yükleri, sağlam zemin tabakalarına güvenli şekilde aktarılmaktadır. Hastanemizin inşa süreçleri sadece proje hesaplarıyla da sınırlı tutulmamıştır. Bugüne kadar saha genelinde 22 kez gerçekleştirilen kazık yükleme deneyleri, kazık bütünlük testleri, teknik ölçümler ve mühendislik değerlendirmeleriyle tüm veriler ayrıca teyit edilmiştir" diye konuştu.

'EKİPLERİMİZİN EMEĞİNE HAKSIZLIK'

Bakan Memişoğlu, "Elde edilen sonuçlarda, yapı güvenliğini olumsuz etkileyecek herhangi bir kayma ya da blokların taşıyıcı sistemlerinde risk oluşturacak bir oturma, dönme veya yanal öteleme kaynaklı stabilite kusuruna rastlanmamıştır. Test sonuçları, kazıkların tasarım yüklerini güvenle taşıdığını kanıtlamıştır. Böylesine büyük ve stratejik bir sağlık yatırımında her aşama dikkatle takip edilmekte, her teknik veri titizlikle değerlendirilmektedir. Trabzon Şehir Hastanemiz de ilgili kurumlarımızın, mühendislerimizin ve teknik ekiplerimizin yakın gözetimi altında yükselmektedir. Sosyal medyada birilerinin 'kayıyor' diyerek yaydığı endişeler, burada gece-gündüz ter döken danışman hocalarımızın, mühendislerimizin ve teknik ekiplerimizin emeğine haksızlıktır. Bununla birlikte, bilimsel veriler ve teknik hesaplamalar ışığında konuşulması gereken bir konuda, somut bir dayanak ortaya koymadan gelişigüzel açıklamalarda bulunulması da ayrıca üzüntü vericidir" dedi.

'2026 YILINDA MİLLETİMİZİN HİZMETİNE AÇACAĞIZ'

Bakan Memişoğlu, Trabzon Şehir Hastanesi inşasının haziran ya da temmuz ayında tamamlanacağını ifade ederek, "Buna rağmen biz her zaman olduğu gibi şeffaflıktan yanayız. Teknik değerlendirmeler talep edilirse de paylaşmaya hazır olduğumuzu özellikle ifade etmek isterim. Bu vesileyle vatandaşlarımızdan özellikle şunu rica ediyorum; teknik verilerle ve resmi açıklamalarla desteklenmeyen asılsız iddialar karşısında yalnızca yetkili kurumlarımızın açıklamalarına itibar ediniz. Trabzon Şehir Hastanesi haziran-temmuz ayında bize teslim edilecek. Allah nasip ederse, 2026'da milletimizin hizmetine açacağız. Cumhurbaşkanımızın 'Hayalim' dediği sağlık şaheserini insanların ve Trabzon'un hizmetine sunacağız. Trabzon, sağlık anlamında bölgemizin en önemli şehirlerinden bir tanesi. Sadece bölgesine değil, etrafındaki ülkelere bile sağlık hizmeti sunabilecek altyapıya kavuşmuş olacak. Tüm ekibe teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Politika, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
Marco Asensio’ya milli takım müjdesi Marco Asensio'ya milli takım müjdesi
“Neden Türk Milli Takımı’nı seçtin“ sorusuna Kenan’dan olay yanıt "Neden Türk Milli Takımı'nı seçtin?" sorusuna Kenan'dan olay yanıt
6 milyon euroya gelmişti Sergen Yalçın biletini kesti 6 milyon euroya gelmişti! Sergen Yalçın biletini kesti
Kuruyan betonda mahsur kalan ’Paris’, 7 saat sonra özgürlüğüne kavuştu Kuruyan betonda mahsur kalan 'Paris', 7 saat sonra özgürlüğüne kavuştu
Trump’ın NATO ısrarı geçmiyor: İran’da bu konuda adım atın Trump'ın NATO ısrarı geçmiyor: İran'da bu konuda adım atın
Londra’da alışılmışın dışında buluşma: Finlandiya ve Kanada liderleri sabah koşusunda Londra'da alışılmışın dışında buluşma: Finlandiya ve Kanada liderleri sabah koşusunda
Görüntüdeki çocuğu tanıdınız mı Bu akşam herkes onu konuşacak Görüntüdeki çocuğu tanıdınız mı? Bu akşam herkes onu konuşacak
İsveç: Vatandaşımız bugün İran’da idam edildi İsveç: Vatandaşımız bugün İran'da idam edildi

14:03
İran’dan ABD ve İsrail’e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
13:49
ABD’den İran’ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
ABD'den İran'ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
13:24
Tülin Şahin’den üzen haber ’’Aynı gerçekle ben de karşılaştım’’ diyerek duyurdu
Tülin Şahin'den üzen haber! ''Aynı gerçekle ben de karşılaştım'' diyerek duyurdu
13:22
Otomotiv devi Türkiye’de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
Otomotiv devi Türkiye'de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
12:13
Bomba iddia: Belediye başkanının özel kalemi vatandaşı dolandırdı
Bomba iddia: Belediye başkanının özel kalemi vatandaşı dolandırdı
12:02
İran savaşı yeni safhaya geçiyor Asker yığıyorlar, işte Trump’ın hedefindeki 3 bölge
İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
11:50
12 ülkeden İran’a çağrı Bakan Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş
12 ülkeden İran'a çağrı! Bakan Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş
11:32
Türkiye, Suriye’nin kritik teklifini kabul etti
Türkiye, Suriye'nin kritik teklifini kabul etti
11:12
Kuveyt’teki Mina Abdullah petrol rafinerisine İHA saldırısı
Kuveyt'teki Mina Abdullah petrol rafinerisine İHA saldırısı
10:59
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 14:27:20. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.