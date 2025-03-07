Trump, Kanada Başbakanı Trudeau\'yu hüngür hüngür ağlattı

Geçtiğimiz günlerde görevinden istifa ettiğini açıklayan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülke liderliğindeki son haftalarını yaşıyor.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kanada'dan gelen mallara yüzde 25 yeni ithalat tarifeleri uygulama kararı alan ABD Başkanı Donald Trump'ın, kendisine 'ticaret savaşıyla' baskı yapmasının ardından Trudeau, düzenlediği bir basın toplantısı sırasında gözyaşlarına boğuldu. Trudeau'nun, ülkesi için çok çalıştığını anlattığı esnada duygusal anlar yaşadığı görüldü.

"KANADALILARI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMAYACAĞIZ" DEDİ VE AĞLADI

Basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Kişisel düzeyde, bu ofiste bulunduğum her gün Kanadalıları ilk sıraya koyduğumdan, insanların arkasında olduğumdan emin oldum ve bu yüzden burada size şunu söylemek için bulunuyorum: Sizi destekliyoruz. Bu hükümetin son günlerinde bile, bugün ve gelecekte Kanadalıları hayal kırıklığına uğratmayacağız." ifadelerini kullanan Trudeau, bir anda ağlamaya başladı.

"KARŞI DURABİLMEK EN ÖNEMLİ ŞEY"

Trump'ın uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergilerine karşılık Kanada'nın 155 milyar dolar değerindeki ABD mallarına aynı oranda karşılık verme kararına da atıfta bulunan Trudeau, "Tepkimizde güçlü ve kararlı olmaya devam etmek istiyoruz ve birbirimizin yanında olmaya devam edeceğiz çünkü Kanadalıların şu anda hissettiği birlik aslında bizden çok daha büyük bir ticaret ortağına karşı durabilmek için en önemli şey" dedi.

ABD'NİN KANADA'YA YÖNELİK UYGULADIĞI YENİ GÜMRÜK VERGİLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin en önemli üç ticaret ortağı Çin, Kanada ve Meksika'ya yönelik gümrük vergilerini uygulamaya koymuş, iki komşu ülkeden gelen mallara yüzde 25 yeni ithalat tarifeleri uygulamaya başlamıştı. Bunun üzerine Kanada Başbakanı Trudeau, ABD'nin, en yakın ortağı Kanada'ya karşı ticaret savaşı başlattığını belirterek, ABD Başkanı Trump'ın "çok zeki biri olmasına rağmen yaptığının aptalca" olduğu fikrine katıldığını söylemişti. Trudeau, ABD'nin uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergilerine karşılık Kanada'nın 155 milyar dolar değerindeki ABD mallarına aynı oranda karşılık vereceğini açıklamıştı. Bunun üzerine Trump da Truth Social hesabından Trudeau'ya, "ABD'ye misilleme tarifesi uyguladığında, bizim karşılıklı tarifemiz de derhal aynı miktarda artacaktır." yanıtını vermişti.

TRUMP AYLARDIR ALAY EDİYOR

ABD'de 5 Kasım 2024'de yapılan başkanlık seçimlerinden zaferle ayrılan Trump, söz konusu tarihten bu yana Trudeau ile açıkça alay ediyor. Kanada'yı '51. eyalet' olarak niteleyen ve ilhak etmekle tehdit eden Trump, Başbakan Trudeau'ya da "Vali" diye hitap ediyor.

TRUMP, TRUDEAU'NUN GÖREVİ BIRAKACAĞINA İNANMIYOR

Trudeau'nun görevinden istifa etme kararı almasını da gerçekçi bulmayan Trump, "İnanın ya da inanmayın, Kanada için yaptığı korkunç işe rağmen, Justin Trudeau'nun, kendisinin sebep olduğu Gümrük Vergisi sorununu, Başbakanlığa tekrar aday olabilmek için kullandığını düşünüyorum. İzlemesi çok eğlenceli!" açıklamasında bulunmuştu.