Turgut Altınok: Gençlerimize ulaşım ücretsiz olacak - Son Dakika
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Politika

Turgut Altınok: Gençlerimize ulaşım ücretsiz olacak

Turgut Altınok: Gençlerimize ulaşım ücretsiz olacak

Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında yaptığı konuşmada, 31 Mart'tan sonra gençlerin ulaşımının ücretsiz olacağını ve otobüs, minibüs esnafının mağdur edilmeyeceğini belirtti. Ayrıca, Ankara'da yapılacak olan Aquapark projesi, trafiğin rahatlatılması için yeni alternatif yollar ve metro ağlarının oluşturulması gibi vaatlerde bulundu.

02.03.2024 17:45  Güncelleme: 17:47
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Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok, "31 Mart'tan sonra gençlerimize ulaşım ücretsiz olacak. Otobüs, minibüs esnafımızı mağdur etmeyeceğiz. Otobüs ve minibüse binen öğrencilerimizin parası, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine ödenecek." dedi.

Altınok, seçim çalışmaları kapsamında bir otelde düzenlenen "Kahramanmaraş Hemşehri Buluşması"na katıldı.

31 Mart'taki yerel seçimlere ilişkin vaatlerini anlatan Altınok, Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'nin yanına Aquapark yapılacağının sözünü verdi.

Keçiören'de yaptığı hizmetlere değinen Altınok, Türkiye'de en çok ve en büyük şelalenin Keçiören'de olduğunu, Atatürk Botanik Bahçesi, kapalı yüzme havuzları, hayvanat bahçesi, akvaryum, Türk Dünyası Kent Meydanı'nı da Ankara'ya kazandırdığını dile getirdi.

Başkentin trafiğinin ilerleyen zamanlarda İstanbul'dan daha çok artacağını belirten Altınok, kentte trafiğin rahatlatılması adına yeni alternatif yolların yapılacağını söyledi.

"Ankara'yı metro ağlarıyla öreceğiz"

Altınok, "Ankara'ya yeni alt geçitler, üst geçitler, köprülü kavşaklar lazım. Büyükşehirlerdeki trafiğin çözümünün en doğru yolu metrodur. Ankara, metro fakiri bir başkenttir. Ankaralı, emaneti verdiğinde Ankara'yı metro ağlarıyla öreceğiz, havaalanı yolu başta olmak üzere." dedi.

Ankara'da yürütülecek gençlik projelerine de değinen Altınok, "31 Mart'tan sonra gençlerimize ulaşım ücretsiz olacak. Otobüs, minibüs esnafımızı mağdur etmeyeceğiz. Otobüs ve minibüse binen öğrencilerimizin parası, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine ödenecek." dedi.

Ankara'daki su fiyatlarının pahalılığına değinen Altınok, 31 Mart'tan sonra ilk belediye meclis toplantısında su fiyatlarının yüzde 50 indirileceğini kaydetti.

Altınok, daha sonra Emek'teki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Turgut Altınok: Gençlerimize ulaşım ücretsiz olacak - Son Dakika

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