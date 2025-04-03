Trump'ın Gümrük Vergileri Dünya Ekonomisine Darbe! - Son Dakika
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Politika

Trump'ın Gümrük Vergileri Dünya Ekonomisine Darbe!

Ursula von der Leyen, Trump'ın yeni gümrük vergilerini dünya ekonomisi için büyük bir darbe olarak nitelendirdi.

03.04.2025 10:28
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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün açıkladığı yeni gümrük vergilerine ilişkin, "Trump'ın dün açıkladığı küresel gümrük vergileri dünya ekonomisine büyük bir darbe" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, kapsamlı yeni ithalat vergilerini açıkladı. Tüm ülkelere en az yüzde 10'luk bir temel gümrük vergisi getiren Trump'ın kararına tepki geldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB- Orta Asya Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Özbekistan'ın Semerkant kentinde yaptığı açıklamada, "Trump'ın dün açıkladığı küresel gümrük vergileri dünya ekonomisine büyük bir darbe" dedi.

Vergilendirmeye yönelik Washington ile görüşmelerin başarısız olması durumunda Avrupa Birliği'nin karşı tedbirlerle yanıt vermeye hazır olduğunu söyleyen von der Leyen, "Çelik üzerindeki gümrük vergilerine karşılık ilk önlem paketini tamamlamış bulunuyoruz. Şimdi ise eğer müzakereler başarısız olursa çıkarlarımızı ve işletmelerimizi korumak için daha fazla karşı önlem almaya hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

AB'nin alacağı ek önlemlere ilişkin detay vermeyen Ursula von der Leyen, ABD'nin bu kararına karşı üzgün olduğunu kaydederek, ABD'nin en yüksek gümrük tarifelerinden bazılarıyla karşı karşıya kalan savunmasız ülkeleri de içeren küresel ekonomide "muazzam sonuçlar" yaşanabileceği uyarısında bulundu. Von der Leyen, belirsizliğin bir sarmal halinde giderek büyüyeceğini ve korumacılığın artacağını sözlerine ekledi. Tüketicilerin gıda, ilaç ve ulaşım maliyetlerinin artacağına dikkat çeken Leyen, işletmelerin sekteye uğrayacağını vurguladı. Diğerlerinin küresel ticaret kurallarından haksız bir şekilde faydalanması konusunda Trump ile aynı fikirde olduğunu kaydeden von der Leyen, "Endişeleri müzakereler yoluyla görüşmek için çok geç değil" dedi.

Avrupa Birliği, ABD'nin 12 Mart'ta yürürlüğe giren çelik ve alüminyum vergilerine karşılık 26 milyar euroya kadar olan ABD ürünlerine karşı vergi getirmeyi planlıyor.

ABD Başkanı Trump'ın dün açıkladığı yeni gümrük vergileri kapsamında en yüksek gümrük vergisi oranı yüzde 34 ile Çin ve yüzde 46 ile Vietnam'a uygulanacak. AB'ye yüzde 20 gümrük vergisi getirilirken, Türkiye ise yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacak ülkeler arasında yer aldı. - SEMERKAND

Kaynak: İHA

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