Trump'tan NATO ülkelerine Rusya'ya yaptırım çağrısı: Büyük yaptırımlara hazırım
Politika

Trump'tan NATO ülkelerine Rusya'ya yaptırım çağrısı: Büyük yaptırımlara hazırım

Trump\'tan NATO ülkelerine Rusya\'ya yaptırım çağrısı: Büyük yaptırımlara hazırım
13.09.2025 18:13
ABD Başkanı Donald Trump, tüm NATO ülkelerine Rusya'dan petrol alımını durdurma çağrısında bulunarak, bunu yapmaları halinde Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazır olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, "Tüm NATO ülkeleri Rusya'dan petrol alımını durdurduğunda, Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NATO üyelerine Rusya'dan petrol alımını durdurma çağrısında bulundu.

YAPTIRIMA HAZIRIM DEDİ, O ÜLKELERE SESLENDİ

Trump, "Tüm NATO ülkeleri Rusya'dan petrol alımını durdurduğunda, Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım. Bazılarının Rus petrolü satın alması şok edici bir durum ve bu, Rusya üzerindeki müzakere pozisyonunuzu ve pazarlık gücünüzü büyük ölçüde zayıflatmaktadır" ifadelerini kullandı.

"AKSİ TAKDİRDE ABD'NİN PARASINI BOŞA HARCIYORSUNUZ"

NATO'nun dediğini yapması halinde savaşın çabucak sona ereceği kaydeden Trump, "Aksi takdirde, sadece benim zamanımı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin zamanını, enerjisini ve parasını boşa harcıyorsunuz" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Trump'tan NATO ülkelerine Rusya'ya yaptırım çağrısı: Büyük yaptırımlara hazırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 12345678:
    gene boş konuşuyor şunu biri sustursun artık ya 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
