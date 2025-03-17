ABD\'den İran\'a bir tehdit daha: Bu başkanı ciddiye alsanız iyi olur

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehditlerine değinerek, "İran'a mesajımız, bu başkanı ciddiye alsanız iyi olur" dedi.

"İRAN TRUMP'I CİDDİYE ALSA İYİ OLUR"

ABD'de Beyaz Saray Sözcü Karoline Leavitt açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehditlerinin ciddiye alınması gerektiğini ifade etti. Leavitt, Trump'ın İran'a yönelik tehditlerine değinerek, "İran'a mesajımız, bu başkanı ciddiye alsanız iyi olur" dedi.

"MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ"

ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarına değinen Leavitt, "Sanırım Husiler geçtiğimiz hafta sonu şehirde yeni bir şerif olduğunu öğrendiler. Bu Başkan eli kolu bağlı oturup teröristlerin ticari gemilere ve ABD Donanması'na ait gemilere saldırı düzenlemesine izin vermeyecektir. Bu tür eylemlere müsamaha göstermeyecektir" dedi.

TRUMP'IN YEMEN TALİMATI

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, yaptığı açıklamada, ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını bildirmişti. İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana'nın da arasında yer aldığı bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 53 kişinin öldüğünü, 98 kişinin yaralandığını açıklamıştı.