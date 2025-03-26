Trump, Rusya\'nın Ateşkes Şartlarını Değerlendiriyor

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Karadeniz'de ateşkes için öne sürdüğü tüm şartları değerlendirdiklerini açıklayarak, "Şu anda tamamını değerlendiriyoruz. 5 ya da 6 şart bulunuyor ve hepsine bakıyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da bir dizi başkanlık kararnamesine imza attıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suudi Arabistan'da ABD heyetinin Rusya ve Ukrayna heyetleri ile yaptığı görüşmelere değinen Trump, "Görüşmelerin iyi gittiğini söyleyebilirim" dedi.

Rusya'nın Karadeniz'deki ateşkes için öne sürdüğü şartların ABD tarafından incelenmekte olduğunu vurgulayan Trump, "Şu anda tamamını değerlendiriyoruz. 5 ya da 6 şart bulunuyor ve hepsine bakıyoruz" dedi.

Beyaz Saray, bugün Rusya ve Ukrayna'nın Karadeniz'de ateşkes için prensipte anlaşma sağladıklarını ancak Rusya'nın bu anlaşmanın uygulanabilmesi için yerine getirilmesi gereken çeşitli şartları olduğunu belirtmişti.

Trump, NPR ve PBS için kamu fonlarını sonlandırmak istiyor

Trump, ayrıca ABD'de devletten mali destek alan yayın kuruluşları olan bağımsız haber radyosu NPR ve televizyon kanalı PBS için sağlanan kamu fonlarının kesilmesini istediğini söyledi. Bir gazetecinin bu kuruluşlara sağlanan fonların sonlandırılması ihtimaline ilişkin sorusuna cevabında Trump, "Bunu yapmayı çok isterim. Bence bu çok adaletsiz. Çok taraflı davrandılar" dedi.

Mesajlaşma grubundaki sızıntı

Trump, ABD tarihindeki en ciddi güvenlik açıklarından biri olarak görülen ve ABD'nin savaş stratejilerinin konuşulduğu bir mesajlaşma uygulaması Signal'deki sohbet grubuna bir gazetecinin dahil edilmesiyle yaşanan sızıntı soruldu. Trump, The Atlantic dergisi Genel Yayın Yönetmeni Jeffrey Goldberg'ün kendisinin de eklendiğini söylediği sohbet grubundaki yazışmalarda "gizli bir bilgi paylaşılmadığını" söyledi.

Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Yemen'e yapılacak saldırının ayrıntılarını Goldberg'ün yer aldığı grupta paylaştığına ilişkin iddiaları reddeden Trump, ABD'nin ulusal güvenliğinin her zamankinden daha güçlü olduğunu savundu. Trump, Goldberg'ü bu gruba eklemekle suçlanan Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ı övdü ve Waltz için "çok iyi bir insan ve iyi bir iş çıkarmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Toplantıda söz alan Waltz ise Goldberg'i tanımadığını ve hiçbir iletişiminin olmadığını savundu. Waltz, "Kendisinin nasıl olup da bu sohbet grubuna girebildiğini araştırıyoruz" dedi. - WASHINGTON