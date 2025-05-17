Trump'tan Körfez turu yorumu: Dört günde Ukrayna'da harcadığımızın 12 katını kazandım - Son Dakika
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Politika

Trump'tan Körfez turu yorumu: Dört günde Ukrayna'da harcadığımızın 12 katını kazandım

Trump\'tan Körfez turu yorumu: Dört günde Ukrayna\'da harcadığımızın 12 katını kazandım

Donald Trump, Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi kapsayan Orta Doğu turunda toplamda 4 trilyon dolara varan anlaşmalar imzaladı. Dört günlük gezisinin ABD ekonomisine dev katkı sağladığını vurgulayan Trump, "Dört günde Ukrayna'da harcadığımızın 12 katını kazandım" dedi.

17.05.2025 11:03
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ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan diplomatik temaslarında tarihi ekonomik anlaşmalara imza attı.

"UKRAYNA'DA HARCADIĞIMIZIN..."

Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, dört günlük gezisinin ABD ekonomisine dev katkı sağladığını vurgulayan Trump, "Her zaman parayla aram iyi olmuştur. Orta Doğu seyahatimi düşünün; dört günde Ukrayna'da harcadığımızın 12 katını kazandım" ifadelerini kullandı.

Trump'tan Körfez turu yorumu: Dört günde Ukrayna'da harcadığımızın 12 katını kazandım

SUUDİ ARABİSTAN: TARİHİ SİLAH ANLAŞMASI

Trump'ın ilk durağı Suudi Arabistan oldu. Burada 600 milyar dolarlık yatırım sözü alınırken, iki ülke arasında yaklaşık 142 milyar dolarlık silah satışı içeren "tarihin en büyük savunma anlaşmalarından biri" imzalandı. Bu anlaşmayla Washington- Riyad hattında savunma alanında yeni bir dönem başladı.

Trump'tan Körfez turu yorumu: Dört günde Ukrayna'da harcadığımızın 12 katını kazandım

KATAR: HAVACILIK VE SAVUNMA DEVLERİ BULUŞTU

Katar'daki temaslarında Trump, 1,2 trilyon dolarlık ekonomik iş birliği planını gündeme taşıdı. Qatar Airways ile Boeing arasında 200 milyar dolarlık, 160 uçaklık dev bir anlaşma imzalandı. Ayrıca el-Udeid Üssü'nde yapılan açıklamada, Katar'ın ABD'den 42 milyar dolar değerinde THAAD füze savunma sistemi, havada yakıt ikmal uçakları ve gelişmiş insansız hava araçları alacağı duyuruldu.

Trump'tan Körfez turu yorumu: Dört günde Ukrayna'da harcadığımızın 12 katını kazandım

BAE: 10 YILLIK DEV YATIRIM

Zirvenin son durağı Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşen Trump, BAE'nin ABD'ye önümüzdeki 10 yıl içinde 1,4 trilyon dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Bu yatırımın enerji, teknoloji ve altyapı gibi kritik alanları kapsadığı belirtildi.

Trump'tan Körfez turu yorumu: Dört günde Ukrayna'da harcadığımızın 12 katını kazandım

"BU BİR REKOR TUR"

Trump, Doha'da iş dünyası temsilcilerine yaptığı konuşmada ise bu turda elde edilen ekonomik kazanımın 4 trilyon dolara ulaşabileceğini ifade ederek, "Bu bir rekor tur. 4-5 gün içinde böyle bir hacim bugüne kadar hiç görülmedi" sözleriyle seyahatin etkisine dikkat çekti.

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Son Dakika Politika Trump'tan Körfez turu yorumu: Dört günde Ukrayna'da harcadığımızın 12 katını kazandım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • yıldıray yanık:
    Yemin ediyorum politik haraç, başka hiç bir şey değil, trump bunu arap ülkelerinde sürekli yapıyor, Araplarda aman Amerika bize dokunmasın,aman bizimle uğraşmasın, aman bize kızmasın diye Trump a para yağdırıyor, Amerika ne isterse yapıyorlar, İşte bu gördüğünüz Amerika nın dünyanın gözünün içine soka,soka topladığı haraç,açık ve net, 66 0 Yanıtla
  • Burska Sopra:
    Türkçesi: Arapları ne güzel beceriyorum, tüm arapcilara selam olsun 15 6 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    itraile sovenler ne kadar da hakli ama itraile sovup bu suudlara susanlar da ayni insanlar.. muslumanin en buyuk derdi "kahrolsun israil" demekle eline bir sey gececegini sanmasi... ve Turkun en buyuk derdi de Arap kulturunu din diye uzerine giymeye calismasi... 11 3 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    kazandıklarının hepsi kâr değil ! karşılığında mal veriyorsun. mal trump 4 8 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Trump dede bu Araplara ne yapsan az bence bunların paralarını almakla bırakma başka şeylerinide al bence 5 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    TEK VE GERÇEK DUNYA LİDERİ TRUMP. YAMAN AUTO TRUMP SENI ÇOK SEVIYORUM DEMİŞ. BEN BILMIYORDUM BUNLARI İYİ Kİ HATIRLATTIN DEMİŞ. SONRADA AKLINI ÖYLE HERKESE VERME LAZIM OLUR DEMİŞ 2 0 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Adamla dalga geçiyorlar ülkesine kazandırdıkları, Bizimkide saraylarda saltanat sürüyor, milli gelir 8000 dolar, Heray milyarlarca dolar faize gidiyor, yoksulluk sınırı 78 bin TL. Ne o Asrın lideri. Yersen kirsen 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Trump'tan Körfez turu yorumu: Dört günde Ukrayna'da harcadığımızın 12 katını kazandım - Son Dakika
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