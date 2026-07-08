Trump, Suriye'yi Terör Listesinden Çıkarmayı Planlıyor - Son Dakika
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Trump, Suriye'yi Terör Listesinden Çıkarmayı Planlıyor

Trump, Suriye\'yi Terör Listesinden Çıkarmayı Planlıyor
08.07.2026 18:50
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Trump, Suriye'yi terör sponsoru listesinde çıkarmak için Ahmed Şara'yı övdü ve ambargoları kaldırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, " Suriye'yi terör sponsoru listesinden çıkaracağım. Neden çıkarmayayım, o harika bir iş yapıyor. Elbette bunu yapacağım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, NATO Liderler Zirvesi marjında bir araya geldi. ABD Başkanı Trump, Suriye'nin çok kötü bir dönem geçirdiğini belirterek, Suriye Devlet Başkanı Şara'nın çok iyi iş çıkardığını söyledi. Trump, "Sayın Şara, çok iyi bir lider ve herkesin saygı duyduğu bir insan haline geldi. Biz de ülkedeki ambargoları kaldırdık. Bunlar çok önemliydi. Kendisinin yaptığı işten gurur duyuyoruz. Suriye oldukça istikrarlı hale geldi. Bu kadar kısa bir süre içerisinde istikrara kavuştu. Orta Doğu'nun büyük bir kısmında bu kadar büyük olaylar olurken onların kültürleri, insanları çok iyi, harika bir ülke. Böylesi zorlu bir zamanda bir istikrar unsuru olarak göze çarpıyor. Yapmış olduğu işler bizi çok mutlu ediyor. Çok teşekkürler, Sayın Cumhurbaşkanı. Bu kapsamda Suriye'yi terör sponsoru listesinden çıkaracağım. Neden çıkarmayayım, o harika bir iş yapıyor. Elbette bunu yapacağım" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE FANTASTİK BİR NATO MÜTTEFİKİ'

Trump, Suriye'nin Lübnan'da Hizbullah'a karşı yardımcı olabileceğini ve bu konuda ilerlemek istediklerini söyledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, 'Netanyahu, Erdoğan'ın bölgedeki ülkelerde amaçları olduğunu söylemişti' şeklindeki soruya, "Hayır İsrail'de hiç böyle bir şey yapmadı. İsrail'i rahat bıraktı. 'İsrail'in bir dostu veya Netanyahu'nun dostu' diyemem ancak anlaşıyorlar. Türkiye benim için harikaydı, fantastik bir ülke ve fantastik bir NATO müttefiki. Başka hiçbir ABD Başkanı, İsrail için benim yaptıklarımı yapmadı. Kudüs'te, Golan Tepeleri meselelerinde olduğu gibi başka hiçbir başkanın yapmadığını ben yaptım. Muazzam ilerleme kaydettik ve İran konusunda da çok ilerleme sağladık. Ordularının silahlı kuvvetlerini ortadan kaldırdık ve bu 47 yıl önce yapılmalıydı" dedi.

'İRANLILAR NÜKLEER MATERYALİ ÇIKARAMAZLAR'

İran'ın nükleer materyalleri çıkarma imkanına sahip olmadığını söyleyen Trump, "O kadar yerin altındaki o tozu başka hiç kimse çıkaramaz çünkü en iyi ekipmanlar bizde. Ona, 'Nükleer toz' diyorum. Nükleer materyal dağın derinliklerinde ve onu ancak bizde olan muazzam makinelerle çıkarmaları mümkün olur. İranlılar onu çıkaramazlar. Asker gönderme planım yok. Tamamen ortadan kaldırılırsa, anlaşmalar yapılırsa buna gerek kalmaz" açıklamasında bulundu.

Trump ayrıca, Avrupa Birliği'nin (AB) yıllarca ABD'yi kullandığını ve ilerleyen zaman dilimlerinde ilişkilerin nereye evrileceğini göreceklerini dile getirdi.

'İSRAİL ASKERLERİ LÜBNAN'IN GÜNEYİNDEN ÇEKİLECEK'

İsrail'in Güney Lübnan'daki varlığına ilişkin konuşan Trump, "Bu konuyu Netanyahu ile konuştum ve bunu yapacaklarını düşünüyorum. Zaten Lübnan ile de iyi anlaşıyorlar, anlaşmalar imzalıyorlar. Yıllardır böyle bir şey olmamıştı. İsrail ve Lübnan da bir anlaşma yaptı. İsrail askerleri, Lübnan'ın güneyinden çekilecek ve her şey çok iyi olacak. Ancak biz Suriye için buradayız. Suriye yönünü tamamen değiştirdi. ABD'nin yönünü ben daha hızlı değiştirmiştim ve gerçekten çok daha akıllı olmayan birinden miras aldım görevi. Bu adam ülkeyi o kadar kötü yönetiyordu ki 25 milyonun ülkemize girmesine izin verdiler ve bunların içinde 11 bin 888 katil vardı. Bunların birçoğu birden fazla kişiyi öldürmüştü. Büyük bir kısmını ülkeden çıkardık ya da hapse attık. Bu konuda çok başarılı bir iş çıkardık" diye konuştu.

'TÜM SURİYE HALKI TRUMP'A TEŞEKKÜR EDİYOR'

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ise önceki rejimi devirerek büyük bir başarıya imza attıklarını ve 1,5 yıl içerisinde ülkeyi bir araya getirerek ilerleme yoluna soktuklarını söyledi. Şara, "Bu tabii Suriye halkının gücüyle alakalıdır. Tabii ki Sayın Trump'ın yaptırımları kaldırılması yönündeki tarihi kararın bunda payı büyük. Bunun yanı sıra bölgedeki dostane, Türkiye ve diğer ülkelerin yardımlarının da çok faydası oldu. Tüm Suriye halkı, Başkan Trump'a teşekkür ediyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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