Trump: Tarihin en büyük işgali ABD'de gerçekleşiyor - Son Dakika
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Politika

Trump: Tarihin en büyük işgali ABD'de gerçekleşiyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde yaptığı konuşmada, ABD'de tarihin en büyük işgalinin yaşandığını ifade ederek, düzensiz göçmenlerin ülkeyi işgal ettiğini savundu. Trump ayrıca, suçluların ve katillerin ülkeye girmesine izin vermeyeceğini söyledi.

19.07.2024 11:28
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne yaptığı konuşmada tarihin en büyük işgalinin şu anda ABD'de gerçekleştiğini ifade ederek, "Bu gece size söz veriyorum. Bu katillerin ve suçluların ülkemize girmesine izin vermeyeceğim" dedi.

ABD'de 13 Temmuz'da bir seçim mitingi sırasında saldırıya uğrayan Eski ABD Başkanı Donald Trump, Milwaukee'de düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde ilk kez halkın karşısına çıkarak konuşma yaptı. Trump, "Amerika'nın sadece yarısı için değil, tamamı için başkanlığa adayım. Çünkü Amerika'nın sadece yarısını kazanmak bir zafer değildir. Bu gece, inanç ve bağlılık duygusuyla, Birleşik Devletler Başkan adaylığını gururla kabul ediyorum" dedi.

Demokrat Partili seçmenlere de kendisini destekleme çağrısı yapan Trump, "Size sadakat ve dostluk elimi uzatıyorum. Birlikte, Amerika'yı dünyanın daha önce hiç görmediği yeni yüksekliklere taşıyacağız" şeklinde konuştu.

Suikast girişiminden ilahi bir müdahale sonucu kurtulduğunu ileri süren Trump, "Aslında bu gece burada olmamam gerekiyordu" diye konuştu. Kalabalığın destek mesajlarına cevap veren Trump, "Teşekkür ederim fakat gerçekten öyle. Bugün burada karşınızda ancak Tanrı'nın bir lütfu sayesinde bulunuyorum" dedi.

"Tarihin en büyük işgali ülkemizde gerçekleşiyor"

Kalabalıkta bazı destekçilerin "Derhal toplu sınır dışı" yazılı pankartlar taşıdığı görülen kongrede yaptığı konuşmada Trump, düzensiz göçmenlerin ülkeyi işgal ettiklerini savundu. ABD'nin bir düzensiz göç kriziyle karşı karşıya olduğunu savunan Trump, "Güney sınırımızda, ülkemizin dört bir yanındaki topluluklara sefalet, suç, hastalık ve yıkım yayan büyük bir işgal yaşanıyor" dedi. Trump, "Tarihin en büyük işgali şu anda ülkemizde gerçekleşiyor. Sadece Güney Amerika'dan değil, dünyanın dört bir yanından Afrika'dan, Asya'dan, Orta Doğu'dan geliyorlar. Her yerden geliyorlar. Daha önce hiç şahit olmadığımız seviyelerde geliyorlar ve bu hakikaten bir işgal" diye konuştu.

ABD'nin diğer ülkelerin çöplüğü olmadığını ve başka ülkelerdeki akıl hastalarının ABD'ye bırakılmasına izin vermeyeceğini vurgulayan Trump, suçluların ABD'ye gelmesi nedeniyle El Salvador'daki soygunların sayısının azaldığını ileri sürdü. Trump, "Bu gece size söz veriyorum. Bu katillerin ve suçluların ülkemize girmesine izin vermeyeceğim" dedi.

"Rusya- Ukrayna savaşını bitireceğim"

ABD Başkanı ve Demokrat Partili rakibi Joe Biden'ı ABD'nin dünyadaki imajını zayıflatmak ve Rusya ile Ukrayna arasında bir savaşın başlamasına neden olan koşullar oluşturmakla suçlayan Trump, "Mevcut yönetimin sebep olduğu tüm uluslararası krizlere son vereceğim. Buna Rusya ile Ukrayna arasındaki korkunç savaş da dahil" ifadesini kullandı.

"İran meteliksizdi"

İsrail'de 7 Ekim'de yaşanan olayları da Biden'ın İran politikasına bağlayan Trump, "İran meteliksizdi. İran'ın hiç parası yoktu. Şimdiyse 250 milyar doları var. Bu paranın hepsini son iki buçuk yılda kazandılar" şeklinde konuştu. Biden'ı İran'a yönelik yaptırımları yumuşatmakla suçlayan Trump, "Çin'e ve diğer ülkelere, İran'la ticaret yaparsanız, bu ülkede iş yapmanıza müsaade etmeyeceğiz dedik" dedi. 2020 seçimleri öncesinde İran'ın nükleer programı konusunda bir anlaşmanın eşiğinde olduğunu savunan Trump, "İran bizimle anlaşmak üzereydi fakat bunun ardından bir daha tekrarlanmasına asla izin vermeyeceğimiz korkunç seçim sonuçları geldi" şeklinde konuştu.

Seçimlerde hile yapıldığı iddialarını yineleyen Trump, İran'ın ise nükleer silah elde etmeye çok yakın olduğunu savundu.

"Kim Jong Un beni özlüyordur"

Bir saat 33 dakikalık konuşmasıyla Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde tarihin en uzun adaylık kabul konuşmasını gerçekleştiren Trump, başkanlığı döneminde Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile iyi geçindiğini de hatırlatarak, "Çok sayıda nükleer silahı olan biriyle iyi geçinmek güzel bir şey. Kendisi de beni yeniden görmekten mutlu olacaktır. Beni özlüyordur diye düşünüyorum" dedi. - WISCONSIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump: Tarihin en büyük işgali ABD'de gerçekleşiyor - Son Dakika

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