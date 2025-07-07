Trump ve Netanyahu'dan Önemli Görüşme - Son Dakika
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Politika

Trump ve Netanyahu'dan Önemli Görüşme

07.07.2025 22:44
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Görüşmede Gazze savaşının durumu, ateşkes teklifi ve İran'a karşı stratejiler ele alınacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında gerçekleşecek görüşmeye ilişkin, "Bu akşamki görüşmede Gazze'deki savaş, ateşkes teklifinin geleceği, esirlerin durumu ve İran'a yönelik stratejik planlama ele alınacak" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, çok sayıda başlık hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Teksas'taki ölümcül sel felaketi, BRICS ülkelerine yönelik yeni ticaret vergileri, göçmen politikaları, Jeffrey Epstein soruşturması ve ABD'nin dış politika hamlelerinin yanı sıra, Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında bu akşam gerçekleşecek görüşme de gündemin merkezindeydi. Sözcü Leavitt, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bugün Beyaz Saray'ı ziyaret ettiğini ve Başkan Donald Trump ile özel bir akşam yemeğinde bir araya geleceğini duyurdu. Görüşmenin medyaya kapalı gerçekleştirileceğini belirten Leavitt, "Bu akşamki görüşmede Gazze'deki savaş, ateşkes teklifinin geleceği, esirlerin durumu ve İran'a yönelik stratejik planlama ele alınacak" dedi.

"Savaşın sona ermesi için diplomatik temaslarımız devam ediyor"

Karoline Leavitt, Trump yönetiminin Hamas'a resmi bir ateşkes önerisi sunduğunu ve bu teklifin tüm esirlerin serbest bırakılmasını içerdiğini belirtti. Sözcü, "Bu Başkan'ın en öncelikli konusudur. Esirlerin serbest kalması ve savaşın sona ermesi için diplomatik temaslarımız devam ediyor" diye konuştu.

Leavitt, Hamas'ın ateşkesi kabul etmesi durumunda Trump yönetiminin "kalıcı barış ve Gazze'nin yeniden inşası" sürecine öncülük edeceğini söyledi.

"Gazze Trump'ın önceliği, Netanyahu ile vizyon paylaşılacak"

Netanyahu ile yapılacak görüşmenin kamuoyuna açık olarak gerçekleşmeyeceğini belirten Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Bu özel bir akşam yemeği olacak. İsrail'in tutumu açık. Hamas tamamen yok edilmeden savaşı sona erdirmek istemiyorlar. Ancak Başkan Trump'ın amacı, tüm esirlerin serbest bırakıldığı ve sivillerin güvende olduğu bir barış vizyonu oluşturmaktır" ifadelerini kullandı.

Trump'ın savaş sonrası Gazze için kapsamlı bir yeniden inşa vizyonu olduğu, bu vizyonun Netanyahu ile paylaşılacağı ifade edildi.

"Sığınak delici yasa" gündemde

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Kongre'ye sunulan ve ABD'nin İsrail'e "bunker buster" tipi sığınak delici bombaları satmasını öngören yasa teklifine ilişkin ise, "Başkan Trump, bu teklifi henüz incelemedi, ancak İsrail'in kendini savunma hakkını desteklemektedir" şeklinde konuştu.

Trump'tan İran'a karşı yeni strateji

Basın toplantısında Trump'ın İran'a ilişkin tutumuna yönelik soruyu cevaplayan Leavitt, "Başkan, İran'la kalıcı bir anlaşma sağlanması fikrine açık. Diplomasi ve barış, Trump'ın ilk tercihidir" açıklamasında bulundu.

Leavitt ayrıca, geçtiğimiz günlerde Trump'ın önerdiği "Gece Yarısı Çekiç Operasyonu" ile İran'ın nükleer altyapısının çökertildiği ve bölgede ABD öncülüğünde yeni bir güvenlik dengesi kurulduğunu belirtti.

