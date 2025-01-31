TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi

Geniş Video İzle

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan 5 teğmenin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihracına karar verdi. Kararın ardından teğmenlerin ilk tepkisinin ''Beklediğimiz şeydi. Vatan sağolsun'' olduğu öğrenildi.

31.01.2025 18:59  Güncelleme: 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreninde kılıçlı yemin sonrasında başlatılan disiplin soruşturmasında Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 teğmenin TSK'dan ihracına karar verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır" denildi.

TEĞMENLERDEN İLK TEPKİ

Gazeteci Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla haklarında ihraç kararı verilen teğmenlerin ilk tepkisini paylaştı. Yıldız paylaşımında, "Teğmenlerden karara gelen ilk tepki: "Beklediğimiz şeydi. Vatan sağolsun" oldu" ifadelerini kullandı.

AVUKATLARDAN ORTAK AÇIKLAMA

İhraç edilen teğmenlerin avukatları kararın ardından ortak bir açıklama metni yayımladı. "Şüphesizdir ki bu yargılama tarihe, bir emre itaatsizlik yargılaması olarak değil, gerçekte olduğu gibi 'Mustafa Kemal'in Askerlerinin' yargılanması olarak geçecektir" denilen açıklamada, "Kara Harp Okulu'ndan Atatürk'ün askeri subayların mezun olmasını kabullenemeyen, Cumhuriyet değerlerine düşman çevrelerin siyaset ve bürokrasi üzerindeki baskısıyla verilen gerçeğe ve hukuka aykırı bu ceza karar, daha bugünden Türk Ulusunun vicdanında mahkûm edilmiş bulunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca "Pırıl pırıl genç ve vakur teğmenlerimizin rütbesi şimdilik alınmış olup, kalplerinde Harbiyeli brövesi, Türk Ulusunun kalbinde ise yıldızları bâkidir. Sadece Türk milleti adına hareket ederek yargılama gerçekleştirecek olan mahkemelerin bu hukuksuzluğa karşı duracağına inancımız sonsuzdur" denildi.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin kılıç çatarak, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmasının ardından başlatılan disiplin soruşturmasında 5 teğmen, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma" cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Teğmenlerin tören sırasındaki alay, tabur ve bölük komutanları hakkında da soruşturma başlatılmıştı.

TSK\'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Harp Okulu, Politika, 3-sayfa, Teğmen, Dünya, Tören, TSK, Son Dakika

Son Dakika Politika TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (69)

  • Serdengeçti:
    İşte bunlar ahirzaman alametleri gerçek vatanseverler halkın gözünde hain ilan diyor ediliyor hainler ise kendilerine vatansever olarak gösteriyor çok yazık güzel Türkiye cumhuriyeti ne hale geldi 2055 407 Yanıtla
  • Enver Atabey:
    Haddinizi bileceksiniz.yoksa böyle bildirirler.Yok artık eski Türkiye. 685 1055 Yanıtla
  • T. Süleyman Dip:
    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üstün disiplin ve hiyerarşisi içinde başı bozuklara yer kalmaması, demokrasimizin geleceğini güvenceye almıştır. 430 630 Yanıtla
  • Tolga A.:
    erdoğanın askerleriyiz diye kılıç kaldırsalardı. en iy yerlere atanır, generallikleri garanti olurdu 514 208 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Sizlere akıl verenler şimdi sizin bu hâlinize gülüp geçiyor bunu'da biliyormusunuz 240 469 Yanıtla
  • Ali Naği Gülhan:
    Biz mustafa kemal atatürk ün askerleriyiz ya siz... 489 106 Yanıtla
  • Ali Fuat Seckin:
    Yok ne yapacak lardi madalya mı bekliyorsunuz 157 335 Yanıtla
  • Mustafa Yildiz:
    Devlete Meydan okumanın Bedeli 122 358 Yanıtla
  • Fatih Gültekin:
    vatan sağ olmadı. vatan seni görev için gönderdi eğitti siyaset yap diye göndermedi, eğitmedi. haram zıkkım zehir olsun harcanan emek harcanan vergiler emekler nokta. 141 312 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    yani bunu bilerek yaptilar ! Devletin nabzini ve sabrini ölcüyorlar yani ? bu emri kimden aldilar ? 324 86 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine Bakan Ersoy’da eşlik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine Bakan Ersoy'da eşlik etti
19:08 ABD’deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı ABD'deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
19:00 TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi
18:02 Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
08:39 Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu
08:28 Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
08:27 Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı
08:24 Alman otomotiv yan sanayi devi Farhym, Türkiye’den ayrılma kararı aldı Alman otomotiv yan sanayi devi Farhym, Türkiye'den ayrılma kararı aldı
08:17 Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum
07:51 Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu
07:45 Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 20:50:29. #1.13#
SON DAKİKA: TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.