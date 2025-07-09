Trump\'tan Gümrük Vergisi Artışı Çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da gerçekleştirilen kabine toplantısında yaptığı açıklamada, ABD'de bakır madenleri ticaretine uygulanan gümrük vergisinin yüzde 50 arttırılması çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen kabine toplantısında bakır madeni fiyatlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Trump açıklamasında, ABD'de bakır madenleri ticaretine uygulanan gümrük vergisinin yüzde 50 arttırılması çağrısında bulunurken, yarı iletken ve tıbbi ürün pazarlarında uygulanan vergilerde de yüzde 200 değerine kadar bir artışın söz konusu olduğu uygulamaların yürürlüğe girmesinin yakın olduğunu aktardı. "Avrupa Birliği (AB) ve Çin ile ticaret görüşmelerimiz güzel ilerliyor. Ancak AB'ye gümrük vergileriyle ilgili bir mektup göndermeme sayılı günler kaldı" ifadelerini kullanan ABD Başkanı, ayrıca BRICS ülkelerine uygulanacak yüzde 10 ilave gümrük vergisi söylemlerine tekrar değindi.

Piyasalar hareketlendi

Trump'ın açıklaması üzerine elektrikli araçlar, askeri teçhizat, enerji nakli ve çoğu tüketim malı üretiminde önemli olan bakır madenine ilişkin ABD'deki vadeli işlemlerde yüzde 10 artış yaşandı. Bakır fiyatlarına uygulanacak vergiler halihazırda çelik, alüminyum ve otomobil ithalatında geçerli olan vergilerle uygulanacağı belirtilirken, yeni vergilerin ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin kesin bir açıklama da gelmedi. ABD Başkanı'nın bir yıl ertelenebilecek şekilde, tıbbi ürünlerine uygulanan gümrük vergilerine yüzde 200 değerinde bir artışı gündeme getirmesinin ardından ABD'deki ilaç şirketleri hisse senetlerinde hareketlilik meydana geldi.

"ABD'nin kendisini kazıklayan ülkelerden parasını tahsil etmesinin zamanı gelmiştir"

ABD Başkanı gündeme getirdiği yeni vergilere ilişkin "ABD'nin yıllardır kendisini kazıklayan ve arkasından 'ne kadar ahmak' olduğunu söyleyen ülkelerden parasını tahsil etmesinin zamanı gelmiştir" dedi.

Son 90 yıldaki en yüksek gümrük vergileri

ABD'li bir araştırma grubu Yale Bütçe Laboratuvarı tarafından yapılan bir açıklamada ise müşterilerin yüzde 17,6 ile son 90 yıl içerisinde kaydedilen en yüksek ABD gümrük vergisi değerine tabii olduğu, rekorlardaki en yüksek değerin ise yüzde 15,8 olduğu aktarıldı.

"Eğer ABD ile adil bir ticaret anlaşmasına varamazsak önlem almaya hazırız"

Avrupalı kaynaklara göre, ABD'nin en büyük ticaret ortağı AB ise 1 Ağustos tarihinden önce ilaç, otomotiv ve havacılık sanayii gibi önemli ihracat alanlarında ABD ile bir imtiyaz anlaşmasına varmayı ve ABD yapımı büyük üretim tesislerine sahip olan Avrupalı otomotiv üreticilerini finansal olarak korumaya altına almayı hedefliyor. - WASHINGTON