Teksas'ta can kaybı 91'e yükseldi

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Teksas'ta yaşanan ani sel felaketinde can kaybının 91'e yükseldiğini de açıkladı. Leavitt, "Başkan Trump ve Beyaz Saray'daki herkes bu korkunç felaketin mağdurları için dua ediyor" diyerek, ABD Başkanının "büyük afet ilanı" imzaladığını ve federal yardımların seferber edildiğini bildirdi. Sel felaketine ilişkin iddialara da yanıt veren Leavitt, "Ulusal Hava Servisi (NWS) görevini yaptı, erken uyarılar verildi. Bu afetten Başkan Trump'ı sorumlu tutmak ahlaksızca ve gerçek dışıdır" dedi. Leavitt, uyarıların felaket saatinden önce gece boyunca yapıldığını, NWS personelinin tam kadro görev başında olduğunu vurguladı.

Trump cuma günü Teksas'ı ziyaret edebilir

Karoline Leavitt, Başkan Trump'ın cuma günü Teksas'ı ziyaret etmeyi planladığını, ancak bu ziyareti arama kurtarma çalışmalarını aksatmayacak şekilde gerçekleştirmek istediklerini kaydetti. Sözcü, "Bu ziyaret, kurtarma ekipleriyle eşgüdüm içinde planlanıyor" diye konuştu.

ICE operasyonları artıyor

Nikaragua ve Honduraslı göçmenler için geçici koruma statüsünün (TPS) sona erdirildiğini duyuran Leavitt, "Bu statü adı üstünde geçicidir. Önceki yönetim bunu kalıcı hale getirmişti, biz buna izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Leavitt ayrıca, "günlük 7 bin yasa dışı göçmenin sınır dışı edilmesini öngören ICE planlarının" yeni yasa sayesinde mümkün olacağını kaydetti.

BRICS üyelerine yüzde 10 ek gümrük vergisi

Trump'ın BRICS ülkeleriyle iş birliği yapan ülkelere yüzde 10 ek gümrük vergisi getirme kararını duyuran Karoline Leavitt, "ABD'nin çıkarlarına aykırı hareket eden hiçbir ülkeye tolerans gösterilmeyecek" şeklinde konuştu. Leavitt, Güney Kore ve Japonya dahil 12 ülkeye ticaret mektubu gönderildiğini, 1 Ağustos'tan itibaren yeni vergilerin yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Trump'ın ayrıca Vietnam ile yeni bir ticaret anlaşması imzaladığı, İngiltere ve Çin ile çerçeve anlaşmalarının da yolda olduğu bildirildi.

"Şeffaflık ilkesinden sapmıyoruz"

Gazetecilerin Jeffrey Epstein davası ve müşteri listesi hakkında yönelttiği sorulara da yanıt veren Leavitt, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü kapsamlı soruşturmada "kamuya açıklanamayacak kadar hassas içerikler" bulunduğunu, ancak sürecin şeffaf şekilde yürütüldüğünü vurguladı. Beyaz Saray Sözcüsü, "Başkan Trump suç işleyen herkesin hesap vermesini istiyor. Epstein dosyası da buna dahildir" dedi.

Dış politikada "tarihi adımlar"

Basın toplantısında Trump'ın dış politika hamlelerine de değinen basın sözcüsü, "Gece Yarısı Çekiç Operasyonu" ile İran'ın nükleer altyapısının çökertildiği belirtti. İsrail ile İran arasındaki 12 günlük savaşın sona erdiğini ve ateşkesin Trump sayesinde sağlandığını vurgulayan Leavitt, Ruanda ile Kongo arasında tarihi barış anlaşmasının da Trump öncülüğünde imzalandığını açıkladı. Leavitt, açıklamasında NATO üyelerinin savunma bütçelerini yüzde 5'e çıkarma sözü verdiğini duyurdu.

"700 bin yeni iş, düşük benzin fiyatı"

Leavitt, Trump yönetiminin 2025'in ilk 6 ayında yaklaşık 700 bin yeni istihdam ile haziran ayında 150 bin yeni iş oluşturulduğunu ve "bunların tamamının ABD vatandaşlarına verildiğini" söyledi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Benzin fiyatları 4 yılın en düşük seviyesinde, enflasyon ise son 20 yılın dibine yaklaştı" diye konuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump ve Netanyahu'dan Önemli Görüşme - Son Dakika

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