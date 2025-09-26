Trump, Netanyahu\'ya resti çekti: Bu kadar yeter, artık durma zamanı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da bir dizi başkanlık kararnamesini imzaladığı programda basın mensuplarına konuştu. Orta Doğu'daki liderlerle görüşmeler yürüttüklerini belirten Trump, Gazze'deki insani durumun son bulması için çalışıldığını, rehinelerin geri dönmesi ve cenazelerin teslim alınması gerektiğini söyledi.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMEYE DEĞİNDİ

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beyaz Saray'daki görüşmesine de değinerek, "Bugün burada Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm ve harika bir toplantımız oldu" ifadelerini kullandı. İki liderin öğle yemeği yiyip kapsamlı tartışmalar gerçekleştirdiğini belirtti.

TIKTOK DEVRİ VE ÇİN ONAYI

Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşerek TikTok'un Amerikan ve uluslararası şirketlere devrinin Çin tarafından onaylandığını aktardı. Trump, TikTok algoritmasının Amerikan şirketleri tarafından düzenleneceğini vurguladı. Başkan Yardımcısı James David Vance ise satın alma bedelinin yaklaşık 14 milyar dolar olacağını söyledi ve uygulamanın ulusal güvenlik tehdidi olmaktan çıkacağını belirtti. Trump, satış şartlarına uyulmazsa TikTok'un ABD'de yasaklanmasına ilişkin bir kararname imzaladığını açıkladı.

GAZZE'DE ANLAŞMA UMUDU

Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile de görüştüğünü kaydederek, "Gazze konusunda bir anlaşmaya ve belki de barışa varmaya oldukça yakınız" dedi. Rehinelerin geri alınması konusunda beklentilerini paylaştı.

UKRAYNA VE RUSYA DEĞERLENDİRMESİ

Ukrayna- Rusya savaşına ilişkin soruya Trump, Rusya'nın durumunun olumsuz olduğunu, ekonomisinin ve askeri başarısının sıkıntılı olduğunu belirtti. "Eğer bu bizim savaşımız olsaydı bir haftada biterdi" diyerek, sürecin uzun sürmesinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.

TÜRKİYE'DEN RUS GAZI TALEBİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Trump, Erdoğan'dan Türkiye'nin Rus gazı alımını doğrudan durdurmasını talep etmediğini, ancak Türkiye'nin birçok seçeneği olduğu için bu yönde adım atabileceğine inandığını söyledi. Macaristan ve Slovakya örnekleri üzerinden enerji bağımlılığına dikkat çekti.

F-35 VE SAVUNMA GÖRÜŞMELERİ

Türkiye ile savunma teçhizatı konularının ele alındığını söyleyen Trump, F-35 konusu için "Kolayca anlaşabiliriz, belki bunu yaparız" şeklinde konuştu. Türkiye'ye yönelik savunma iş birlikleri açısından olumlu bir hava olduğuna dair değerlendirmeler yaptı.

İSRAİL'İN BATI ŞERİA'YI İLHAK ETMESİNE İZİN VERMEYECEĞİM

İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme planlarına ilişkin bir soruda Trump, "İzin vermeyeceğim. Öyle bir şey olmayacak" ifadesini kullandı. Konuyu Netanyahu ile görüştüğünü ve buna izin vermeyeceğini tekrar belirtti: "Artık yeter. Durma zamanı geldi."