Trump ile Putin Görüşmesi Planlandı - Son Dakika
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Politika

Trump ile Putin Görüşmesi Planlandı

Trump ile Putin Görüşmesi Planlandı

Trump, Putin ile Ukrayna'daki savaş hakkında toprak ve enerji konularını ele alacak.

17.03.2025 10:13
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ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi planladığını belirterek, "Sanırım toprak ve enerji santralleri hakkında konuşacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yeni bir görüşme planlanıyor. ABD Başkanı Trump, Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, yarın Putin ile Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek üzere konuşmayı planladığını söyledi. Trump görüşmenn detayına ilişkin ise, "Sanırım toprak ve enerji santralleri hakkında konuşacağız. Bence her iki taraf da, Ukrayna ve Rusya, bu konunun büyük bir kısmını zaten görüşüyor. Bu konuda zaten konuşuyoruz, bazı varlıkları bölüşüyoruz" dedi.

Washington ve Kiev'in Avrupalı müttefikleri çatışmaların durdurulmasını kabul etmesi için Moskova'ya baskı yapıyor ancak Putin net bir cevap vermek yerine bir dizi şart sıraladı ve teklifle ilgili "ciddi soru işaretlerini" gündeme getirdi.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, Putin ile görüşmüştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna ile ateşkesi görüşmek üzere Cuma günü Rusya'ya ziyaret gerçekleştirmiş ve Putin ile görüşmüştü. Görüşmenin ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, Witkoff'un Putin ile toplantıda ateşkes görüşmelerine ilişkin Rusya'ya ek bilgiler verdiğini, Putin'in de Witkoff aracılığıyla ABD Başkanı Donald Trump'a ek bilgiler ve ateşkes önerisiyle ilgili bir mesaj ilettiğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise, 11 Mart'ta Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Ukrayna heyetiyle gerçekleştirilen 9 saatlik görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın 30 günlük geçici bir ateşkesin derhal yürürlüğe konması önerisini kabul etmeye hazır olduğunu belirtmişti.

Zelenskiy'den ateşkese ilişkin açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile ateşkese ilişkin Cuma günü yaptığı açıklamada, "ABD tarafıyla temaslar devam ediyor. Yapıcı bir yaklaşım sergilemeye kararlıyız. Rusya'ya yapıcı olması yönünde baskı yapmak ve Rusya'nın savaşı uzatmaktan başka bir işe yaramayan tüm bu manipülasyonlarına son vermek hala çok önemli. Şu anda Ukrayna'yı ve barışa yönelik çabalarımızı destekleyen herkese minnettarım" açıklaması yapmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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