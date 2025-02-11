Trump'tan Ürdün ve Mısır'a Yardım Tehdidi - Son Dakika
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Politika

Trump'tan Ürdün ve Mısır'a Yardım Tehdidi

Trump\'tan Ürdün ve Mısır\'a Yardım Tehdidi

Trump, Filistinlileri kabul etmezlerse Ürdün ve Mısır'a olan yardımları kesebileceğini açıkladı.

11.02.2025 11:20
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ABD Başkanı Donald Trump, Filistinlileri kabul etmemeleri halinde Ürdün ve Mısır'a yardımı durdurabileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Gazze'yi devralma planı çerçevesinde Filistinlilerin komşu ülkelere gönderilmesi yönündeki skandal önerisini sürdürüyor. Trump Oval Ofis'te gazetecilerin konuyla ilgili sorularını cevapladı. Trump, "Filistinlileri kabul etmezlerse Ürdün ve Mısır'a yardımı keser misiniz" sorusuna, "Evet. Neden olmasın? Eğer kabul etmezlerse yardımı muhtemelen kesebilirim" şeklinde cevap verdi.

ABD'nin askeri yardımlarından en çok yararlanan ülkeler arasında Ürdün ve Mısır yer alıyor.

Trump'ın tepki çeken Gazze açıklamaları

Trump ilk olarak 26 Ocak'ta yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'ndeki yıkıma değinerek, "Orası kelimenin tam anlamıyla bir yıkım alanı, neredeyse her şey yıkılıyor ve insanlar orada ölüyor, bu yüzden bazı Arap ülkeleriyle birlikte çalışmayı ve belki de bir değişiklik için barış içinde yaşayabilecekleri farklı bir yerde konut inşa etmeyi tercih ederim" ifadelerini kullanmıştı.

Ürdün ve Mısır'a çağrı yapan Trump, iki ülkenin Gazze Şeridi'nden daha fazla Filistinli alması gerektiğini söylemişti. Trump 4 Şubat'ta ise Filistinlilerin Gazze Şeridi'ni terk etmekten başka alternatiflerinin olmadığını ve komşu ülkeler Ürdün ve Mısır'ın yerlerinden edilen Filistinlileri kabul etmesini istediğini dile getirmişti. 5 Şubat'ta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşen Trump, Gazzelileri başka ülkelere taşıma fikrini tekrarlayarak, "İnsanların Gazze'ye geri dönmemesi gerektiğini düşünüyorum" demişti. Son olarak dün ABD merkezli Fox News'e verdiği röportajda Arap ülkeleri tarafından reddedilen planında ısrarcı olan Trump, Filistinlilerin Gazze dışında 6 farklı bölgede yaşayabileceklerini, geri dönüş hakkına sahip olmayacaklarını ifade etmişti.

Hem Ürdün hem de Mısır, Filistinlilerin Gazze'den çıkarılmasını kesin bir dille reddetmiş, Trump'ın Gazze planı İsrail haricinde destek bulmamıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump'tan Ürdün ve Mısır'a Yardım Tehdidi - Son Dakika

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