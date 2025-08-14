Trump-Putin Görüşmesi Öncesi Açıklama - Son Dakika
Politika

Trump-Putin Görüşmesi Öncesi Açıklama

14.08.2025 23:02
Trump, Putin'le Alaska'daki görüşmesinin barış için kritik olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarın Alaska'da yapacağı görüşmeye ilişkin, "Kötü bir toplantı olursa çok çabuk bitecek, iyi bir toplantı olursa çok yakın bir gelecekte barışa kavuşacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarın Alaska'da yapacağı görüşme öncesi Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu. Putin ile yapacağı görüşmenin ardından asıl kritik adımın bu görüşmeden hemen sonra yapılacak ikinci toplantı olacağını belirten Trump, "Başkan Putin, Başkan Zelenskiy ve ben bir toplantı yapacağız. Belki bazı Avrupa liderlerini de davet ederiz, belki de davet etmeyiz. Bilmiyorum. Asıl önemli olan ikinci toplantı olacak. Ne olacağını göreceğiz. ve bence Başkan Putin barış yapacak. Başkan Zelenskiy de barış yapacak. Anlaşıp anlaşamayacaklarını göreceğiz, eğer anlaşırlarsa harika olacak" dedi.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmenin ilk başta kolay olduğunu düşündüğünü ancak gelinen noktada şu ana kadar sona erdirdiği savaşlar arasında en zoru olduğunu ifade eden Trump, "Ben başkan olsaydım bu savaş asla çıkmazdı. Milyonlarca insan öldü ve ben tek bir nedenle oradayım, bu savaşı çözüp çözemeyeceğimi görmek için. Öldürmeyi durdurabilir miyim görmek istiyorum. Yaptığımız her şey yanlıştı. Yapılan her şey yanlıştı. Herkes suçlu. Putin suçlu. Hepsi suçlu. Bu asla olmaması gereken bir savaş" dedi.

"NATO artık milyarlarca dolar ödüyor"

NATO'nun savunma bütçesindeki artışı örnek göstererek ABD'nin eski Başkanı Joe Biden yönetimini eleştiren Trump, "Ukrayna'ya para ödemiyoruz, ekipman sağlıyoruz ve NATO bu ekipman için yüzde 100'ün üzerinde ödeme yapıyor. Onlar bizim ekipmanımızı satın alıyor ve yüzde 100 ödeme yapıyor. NATO artık milyarlarca dolar ödüyor. Biden, 350 milyar dolar verdi, karşılığında hiçbir şey almadı" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin Gazze'ye girişi

Gazze'de insani yardım çalışmalarını haberleştirmek üzere gazetecilerin bölgeye girişine izin verilmesi için İsrail'e baskı yapıp yapmayacağı sorusuna Trump, "Bunun olmasını istiyorum. Gazetecilerin girmesine hiç itirazım yok. Gazeteciyseniz, haber yapmak çok tehlikeli bir durumdur, biliyorsunuz, ama bunu görmek isterim" cevabını verdi.

"Eğer ben başkan olmasaydım, Ukrayna'nın tamamını ele geçirirdi"

Alaska'da Putin ile görüşmesinin seyrini hızla değerlendireceğini belirten Trump, "Bence Başkan Putin bir anlaşma görmek istiyor. Eğer ben başkan olmasaydım, Ukrayna'nın tamamını ele geçirirdi. Herkesin duruşunu göreceğiz ve ilk iki, üç, dört veya beş dakika içinde iyi bir toplantı mı yoksa kötü bir toplantı mı olacağını anlayacağım. Kötü bir toplantı olursa çok çabuk bitecek, iyi bir toplantı olursa çok yakın bir gelecekte barışa kavuşacağız" dedi.

Trump, başkanlığı döneminde çözüm sağladığını söylediği diğer uluslararası krizlere de değinerek, "37 yıldır süren bir savaş vardı, Kongo'da Ruanda ile 31 yıldır süren bir savaş vardı. Pakistan ve Hindistan arasında uçaklar düşürülüyordu, savaşa hazırdılar, belki nükleer savaşa. Biz bunu çözdük" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Vladimir Putin, Vladimir Putin, Donald Trump, Donald Trump, Diplomasi, Politika, Alaska, Dünya, Rusya, Son Dakika

21:24
Kara yolunda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı
20:14
Babasının kavga ettiğini gören küçük çocuk, fenalaşarak hayatını kaybetti
19:11
Murat Kapki'nin savcılık ifadesi olay! Sözleri Mücahit Birinci'yi zora sokacak
15:35
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı! İşte Erdoğan'dan ilk isteği
17:50
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
09:47
6 kişiye mezar olan kazada kimlikler belli oldu! AK Partili ismin akrabası çıktı
09:38
Tek bir şey istedi! Kerem'den Galatasaray'a sürpriz telefon
09:30
89 yaşına giren Gönül Yazar'ın yeni yaş dileği herkesi şaşırttı
09:29
Meteoroloji'den İstanbul ve İzmir dahil 11 kente sarı kodlu uyarı
09:18
TFF'den yabancı talebine ret
09:09
Togg'un sedan modelinin satışa sunulacağı tarih netleşti
09:06
TMSF, Aydınlı Giyim Grubu şirketlerinin paylarını satışa çıkardı
09:05
Mutluluğu kısa sürdü! Aleyna Dalveren'den sitem dolu paylaşım
