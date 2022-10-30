TRT spikerinin "Atatürk bizi ümmet olmaktan çıkardı" sözleri tepki toplamıştı, Ümit Özdağ'dan kutlama geldi

TRT HABER spikeri Deniz Demir'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü ana haber bültenini aktardıktan sonra önündeki notlardan okuyarak seyirciye aktardığı sözler yayına adeta damga vurdu.

"BİZİ ÜMMET OLMAKTAN ÇIKARDI"

Spiker Deniz Demir, Atatürk ve silah arkadaşlarını andığı sırada, "Bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini, Cumhuriyet aydınlığını ilmini armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi sevgi ve saygı ile anarken. Cumhuriyeti zihninde ve kalbi yaşatan bu büyük devlet büyük millet, Atatürk'ün kurduğu büyük Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşasın" ifadelerini kullandı.

TEPKİLER ART ARDA

Demir'in sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, ümmet kelimesinin "Müslümanlığa bağlı olan, Hazreti Muhammet'in yolundan giden Müslümanların tümü" anlamına geldiğini ve Atatürk'ün Cumhuriyet fikri ile ümmet kelimesinin alakasız olduğunu savundu. Olayın ardından Demir'in ekranlardan uzaklaştırıldığı iddia edildi.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN DESTEK GELDİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tartışmalara katıldı. Özdağ, "Bu konuşmayı yaptığı için cezalandırılarak ekranlardan çekilen TRT spikeri Demir'i kutluyorum. Kendisi onurlu Türk kadını olduğunu göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti Türk'ten başka herkes milliyetinin bilincine varmışken hala kendisinin ümmet olduğunu düşünen Türk'ün milletleşmesidir" dedi.