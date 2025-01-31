TSK\'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi

Politika

Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreninde kılıçlı yemin sonrasında başlatılan disiplin soruşturmasında Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 teğmenin TSK'dan ihracına karar verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır" denildi.

TEĞMENLERDEN İLK TEPKİ

Gazeteci Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla haklarında ihraç kararı verilen teğmenlerin ilk tepkisini paylaştı. Yıldız paylaşımında, "Teğmenlerden karara gelen ilk tepki: "Beklediğimiz şeydi. Vatan sağolsun" oldu" ifadelerini kullandı.

AVUKATLARDAN ORTAK AÇIKLAMA

İhraç edilen teğmenlerin avukatları kararın ardından ortak bir açıklama metni yayımladı. "Şüphesizdir ki bu yargılama tarihe, bir emre itaatsizlik yargılaması olarak değil, gerçekte olduğu gibi 'Mustafa Kemal'in Askerlerinin' yargılanması olarak geçecektir" denilen açıklamada, "Kara Harp Okulu'ndan Atatürk'ün askeri subayların mezun olmasını kabullenemeyen, Cumhuriyet değerlerine düşman çevrelerin siyaset ve bürokrasi üzerindeki baskısıyla verilen gerçeğe ve hukuka aykırı bu ceza karar, daha bugünden Türk Ulusunun vicdanında mahkûm edilmiş bulunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca "Pırıl pırıl genç ve vakur teğmenlerimizin rütbesi şimdilik alınmış olup, kalplerinde Harbiyeli brövesi, Türk Ulusunun kalbinde ise yıldızları bâkidir. Sadece Türk milleti adına hareket ederek yargılama gerçekleştirecek olan mahkemelerin bu hukuksuzluğa karşı duracağına inancımız sonsuzdur" denildi.