Trump\'tan İran\'daki Kadınlara İlişkin Açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da 8 kadının idam cezasın çarptırıldığına yönelik iddialara ilişkin yeni bir açıklama yaptı. İran basınının söz konusu iddiaları dün akşam yalanlamış olmasına rağmen Trump, "Çok iyi haberler var. Bu gece İran'da idam edilmesi beklenilen 8 kadın protestocunun idam cezaları geri çekildi. Dördü derhal serbest bırakılacak, diğer dördü ise bir ay hapis cezasına çarptırılacak. İran'ı ve liderlerini benim taleplerime saygı göstererek planlanan idamları iptal ettikleri için takdir ediyorum" dedi.

İran: "Trump bir kez daha yalan haberlerle yanıltıldı"

İran yargısına bağlı basın kuruluşu Mizan Online'da yer alan haberde, söz konusu kadınların idam cezasına çarptırılmadığı belirtilerek, "Trump bir kez daha yalan haberlerle yanıltıldı. İdam cezasına çarptırıldığı iddia edilen kadınlardan bazıları serbest bırakılırken, diğerleri ise suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor. Bu suçlamalar, mahkumiyet kararları onanırsa en fazla hapis cezasına yol açacaktır" denilmişti.

Trump kadınların fotoğrafını paylaşmıştı

Trump, daha önce sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İran'da 8 kadının asılarak idam edileceği yönündeki bir aktivistin iddiasını ve kadınların fotoğraflarını paylaşmıştı. Trump, "Yakında temsilcilerimle müzakerelere başlayacak olan İranlı liderlere: Bu kadınların serbest bırakılmasını büyük memnuniyetle karşılarım. Bunu yaptığınız takdirde karşılık göreceğinden eminim. Lütfen onlara zarar vermeyin! Bu, müzakerelerimiz için harika bir başlangıç olacaktır" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON