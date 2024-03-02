Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, 'ABB'de çalışan İYİ Partili üyelere tehdit var' dedi.
31 Mart seçimlerine sayılı günler kala Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Altınok, vatandaşlarla buluşup, toplumun her kesimini ziyaret ediyor. Vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Altınok, projelerini ve vaatlerini de anlatıyor. 5 yılda Ankara'nın büyük bir köye dönüştüğünü sözlerine ekleyen Altınok, başkenti daha yaşanılabilir, daha canlı ve hareketli hale getirmeyi planladıklarını da söyledi.
"Büyükşehirde çalışan İyi Partili üyelere tehditler var"
Seçim çalışmalarını sürdüren Altınok, TGRT Haber Televizyonuna konuk olduğu programda, "Mansur Yavaş İyi Parti'ye operasyon yaptı. Büyükşehirde çalışan İyi Partili üyelere tehditler var. Bana son gelen bilgiler, işçi kardeşlerimize 'istifa edeceksin yoksa seni işten atacağız' diyorlar. Bunlar gerçek tabi. Benim duyduğum İyi Partiler 'sana oy vereceğiz' diyorlar" dedi.
"Ankaralı en pahalı suyu tüketiyor"
Altınok, gazetecilerin, Yavaş'ın "Suya yüzde 50 indirim vaadinizle ilgili, 'Yasal olarak yapamayacakları şeyi iddia ediyorlar' açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusu üzerine: "Aday olduğu dönemki Ahmet Hakan ile olan programına bir bakın. Ne diyor orada? 'Suyu ücretsiz vereceğim' diyor. Kendisi söylüyor. Ahmet Hakan soruyor 'Nasıl?' diyor. Ücretsiz vereceğim diyor. Diyor ki 'atık sudan yüzde 50'sini alacağım.' Dolayısıyla böyle bir şey yok. Ankaralı en pahalı suyu tüketiyor. Su olmazsa olmazdır. Su üretimdir. Su hayvancılıktır. Su tarımdır. Su medeniyettir. Su fiyatlarını 31 Mart'tan sonra indireceğiz" diye konuştu.
"Ankara büyük bir kasabaya dönüştü, inşallah köye dönüşmez"
Ankara Ticaret Odası Meclis Toplantı'na katılan Turgut Altınok, Ankara'nın gittikçe geriye gittiğini ve yıllardır fuar alanının bitirilmediğini söyleyerek, "Ankara ülkemizin kalbi, bu 5 yılda Ankara'nın ışıkları söndü. 7'de Ulus'ta hayat bitiyor, Çıkrıkçıları gezdim 6'da dükkanlar kapanıyor. Ulus bizim ticaretimizin ekonomimizin tarihimizin kültürümüzün merkezidir. Kızılay'da saat 8'de hayat bitiyor Ankara'da da 9'da bitiyor. Ankara büyük bir kasabaya dönüştü, inşallah köye dönüşmez" şeklinde konuştu.
"Ankara'da 5 yılda yapılan kentsel dönüşüm planı yok"
Altınok, Ankara'da 5 yılda kentsel dönüşüm projesi olmadığına, Başkent'in ulaşım ve imar planlarının yapılmadığını belirterek, "Depremden bir ders aldık mı? Hayır. Ankara'da 5 yılda yapılan kentsel dönüşüm planı yok. Ankara'nın 100 bin, 25 bin ölçekli ana nazım imar planı yok. Dahasını söyleyeyim Ulus'un imar planı yok, yani Ulus'a çivi çakamazsınız. Niye? Ruhsat alamazsın çünkü. Ankara'nın "Ulaşım Master Planı "yoktur mahkeme tarafından iptal edilmiştir. Biz geldiğimizde bu planlar yapılacak" cümlelerini kullandı.
