Trump\'tan NATO ülkelerine Rusya\'ya yaptırım çağrısı: Büyük yaptırımlara hazırım

ABD Başkanı Donald Trump, "Tüm NATO ülkeleri Rusya'dan petrol alımını durdurduğunda, Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NATO üyelerine Rusya'dan petrol alımını durdurma çağrısında bulundu.
Trump, "Tüm NATO ülkeleri Rusya'dan petrol alımını durdurduğunda, Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım. Bazılarının Rus petrolü satın alması şok edici bir durum ve bu, Rusya üzerindeki müzakere pozisyonunuzu ve pazarlık gücünüzü büyük ölçüde zayıflatmaktadır" ifadelerini kullandı.
NATO'nun dediğini yapması halinde savaşın çabucak sona ereceği kaydeden Trump, "Aksi takdirde, sadece benim zamanımı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin zamanını, enerjisini ve parasını boşa harcıyorsunuz" dedi.
