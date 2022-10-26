Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı

26.10.2022 15:08

"Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kimyasal silah kullanıyor" iftirasıyla Türkiye'yi ayağa kaldıran ve bu sabah İstanbul Kadıköy'deki evinde gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı. Fincancı'nın evinde yapılan aramada örgütsel el kitabı ve kalaşnikof mermileri ele geçirilirken savcılık, Fincancı ile birlikte merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organların da görevlerine son verilmesi talep etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iftirasını gündeme taşıyan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın 20 Ekim'deki PKK/ YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar üzerine harekete geçti.

İSTANBUL'DAKİ EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Türk Tabipler Birliği Başkanı Fincancı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan bugün İstanbul Kadıköy'deki evinde gözaltına alındı.

TTB İÇİN YENİDEN YAPILANMA TALEBİ

Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı Fincancı'nın Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı görevine, son verilmesini talep etti. Başsavcılık, yeni merkez konseyi başkanı seçilmesi için nöbetçi asliye hukuk mahkemesi nezdinde talep bulundu. Savcılık merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organların da görevlerine son verilmesi talep etti.

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı'nın gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı

EVİNDE KALAŞNİKOF MERMİLERİ BULUNDU

Gözaltına alınan Fincancı'nın evinde yapılan aramada örgütsel el kitabı ve kalaşnikof mermileri ele geçirildi. Öte yandan TTB Başkanı Fincancı'nın gözaltına alınma görüntüleri de ortaya çıktı.

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı'nın gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı
YORUMLAR
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Son Dakika Politika Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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