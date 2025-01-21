Trump Yemin Töreni ve İlk Mesajlar

Politika

Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. Başkanı Donald Trump, yemin töreninin ardından binlerce destekçisiyle Capital One Arena'da buluştu ve burada hem geçmiş dönemini eleştirdi hem de yönetim hedeflerini açıkladı. İlk başkanlık kararnamelerini arenada kurulan bir masada imzalayan Başkan Trump, ikinci dönemin agresif bir başlangıç eğitimini gösterdi.

Tarihi tören: Kalabalık katılım ve ilk mesajlar

Trump'ın yemin törenine, önceki başkanlar, senatörler ve temsilciler meclis üyeleri katıldı. Barack Obama, Joe Biden, Bill Clinton ve Kamala Harris gibi isimler de törenlerde hazır bulundu. Ayrıca iş dünyasının devlerinden Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos ve Tim Cook gibi isimlerin de tanıtılacağına dikkat çekildi. Törenin ardından Trump ve eşi Melania Trump, Kongre Üyeleriyle geleneksel yemek etkinliğine katıldı.

Trump: "Altın çağa tanıklık ediyorsunuz"

Capital One Arena'da teşekkür konuşması yapan Trump, hem destekçilerine hem de ekibine minnettarlığını dile getirdi. Konuşmasında Biden yönetiminin politikalarına sert eleştiriler yöneltti ve Amerika'nın geleceğine yönelik iddialı mesajlar vererek, "Amerika'nın altın çağının şafağına tanıklık etti. Bölgeler yeniden inşa ediliyor ve her zamanki halinde daha büyük oluyor. Hızlı ve kararlı adımları atacağız." ifadelerini kullandı.

Biden yönetimine sert eleştiriler

Trump, özellikle Biden'ın görevinde son ilişkilerinde ailelere yönelik yayımı engelleme affına tepki gösterdi. "Biden, tüm ailesini affetti. Bu, siyasi bir manevradan başka bir şey değil. Bu konuyu daha çok konuşacağız" dedi. Ayrıca Biden'ın Ukrayna ve İsrail politikaları hedef alarak, "Ben başkan olsaydım, Ukrayna'da savaş ve İsrail'e yönelik 7 Ekim saldırıları asla gerçekleşmezdi." dedi.

Tarihi kararnamelerle hızlı başlangıç

Trump, arenada yaptığı konuşmanın ardından bir oturumda başkanlık kararnamelerine imza attı. İmzaladığı anlaşmalar, Biden yönetiminin birçok politikasını değiştirdi ve yeni bir dönemin başlangıcını simgeledi.

Trump'ın imzaladığı önemli kararnameler şu şekilde sıralandı:

Paris İklimi'nden Çekilme: ABD, anlaşmadan resmen çekildi ve Birleşmiş Milletler'e bildirildi.

Düzenleyici Dondurma: Yeni düzenlemelerin düzenleyicisini engelleyen bir kararname.

Federal İşe Alım Dondurması: Askeriye dışındaki tüm federal alımlar geçici olarak durduruldu.

Tam Zamanlı Çalışmaya Geçiş: Federal kişilerin yüz yüze işlemlerine yönlendirme verildi.

Hayat Pahalılığıyla Mücadele: Tüm federal harcamalara maliyetleri düşürme talimatı verildi.

Konuşma Özgürlüğü: Federal kurumların sansürün durdurulacağını ilan etti.

Dağıtımın silahlandırılmasına son olarak siyasi muhaliflere karşı bir araç olarak bölmeler engellenecek düzenlemeler yapıldı.

6 Ocak sanıkları için af

Trump, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınıyla ilgili suçlanan kişileri çıkaracağını duyurarak, "Bu insanlar hiçbir şey yapmadı. Oval Ofis'e geçer geçmez onları affeden kararnameleri imzalayacağım." dedi.

Elon Musk ve Hükümet Verimliliği Bakanlığı

Tesla CEO'su Elon Musk, Trump yönetiminin yeni kurduğu Hükümet Verimliliği Bakanlığı'na başkan olarak atandı. Musk, konuşmasında Trump'ın zaferini şu sözlerle övdü: "Bu sıradan bir zafer değil, medeniyetin geleceği için bir dönüm noktası. Amerikan ayarlanabilirliği bu başarının anahtarı oldu."

Destekçilerle buluşma ve başkanlık baloları

Trump, yemin töreninin ardından düzenlenen başkanlık balolarında destekçileriyle bir araya geldi. Geçit töreni ise soğuk hava nedeniyle Capital One Arena'da gerçekleştirildi. Trump, burada da yönetim hedeflerini destekçileriyle paylaştı.

Trump'ın son mesajı: "Amerika'nın geleceği parlak"

Trump, konuşmasının sonunda Amerikan halkına şu sözlerle seslendi: "Bu büyük ulusu yeniden inşa etmeye söz veriyorum. Geleceğimiz parlak, birliğimiz güçlü ve yeniden büyük bir Amerika'yı birlikte inşa ediyoruz. Tanrı ABD'yi korusun" - WASHINGTON