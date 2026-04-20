Trump İran Anlaşması İçin Umutlu
20.04.2026 19:03
Trump, İran'ın Pakistan'daki görüşmelere katılmayacağına rağmen anlaşmanın imzalanacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran tarafının Pakistan'daki görüşmelere katılmayacağı yönünde çıkan haberlere rağmen, "İran ile anlaşma bugün Pakistan'da imzalanacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına İran'a dair çelişkili açıklamalarda bulundu. İran tarafının Pakistan'daki görüşmelere katılmayacağı yönünde çıkan haberlere rağmen Trump, İran'ın barış görüşmelerine katılmayacağı iddiasını reddederek, "İran ile anlaşma bugün Pakistan'da imzalanacak" dedi.

ABD Başkanı Trump, görüşmelerde bir ilerleme sağlanması halinde üst düzey İranlı yetkililerle bir araya gelmeye istekli olduğunu söyledi. Fırsat doğması halinde İranlı liderlerle doğrudan görüşmek gibi çarpıcı bir diplomatik adıma hazır olduğunun sinyalini veren Trump, "Görüşmeleri yapmamız gerekiyor. Bu noktada kimsenin oyun oynamayacağını varsayıyorum. Onlarla görüşmek benim için sorun değil. Eğer görüşmek isterlerse, çok yetenekli insanlarımız var. Onlarla bir araya gelmekte bir sakınca görmüyorum" dedi.

Başkan Yardımcısı James David Vance, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'ın görüşmeler için Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitmek üzere yola çıktıklarını doğrulayan Trump, "Şu anda yoldalar. Gece saatlerinde orada olacaklar" dedi.

Müzakerelerin merkezinde tartışmaya kapalı tek bir talep olduğunu ve bunun İran'ın nükleer silah arayışından tamamen vazgeçmesi olduğunu söyleyen Trump, "Nükleer silahlarınızdan kurtulun. Her şey bu kadar basit. Nükleer silah olmayacak" dedi.

İran'ın bu şarta uyması durumunda kalkınma potansiyeline sahip olduğunu da sözlerine ekleyen Trump, İran'ın bu şartı reddetmesi ya da görüşmelerin çökmesi durumunda ne olacağını net bir şekilde ifade etmekten kaçındı. Trump, İran ile müzakerelerin ikinci turunun ise "yarın akşam" yapılacağını söyledi.

"İsrail beni İran'a karşı savaşa ikna etmedi"

Trump ayrıca sosyal medya hesabı üzerindeı yaptığı paylaşımda, "İsrail beni İran'a karşı savaşa ikna etmedi" ifadelerini kullanarak, İran'a yönelik saldırıları başlatmasının nedeninin 7 Ekim olayları ile İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacağına dair hayatı boyunca desteklediği görüşünün olduğunu belirtti. Basına yüklenen Trump, "Sahte habercileri ve anketleri büyük bir şaşkınlıkla izliyor ve okuyorum. Söylediklerinin yüzde 90'ı yalan ve uydurma hikayelerden ibaret, anketler de 2020 Başkanlık Seçimi gibi usulsüz. Tıpkı medyanın konuşmaktan pek hoşlanmadığı Venezuela'daki sonuçlar gibi, İran'daki sonuçlar da inanılmaz olacak. İran'ın yeni liderleri akıllıysa, bu ülke harika ve müreffeh bir geleceğe kavuşabilir" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

