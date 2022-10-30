TRT spikerinin "Atatürk bizi ümmet olmaktan çıkardı" sözleri tepki toplamıştı, Ümit Özdağ'dan kutlama geldi - Son Dakika
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TRT spikerinin "Atatürk bizi ümmet olmaktan çıkardı" sözleri tepki toplamıştı, Ümit Özdağ'dan kutlama geldi

30.10.2022 17:44

TRT spikeri Deniz Demir'in "Atatürk bizi ümmet olmaktan çıkardı" ifadeleri büyük tepki çekmişti. Tartışmalara Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ da katıldı. Özdağ sosyal medya hesabından konu hakkında yaptığı paylaşımda, "Bu konuşmayı yaptığı için cezalandırılarak ekranlardan çekilen TRT spikeri Demir'i kutluyorum" ifadelerini kullandı.

TRT HABER spikeri Deniz Demir'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü ana haber bültenini aktardıktan sonra önündeki notlardan okuyarak seyirciye aktardığı sözler yayına adeta damga vurdu.

"BİZİ ÜMMET OLMAKTAN ÇIKARDI"

Spiker Deniz Demir, Atatürk ve silah arkadaşlarını andığı sırada, "Bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini, Cumhuriyet aydınlığını ilmini armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi sevgi ve saygı ile anarken. Cumhuriyeti zihninde ve kalbi yaşatan bu büyük devlet büyük millet, Atatürk'ün kurduğu büyük Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşasın" ifadelerini kullandı.

TRT spikerinin Atatürk'le ilgili sözleri ortalığı ayağa kaldırmıştı, Ümit Özdağ'dan kutlama geldi

TEPKİLER ART ARDA

Demir'in sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, ümmet kelimesinin "Müslümanlığa bağlı olan, Hazreti Muhammet'in yolundan giden Müslümanların tümü" anlamına geldiğini ve Atatürk'ün Cumhuriyet fikri ile ümmet kelimesinin alakasız olduğunu savundu. Olayın ardından Demir'in ekranlardan uzaklaştırıldığı iddia edildi.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN DESTEK GELDİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tartışmalara katıldı. Özdağ, "Bu konuşmayı yaptığı için cezalandırılarak ekranlardan çekilen TRT spikeri Demir'i kutluyorum. Kendisi onurlu Türk kadını olduğunu göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti Türk'ten başka herkes milliyetinin bilincine varmışken hala kendisinin ümmet olduğunu düşünen Türk'ün milletleşmesidir" dedi.

TRT spikerinin Atatürk'le ilgili sözleri ortalığı ayağa kaldırmıştı, Ümit Özdağ'dan kutlama geldi
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Son Dakika Politika TRT spikerinin 'Atatürk bizi ümmet olmaktan çıkardı' sözleri tepki toplamıştı, Ümit Özdağ'dan kutlama geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TRT spikerinin "Atatürk bizi ümmet olmaktan çıkardı" sözleri tepki toplamıştı, Ümit Özdağ'dan kutlama geldi - Son Dakika
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