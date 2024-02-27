Tunceli\'de Komünist başkan adayı nohut çorbası dağıttı

Tunceli'de bir muhtar, 'Komünist başkan' Kadıköy'den aday oldu diye nohut çorbası dağıttı
Nohut çorbası dağıtan muhtar:
"İnşallah duamız kabul olur, Kadıköy de bundan kurtulur"
TUNCELİ - Tunceli'de bir köy muhtarı, Komünist başkan olarak bilinen Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun İstanbul Kadıköy'de aday olması nedeniyle lokma dağıttı. Muhtar, "Biz kurtulduk inşallah Kadıköy yanlış bir seçim yapmaz" dedi.
Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Kırkmeşe köyü muhtarı Ali Hıdır Eren, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun kentten bir daha aday olmaması nedeniyle nohut çorbası yaparak vatandaşlara dağıttı. Tunceli- Erzincan sınırında bulunan Mutu'da, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'ndan kurtuldukları için çorba yaptığını belirten muhtar Ali Hıdır Eren, "Bu çorbamızı yarım saatten beri dağıtıyoruz. Vatandaşlar bu çorbadan faydalandı. Neden bu çorbayı, lokmayı yaptık? Kooperatif başkanı Maçoğlu'ndan kurtulduğumuz için bu çorbayı yaptık. Şimdi bu kooperatif başkanına soruyorum, on sene bu memlekete ne yaptı? Belediyenin 300 milyon lira borcu var. Belediye binası 10 parçaya bölünmüş, dağılmış. Tunceli'yi ciddi bir deprem bekliyor. Bu adam keyfi İstanbul Kadıköy'de Belediye Başkan adayı olmuş. Senin Tunceli'de yüzde 5 oyun kalmadı. Sen Tunceli Belediye Meclis Üyesi bile olamazsın. Biz de seçimde orada olacağız. İnşallah orada seninle bir televizyon programında bir saat oturalım. Tunceli'ye ne yaptın, verdiğin burslar, gelen paralar nerede? 10 yılda Ovacık'a, Tunceli'ye bir tane kazık çakmamışsın. Allah kabul etsin. İnşallah duamız kabul olur Kadıköy de bundan kurtulur" dedi.
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