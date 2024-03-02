Politika

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, 'ABB'de çalışan İYİ Partili üyelere tehdit var' dedi.

31 Mart seçimlerine sayılı günler kala Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Altınok, vatandaşlarla buluşup, toplumun her kesimini ziyaret ediyor. Vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Altınok, projelerini ve vaatlerini de anlatıyor. 5 yılda Ankara'nın büyük bir köye dönüştüğünü sözlerine ekleyen Altınok, başkenti daha yaşanılabilir, daha canlı ve hareketli hale getirmeyi planladıklarını da söyledi.

"Büyükşehirde çalışan İyi Partili üyelere tehditler var"

Seçim çalışmalarını sürdüren Altınok, TGRT Haber Televizyonuna konuk olduğu programda, "Mansur Yavaş İyi Parti'ye operasyon yaptı. Büyükşehirde çalışan İyi Partili üyelere tehditler var. Bana son gelen bilgiler, işçi kardeşlerimize 'istifa edeceksin yoksa seni işten atacağız' diyorlar. Bunlar gerçek tabi. Benim duyduğum İyi Partiler 'sana oy vereceğiz' diyorlar" dedi.

"Ankaralı en pahalı suyu tüketiyor"

Altınok, gazetecilerin, Yavaş'ın "Suya yüzde 50 indirim vaadinizle ilgili, 'Yasal olarak yapamayacakları şeyi iddia ediyorlar' açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusu üzerine: "Aday olduğu dönemki Ahmet Hakan ile olan programına bir bakın. Ne diyor orada? 'Suyu ücretsiz vereceğim' diyor. Kendisi söylüyor. Ahmet Hakan soruyor 'Nasıl?' diyor. Ücretsiz vereceğim diyor. Diyor ki 'atık sudan yüzde 50'sini alacağım.' Dolayısıyla böyle bir şey yok. Ankaralı en pahalı suyu tüketiyor. Su olmazsa olmazdır. Su üretimdir. Su hayvancılıktır. Su tarımdır. Su medeniyettir. Su fiyatlarını 31 Mart'tan sonra indireceğiz" diye konuştu.

"Ankara büyük bir kasabaya dönüştü, inşallah köye dönüşmez"

Ankara Ticaret Odası Meclis Toplantı'na katılan Turgut Altınok, Ankara'nın gittikçe geriye gittiğini ve yıllardır fuar alanının bitirilmediğini söyleyerek, "Ankara ülkemizin kalbi, bu 5 yılda Ankara'nın ışıkları söndü. 7'de Ulus'ta hayat bitiyor, Çıkrıkçıları gezdim 6'da dükkanlar kapanıyor. Ulus bizim ticaretimizin ekonomimizin tarihimizin kültürümüzün merkezidir. Kızılay'da saat 8'de hayat bitiyor Ankara'da da 9'da bitiyor. Ankara büyük bir kasabaya dönüştü, inşallah köye dönüşmez" şeklinde konuştu.

"Ankara'da 5 yılda yapılan kentsel dönüşüm planı yok"

Altınok, Ankara'da 5 yılda kentsel dönüşüm projesi olmadığına, Başkent'in ulaşım ve imar planlarının yapılmadığını belirterek, "Depremden bir ders aldık mı? Hayır. Ankara'da 5 yılda yapılan kentsel dönüşüm planı yok. Ankara'nın 100 bin, 25 bin ölçekli ana nazım imar planı yok. Dahasını söyleyeyim Ulus'un imar planı yok, yani Ulus'a çivi çakamazsınız. Niye? Ruhsat alamazsın çünkü. Ankara'nın "Ulaşım Master Planı "yoktur mahkeme tarafından iptal edilmiştir. Biz geldiğimizde bu planlar yapılacak" cümlelerini kullandı.

"10 bin öğrenci kapasiteli bir yurt yapacağız inşallah"

Altınok Atakule AK Gençlik Buluşması'nda gençlerle bir araya geldi. Gençlere yönelik projelerini de anlatan Altınok, gençlerin geleceğe hazırlanabilmeleri için her türlü destekleri vereceklerini ifade etti. Altınok, "18 yaş üzeri ve üniversite öğrencilerimize ulaşım ücretsiz olacak. Tabii halk otobüslerimiz, minibüs esnafımız var. Onları da mağdur etmeyeceğiz. 20 bin üniversite öğrencimize ayda bin 500 yüz lira karşılıksız burs vereceğiz. 10 bin öğrenci kapasiteli bir yurt yapacağız inşallah. Yine evde kalmak isteyen 10 bin üniversite öğrencimiz için ev yapacak, sembolik rakamla kiraya vereceğiz. Gençlerimizi bilim ve teknoloji alanında da destekleyeceğiz." sözlerini kullandı. - ANKARA