"10 bin öğrenci kapasiteli bir yurt yapacağız inşallah"
Altınok Atakule AK Gençlik Buluşması'nda gençlerle bir araya geldi. Gençlere yönelik projelerini de anlatan Altınok, gençlerin geleceğe hazırlanabilmeleri için her türlü destekleri vereceklerini ifade etti. Altınok, "18 yaş üzeri ve üniversite öğrencilerimize ulaşım ücretsiz olacak. Tabii halk otobüslerimiz, minibüs esnafımız var. Onları da mağdur etmeyeceğiz. 20 bin üniversite öğrencimize ayda bin 500 yüz lira karşılıksız burs vereceğiz. 10 bin öğrenci kapasiteli bir yurt yapacağız inşallah. Yine evde kalmak isteyen 10 bin üniversite öğrencimiz için ev yapacak, sembolik rakamla kiraya vereceğiz. Gençlerimizi bilim ve teknoloji alanında da destekleyeceğiz." sözlerini kullandı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Turgut Altınok: 'ABB'de çalışan İYİ Partili üyelere tehdit var' - Son Dakika
TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nda Anadolu Ajansı'nın standını ziyaret etti. Çavuşoğlu, AA'nın İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarını belge niteliğindeki fotoğraflarla gözler önüne serdiği 'Kanıt' kitabını inceledi ve teşekkür etti. Çavuşoğlu, AA'nın foruma verdiği destekten dolayı teşekkürlerini iletti.
Kayseri'de Cumhur İttifakı adayları, AK Parti Teşkilat Buluşması programında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı konuşmada son 5 yılda en fazla yatırım yapan büyükşehir belediyesi olduklarını vurguladı. Ayrıca, AK Parti Kayseri Gençlik Kolları tarafından hazırlanan parti faaliyetlerinin anlatıldığı bir video izletildi.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti olarak tek başına seçimlere gireceklerini açıkladıktan sonra kendilerine yönelik teveccühün her geçen gün arttığını belirtti. Zorlu, Uşak İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı açıklamada, adayların projeleri ve siyasi kararlılığının seçimlerde belirleyici olacağını vurguladı. Ayrıca, ekonomi politikalarını eleştiren Zorlu, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini söyledi. Sığınmacı problemine de değinen Zorlu, yerel yönetimlerin sığınmacılar konusunda etkin çabalar göstermesi gerektiğini ifade etti. İYİ Parti'ye destek verilmesi durumunda kardeşlik hukukunu ve uzlaşmayı esas alan bir sistem inşa edeceklerini belirten Zorlu, Uşak'taki seçimlerde iddialarının daha da güçlendiğini söyledi.
AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından Teşkilat Buluşması programı düzenlendi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Hedefimiz Antalya'yı geleceğe hazırlamaktır.
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimine göre, kesin aday listeleri yarın il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek. Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları ise 21 Mart 2024 Perşembe sabahı başlayacak. Seçmenler 31 Mart'ta sandık başına gidecek. YSK, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene alarak mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin Genel Başkanı önce İstanbul'da, Mersin'de ve kimi başka yerlerde DEM ile demlendi, ittifak yaptı"
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisinin Tokat ve ilçe belediye başkan adayları tanıtım programında yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin önemine vurgu yaparak, 2024 yerel seçimlerinin CHP için bir rövanş olduğunu belirtti. Günaydın, CHP'nin gücüyle 2028'e kalmadan Cumhuriyet aydınlığını taşıyacaklarını ifade etti.
CHP lideri Özgür Özel, Manisa'da yaptığı konuşmada bedelli askerlik yapanlara tepki göstererek, Türkiye'yi sevenlerden oy istediklerini belirtti. Özel'in bu sözleri, daha önce attığı bedelli askerlikle ilgili tweetiyle çeliştiği şeklinde yorumlandı.
AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak ve teşkilatı, Sur ilçesindeki Ulu Cami çevresindeki esnafı ziyaret etti. Ocak, esnafın sorunlarını dinleyerek vatandaşların gönlüne girmeyi amaçladıklarını belirtti. Vatandaşlar tarafından güzel karşılanan Ocak, teşkilat olarak halkın içerisinde olacaklarını vurguladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim gezilerine devam ederken ÇEDES projesini eleştirdi ve İzmir İl Müftüsünün ilköğretim çocuklarını Menemen şehidi Kubilay'ın katillerinin mezarına götürdüğünü belirtti. Özel, projenin tehlikeli olduğunu vurgulayarak, Atatürk ve laiklik karşıtlarının bu projeyi savunduğunu söyledi ve Kubilay'ın katilinin mezarına çocukları götürmenin memlekete fayda sağlamayacağını ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?