Trump'tan İran'daki Kadınlara İlişkin Açıklama

22.04.2026 20:36
Trump, İran'da idamı beklenen 8 kadının cezalarının iptal edildiğini duyurdu. İran yalanlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, "Çok iyi haberler var. Bu gece İran'da idam edilmesi beklenilen 8 kadın protestocunun idam cezaları geri çekildi. İran'ı ve liderlerini benim taleplerime saygı göstererek planlanan idamları iptal ettikleri için takdir ediyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da 8 kadının idam cezasın çarptırıldığına yönelik iddialara ilişkin yeni bir açıklama yaptı. İran basınının söz konusu iddiaları dün akşam yalanlamış olmasına rağmen Trump, "Çok iyi haberler var. Bu gece İran'da idam edilmesi beklenilen 8 kadın protestocunun idam cezaları geri çekildi. Dördü derhal serbest bırakılacak, diğer dördü ise bir ay hapis cezasına çarptırılacak. İran'ı ve liderlerini benim taleplerime saygı göstererek planlanan idamları iptal ettikleri için takdir ediyorum" dedi.

İran: "Trump bir kez daha yalan haberlerle yanıltıldı"

İran yargısına bağlı basın kuruluşu Mizan Online'da yer alan haberde, söz konusu kadınların idam cezasına çarptırılmadığı belirtilerek, "Trump bir kez daha yalan haberlerle yanıltıldı. İdam cezasına çarptırıldığı iddia edilen kadınlardan bazıları serbest bırakılırken, diğerleri ise suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor. Bu suçlamalar, mahkumiyet kararları onanırsa en fazla hapis cezasına yol açacaktır" denilmişti.

Trump kadınların fotoğrafını paylaşmıştı

Trump, daha önce sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İran'da 8 kadının asılarak idam edileceği yönündeki bir aktivistin iddiasını ve kadınların fotoğraflarını paylaşmıştı. Trump, "Yakında temsilcilerimle müzakerelere başlayacak olan İranlı liderlere: Bu kadınların serbest bırakılmasını büyük memnuniyetle karşılarım. Bunu yaptığınız takdirde karşılık göreceğinden eminim. Lütfen onlara zarar vermeyin! Bu, müzakerelerimiz için harika bir başlangıç olacaktır" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sayıştay Daire Başkanlığına Ömer Burhanlı seçildi Sayıştay Daire Başkanlığına Ömer Burhanlı seçildi
Kartal’da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi Kartal'da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi
Brent petrol yeniden 100 doların üstünde Brent petrol yeniden 100 doların üstünde
Yere düşen Türk Bayrağı için otobüsü durdurdu Yere düşen Türk Bayrağı için otobüsü durdurdu
Eskişehir’de ’mangal için ağaç dalını kırmaya çalıştılar’ iddiası Eskişehir'de 'mangal için ağaç dalını kırmaya çalıştılar' iddiası
“Trump, İran ile ateşkesi uzatıyorum“ dedi, Tahran’dan “Tanımıyoruz“ yanıtı geldi "Trump, İran ile ateşkesi uzatıyorum" dedi, Tahran'dan "Tanımıyoruz" yanıtı geldi

20:32
Okan Buruk’un yanındaki ismi tanıdınız mı Galatasaray maçında sürpriz misafir
Okan Buruk'un yanındaki ismi tanıdınız mı? Galatasaray maçında sürpriz misafir
20:20
Irmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi: 3 gün önce evlenmiş
Irmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi: 3 gün önce evlenmiş
19:56
Kastamonu’da yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu
Kastamonu'da yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu
19:52
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı’nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı'nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil
19:25
İngiltere’de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı
İngiltere'de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı
18:13
Üsküdar’da 18 yıl önceki cinayet ’kan örneği’ ile çözüldü
Üsküdar'da 18 yıl önceki cinayet 'kan örneği' ile çözüldü
