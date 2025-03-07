Trump, Kanada Başbakanı Trudeau'yu hüngür hüngür ağlattı - Son Dakika
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Politika

Trump, Kanada Başbakanı Trudeau'yu hüngür hüngür ağlattı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın yüzde 25 ek gümrük vergisi getirdiği Kanada'da Başbakan Justin Trudeau, ülkenin başındaki son günlerini yaşıyor. Kanada'yı '51. eyalet' olarak niteleyen Trump'ın, "Vali" diye hitap ederek alay ettiği Trudeau, düzenlediği bir basın toplantısı sırasında gözyaşlarına boğuldu. Ticaret savaşının ortasında Kanada halkına destek sözü veren Trudeau, duygusal anlar yaşadı.

07.03.2025 19:01
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Geçtiğimiz günlerde görevinden istifa ettiğini açıklayan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülke liderliğindeki son haftalarını yaşıyor.

Trump, Kanada Başbakanı Trudeau'yu hüngür hüngür ağlattı

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kanada'dan gelen mallara yüzde 25 yeni ithalat tarifeleri uygulama kararı alan ABD Başkanı Donald Trump'ın, kendisine 'ticaret savaşıyla' baskı yapmasının ardından Trudeau, düzenlediği bir basın toplantısı sırasında gözyaşlarına boğuldu. Trudeau'nun, ülkesi için çok çalıştığını anlattığı esnada duygusal anlar yaşadığı görüldü.

Trump, Kanada Başbakanı Trudeau'yu hüngür hüngür ağlattı

"KANADALILARI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMAYACAĞIZ" DEDİ VE AĞLADI

Basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Kişisel düzeyde, bu ofiste bulunduğum her gün Kanadalıları ilk sıraya koyduğumdan, insanların arkasında olduğumdan emin oldum ve bu yüzden burada size şunu söylemek için bulunuyorum: Sizi destekliyoruz. Bu hükümetin son günlerinde bile, bugün ve gelecekte Kanadalıları hayal kırıklığına uğratmayacağız." ifadelerini kullanan Trudeau, bir anda ağlamaya başladı.

Trump, Kanada Başbakanı Trudeau'yu hüngür hüngür ağlattı

"KARŞI DURABİLMEK EN ÖNEMLİ ŞEY"

Trump'ın uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergilerine karşılık Kanada'nın 155 milyar dolar değerindeki ABD mallarına aynı oranda karşılık verme kararına da atıfta bulunan Trudeau, "Tepkimizde güçlü ve kararlı olmaya devam etmek istiyoruz ve birbirimizin yanında olmaya devam edeceğiz çünkü Kanadalıların şu anda hissettiği birlik aslında bizden çok daha büyük bir ticaret ortağına karşı durabilmek için en önemli şey" dedi.

Trump, Kanada Başbakanı Trudeau'yu hüngür hüngür ağlattı

ABD'NİN KANADA'YA YÖNELİK UYGULADIĞI YENİ GÜMRÜK VERGİLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin en önemli üç ticaret ortağı Çin, Kanada ve Meksika'ya yönelik gümrük vergilerini uygulamaya koymuş, iki komşu ülkeden gelen mallara yüzde 25 yeni ithalat tarifeleri uygulamaya başlamıştı. Bunun üzerine Kanada Başbakanı Trudeau, ABD'nin, en yakın ortağı Kanada'ya karşı ticaret savaşı başlattığını belirterek, ABD Başkanı Trump'ın "çok zeki biri olmasına rağmen yaptığının aptalca" olduğu fikrine katıldığını söylemişti. Trudeau, ABD'nin uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergilerine karşılık Kanada'nın 155 milyar dolar değerindeki ABD mallarına aynı oranda karşılık vereceğini açıklamıştı. Bunun üzerine Trump da Truth Social hesabından Trudeau'ya, "ABD'ye misilleme tarifesi uyguladığında, bizim karşılıklı tarifemiz de derhal aynı miktarda artacaktır." yanıtını vermişti.

Trump, Kanada Başbakanı Trudeau'yu hüngür hüngür ağlattı

TRUMP AYLARDIR ALAY EDİYOR

ABD'de 5 Kasım 2024'de yapılan başkanlık seçimlerinden zaferle ayrılan Trump, söz konusu tarihten bu yana Trudeau ile açıkça alay ediyor. Kanada'yı '51. eyalet' olarak niteleyen ve ilhak etmekle tehdit eden Trump, Başbakan Trudeau'ya da "Vali" diye hitap ediyor.

Trump, Kanada Başbakanı Trudeau'yu hüngür hüngür ağlattı

TRUMP, TRUDEAU'NUN GÖREVİ BIRAKACAĞINA İNANMIYOR

Trudeau'nun görevinden istifa etme kararı almasını da gerçekçi bulmayan Trump, "İnanın ya da inanmayın, Kanada için yaptığı korkunç işe rağmen, Justin Trudeau'nun, kendisinin sebep olduğu Gümrük Vergisi sorununu, Başbakanlığa tekrar aday olabilmek için kullandığını düşünüyorum. İzlemesi çok eğlenceli!" açıklamasında bulunmuştu.

Trump, Kanada Başbakanı Trudeau\'yu hüngür hüngür ağlattı

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Son Dakika Politika Trump, Kanada Başbakanı Trudeau'yu hüngür hüngür ağlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Murat Avci:
    bize yaptırım uygularken iyi miydi kanada..etme bulma dünyası 40 3 Yanıtla
  • murat özdemir:
    Kanada için ektiğini biçme vaktidir, türkiyeye uyguladığı ambargoları unutmadık, bir kamera lensine muhtaç etmiilerdi bizi, sayesinde tüm dünyaya lens ihraç eder hale geldik. 34 4 Yanıtla
  • 78908900:
    Bazıları Erdoğan'a bağlamış olayı hepsi gezi zekalı yada okyanus ötesinin elemanları. 26 6 Yanıtla
  • Batu Gun:
    bu mantikla trump/biden/obama da tayyibi hungur hungur aglatti 7 23 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Reis haleder 12 3 Yanıtla
  • Uğur Kurum:
    Bizim millete sorsan herkes Türk ve Müslüman düşmanı.Bu algıyla yıllarca milleti kandırap oy devşirdi sağcılar.Dünyanın gördüğü en büyük iki savaşı( 1. ve 2. Dünya Savaşı) yapmış bu ülkeler. Dünyanın tek Savaş nedeni paradır. Gerisi laf-ı güzahtır 5 6 Yanıtla
  • Anazarbus :
    Kanada Başbakanı Escinsel olduğunu söylemişti. Ülkesinin menfaati için Trump a sunacağı teklifler tüm dünyayı korkutuyor 0 0 Yanıtla
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