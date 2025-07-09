Trump'tan Gümrük Vergisi Artışı Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Trump'tan Gümrük Vergisi Artışı Çağrısı

Trump\'tan Gümrük Vergisi Artışı Çağrısı
09.07.2025 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, bakır madenleri için gümrük vergisinin %50 artırılmasını önerdi, piyasalar hareketlendi.

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da gerçekleştirilen kabine toplantısında yaptığı açıklamada, ABD'de bakır madenleri ticaretine uygulanan gümrük vergisinin yüzde 50 arttırılması çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen kabine toplantısında bakır madeni fiyatlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Trump açıklamasında, ABD'de bakır madenleri ticaretine uygulanan gümrük vergisinin yüzde 50 arttırılması çağrısında bulunurken, yarı iletken ve tıbbi ürün pazarlarında uygulanan vergilerde de yüzde 200 değerine kadar bir artışın söz konusu olduğu uygulamaların yürürlüğe girmesinin yakın olduğunu aktardı. "Avrupa Birliği (AB) ve Çin ile ticaret görüşmelerimiz güzel ilerliyor. Ancak AB'ye gümrük vergileriyle ilgili bir mektup göndermeme sayılı günler kaldı" ifadelerini kullanan ABD Başkanı, ayrıca BRICS ülkelerine uygulanacak yüzde 10 ilave gümrük vergisi söylemlerine tekrar değindi.

Piyasalar hareketlendi

Trump'ın açıklaması üzerine elektrikli araçlar, askeri teçhizat, enerji nakli ve çoğu tüketim malı üretiminde önemli olan bakır madenine ilişkin ABD'deki vadeli işlemlerde yüzde 10 artış yaşandı. Bakır fiyatlarına uygulanacak vergiler halihazırda çelik, alüminyum ve otomobil ithalatında geçerli olan vergilerle uygulanacağı belirtilirken, yeni vergilerin ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin kesin bir açıklama da gelmedi. ABD Başkanı'nın bir yıl ertelenebilecek şekilde, tıbbi ürünlerine uygulanan gümrük vergilerine yüzde 200 değerinde bir artışı gündeme getirmesinin ardından ABD'deki ilaç şirketleri hisse senetlerinde hareketlilik meydana geldi.

"ABD'nin kendisini kazıklayan ülkelerden parasını tahsil etmesinin zamanı gelmiştir"

ABD Başkanı gündeme getirdiği yeni vergilere ilişkin "ABD'nin yıllardır kendisini kazıklayan ve arkasından 'ne kadar ahmak' olduğunu söyleyen ülkelerden parasını tahsil etmesinin zamanı gelmiştir" dedi.

Son 90 yıldaki en yüksek gümrük vergileri

ABD'li bir araştırma grubu Yale Bütçe Laboratuvarı tarafından yapılan bir açıklamada ise müşterilerin yüzde 17,6 ile son 90 yıl içerisinde kaydedilen en yüksek ABD gümrük vergisi değerine tabii olduğu, rekorlardaki en yüksek değerin ise yüzde 15,8 olduğu aktarıldı.

"Eğer ABD ile adil bir ticaret anlaşmasına varamazsak önlem almaya hazırız"

Avrupalı kaynaklara göre, ABD'nin en büyük ticaret ortağı AB ise 1 Ağustos tarihinden önce ilaç, otomotiv ve havacılık sanayii gibi önemli ihracat alanlarında ABD ile bir imtiyaz anlaşmasına varmayı ve ABD yapımı büyük üretim tesislerine sahip olan Avrupalı otomotiv üreticilerini finansal olarak korumaya altına almayı hedefliyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Beyaz Saray, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump'tan Gümrük Vergisi Artışı Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdülkadir Ömür yeniden Süper Lig’e döndü Abdülkadir Ömür yeniden Süper Lig'e döndü
Köpeğini arabasıyla sürükleyerek öldürdü, evi hayvan severler tarafından ateşe verildi Köpeğini arabasıyla sürükleyerek öldürdü, evi hayvan severler tarafından ateşe verildi
Tokatlama sonrası yeni kriz Macron ve eşinin arası bir türlü düzelmiyor Tokatlama sonrası yeni kriz! Macron ve eşinin arası bir türlü düzelmiyor
Dünyaca ünlü yıldızdan Osimhen için olay sözler: Galatasaray’a giderse çıldırırım Dünyaca ünlü yıldızdan Osimhen için olay sözler: Galatasaray'a giderse çıldırırım
Soykırım yapan İsrail Nobel Barış Ödülü adaylık mektubunu Trump’a sundu Soykırım yapan İsrail Nobel Barış Ödülü adaylık mektubunu Trump'a sundu
Kahraman kapıcı, yanan binanın 6. katından dört bebeği canını hiçe sayarak kurtardı Kahraman kapıcı, yanan binanın 6. katından dört bebeği canını hiçe sayarak kurtardı
Acun Ilıcalı’nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı 18 yaşına girdi Acun Ilıcalı'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı 18 yaşına girdi
Özgür Özel, Cumhuriyet’e ’kanlı darbe’ diyen Çamlı’ya ateş püskürdü Özgür Özel, Cumhuriyet'e 'kanlı darbe' diyen Çamlı'ya ateş püskürdü
Yarın sıcaklıklar rekor kıracak, asfalt 50 dereceyi bulacak Yarın sıcaklıklar rekor kıracak, asfalt 50 dereceyi bulacak
Osayi Samuel’in yerine sürpriz transfer Osayi Samuel'in yerine sürpriz transfer
Havalimanına izinsiz giriş yapan adam, uçak motoruna kapılıp hayatını kaybetti Havalimanına izinsiz giriş yapan adam, uçak motoruna kapılıp hayatını kaybetti

10:20
Trump’tan Putin’e benzeri görülmemiş tehdit: Moskova’yı yerle bir edene kadar bombalarım
Trump'tan Putin'e benzeri görülmemiş tehdit: Moskova'yı yerle bir edene kadar bombalarım
09:55
Öcalan, serbest kalmak istiyor mu Videolu mesajında yanıt verdi
Öcalan, serbest kalmak istiyor mu? Videolu mesajında yanıt verdi
09:44
Kartalkaya davasında 3. gün Salonda ’’Başsağlığı’’ gerginliği, ailelerden biri fenalaştı
Kartalkaya davasında 3. gün! Salonda ''Başsağlığı'' gerginliği, ailelerden biri fenalaştı
08:08
Mevduat ve yatırım fonlarına uygulanan stopaj oranları artırıldı
Mevduat ve yatırım fonlarına uygulanan stopaj oranları artırıldı
16:58
Jhon Duran için flaş iddia: Geri dönmeyecek
Jhon Duran için flaş iddia: Geri dönmeyecek
16:47
78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi Halit Ergül’den ilk kare
78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi! Halit Ergül'den ilk kare
16:35
Orkun Kökçü’den Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak hareket
Orkun Kökçü'den Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak hareket
16:33
Ben Affleck’ten Jennifer Lopez’in yeni aşkına sert uyarı
Ben Affleck'ten Jennifer Lopez'in yeni aşkına sert uyarı
16:20
Kartalkaya’da otel müdürü, “Sezon başlıyor eksiklikler yetişmez“ demiş
Kartalkaya'da otel müdürü, "Sezon başlıyor eksiklikler yetişmez" demiş
16:06
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı
15:53
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye ev hapsi
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2025 11:14:08. #7.11#
SON DAKİKA: Trump'tan Gümrük Vergisi Artışı Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.