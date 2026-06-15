Trump İran Anlaşmasını Duyurdu - Son Dakika
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Trump İran Anlaşmasını Duyurdu

Trump İran Anlaşmasını Duyurdu
15.06.2026 03:05
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Trump, İran'la yapılan anlaşmanın bölgeye barış getireceğini ve Hürmüz Boğazı'nın açılacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la varılan anlaşma hakkında, "Bu harika anlaşma tüm bölgeye barış ve güvenlik getirecek" açıklamasında bulundu. Anlaşma ile birlikte Hürmüz Boğazı'nın uluslararası deniz trafiğine serbest bir şekilde açılacağına dikkat çeken Trump, "Cuma günü anlaşmanın imzalanmasının ardından mayın temizleme çalışmaları için boğazın açılmasıyla birlikte, petrol akışı bölge ve dünya için iki yönlü olarak yeniden başlayacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'la varılan anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Söz konusu anlaşmanın bölgeye barış getireceğinin altını çizen Trump, "Bu harika anlaşma tüm bölgeye barış ve güvenlik getirecek. Birçok başkan İran ile barış yapmaya çalıştı ve benden öncekilerin hepsi başarısız oldu. Bölge liderleri, ilk defa gerçek barışa ulaşmalarına yardım edebilecek bir başkan buldular" ifadelerini kullandı. Anlaşma ile birlikte Hürmüz Boğazı'nın uluslararası deniz trafiğine serbest bir şekilde açılacağına dikkat çeken Trump, "Cuma günü anlaşmanın imzalanmasının ardından mayın temizleme çalışmaları için boğazın açılmasıyla birlikte, petrol akışı bölge ve dünya için iki yönlü olarak yeniden başlayacak" dedi.

Trump, İran'la anlaşma sürecinin tamamlandığını duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada İran ile anlaşma sürecinin tamamlandığını duyurmuştu. Trump, İran limanlarına yönelik ABD ablukasının kaldırılacağını belirterek, "Tüm tarafları tebrik ediyoruz. Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir ücret veya kısıtlama olmaksızın deniz trafiğine tamamen açılmasını resmen onaylıyor, buna eş zamanlı olarak ABD Deniz Kuvvetleri tarafından uygulanan ablukanın derhal kaldırılması talimatını veriyorum" demişti. Trump, " Dünya'nın gemileri, makinelerinizi çalıştırın. Petrol akmaya başlasın" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump İran Anlaşmasını Duyurdu - Son Dakika

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