Trump, Büyükelçi Adaylarını Açıkladı - Son Dakika
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Politika

Trump, Büyükelçi Adaylarını Açıkladı

Donald Trump, Türkiye'ye Tom Barrack, Yunanistan'a ise Kimberly Guilfoyle'ı büyükelçi adayı gösterdi.

11.12.2024 10:45
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ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump, Ankara Büyükelçisi olarak Colony Capital adlı yatırım şirketinin kurucusu Tom Barrack'ı aday gösterdi.

ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump, yönetiminde yer alacak isimleri belirlemeye devam ediyor. Donald Trump, Türkiye ve Yunanistan büyükelçilerini seçti. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tom Barrack'ın Türkiye'deki yeni Büyükelçimiz olarak görev yapacağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Tom, 30 yıl boyunca küresel bir özel sermaye şirketini başarıyla yönetti. Hem siyasi hem de iş dünyasındaki çok çeşitli kanaat önderleri tarafından saygı duyulan, deneyimli ve makul bir isimdir" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükelçi adayı Tom Barrack, Trump'ın uzun zamandır arkadaşı. Ayrıca özel sermaye yöneticisi ve daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) etki ajanı olarak yasa dışı faaliyet göstermekle suçlanmış ve 2022'de karşı karşıya kaldığı 9 suçlamanın hepsinden beraat etmişti.

Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle

Trump, Fox News kanalında sunuculuk yapan ve siyasi bağış toplayan Kimberly Guilfoyle'u ise ABD'nin Yunanistan Büyükelçi olarak aday gösterdi. Trump, "Kimberly uzun yıllardır yakın bir dost ve müttefik oldu. Hukuk, medya ve siyaset alanındaki deneyimi ve liderliği ile keskin zekası, onu ABD'yi temsil etmek ve yurt dışındaki çıkarlarını korumak için son derece nitelikli kılmaktadır. Kimberly, Yunanistan ile güçlü ikili ilişkiler geliştirmek, savunma iş birliğinden ticarete ve ekonomik inovasyona kadar uzanan konularda çıkarlarımızı ilerletmek için mükemmel bir aday" ifadelerini kullandı.

Guilfoyle, 31 Aralık 2020'den bu yana Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ile nişanlı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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