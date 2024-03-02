Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok, "31 Mart'tan sonra gençlerimize ulaşım ücretsiz olacak. Otobüs, minibüs esnafımızı mağdur etmeyeceğiz. Otobüs ve minibüse binen öğrencilerimizin parası, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine ödenecek." dedi.
Altınok, seçim çalışmaları kapsamında bir otelde düzenlenen "Kahramanmaraş Hemşehri Buluşması"na katıldı.
31 Mart'taki yerel seçimlere ilişkin vaatlerini anlatan Altınok, Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'nin yanına Aquapark yapılacağının sözünü verdi.
Keçiören'de yaptığı hizmetlere değinen Altınok, Türkiye'de en çok ve en büyük şelalenin Keçiören'de olduğunu, Atatürk Botanik Bahçesi, kapalı yüzme havuzları, hayvanat bahçesi, akvaryum, Türk Dünyası Kent Meydanı'nı da Ankara'ya kazandırdığını dile getirdi.
Başkentin trafiğinin ilerleyen zamanlarda İstanbul'dan daha çok artacağını belirten Altınok, kentte trafiğin rahatlatılması adına yeni alternatif yolların yapılacağını söyledi.
"Ankara'yı metro ağlarıyla öreceğiz"
Altınok, "Ankara'ya yeni alt geçitler, üst geçitler, köprülü kavşaklar lazım. Büyükşehirlerdeki trafiğin çözümünün en doğru yolu metrodur. Ankara, metro fakiri bir başkenttir. Ankaralı, emaneti verdiğinde Ankara'yı metro ağlarıyla öreceğiz, havaalanı yolu başta olmak üzere." dedi.
Ankara'da yürütülecek gençlik projelerine de değinen Altınok, "31 Mart'tan sonra gençlerimize ulaşım ücretsiz olacak. Otobüs, minibüs esnafımızı mağdur etmeyeceğiz. Otobüs ve minibüse binen öğrencilerimizin parası, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine ödenecek." dedi.
Ankara'daki su fiyatlarının pahalılığına değinen Altınok, 31 Mart'tan sonra ilk belediye meclis toplantısında su fiyatlarının yüzde 50 indirileceğini kaydetti.
Altınok, daha sonra Emek'teki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.
Son Dakika › Politika › Turgut Altınok: Gençlerimize ulaşım ücretsiz olacak - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'daki Erzin-Dörtyol arasındaki yol çalışmalarını inceleyerek açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, yolun nitelik olarak istenilen düzeyde olmadığını belirterek, sıcak asfaltla bir çalışma başlattıklarını ve kısa sürede tamamlayacaklarını söyledi. Ayrıca, köprü meselesi ve hükümet konağı sözlerinin de olduğunu ifade eden Yerlikaya, depremzedeler için konut yapımlarının devam ettiğini ve valilik, kaymakamlık, emniyet binalarının da yapılacağını vurguladı.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İstanbul'da büyükşehir belediyesi ve ilçe belediye başkanlıklarına aday olduklarını açıkladı. Aksakal, partisinin görevinin küresel emperyalist sistemin elemanlarıyla mücadele etmek olduğunu belirtti.
İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, Okmeydanı'nda partisinin seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Kavuncu, esnaf ziyaretleri yaparak vatandaşlarla görüştü ve karanfil dağıttı. Açılışta konuşan Kavuncu, sevginin önemine vurgu yaparak, İstanbul'u daha iyi yöneteceğini belirtti.
AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, Cumhur İttifakı olarak kentte güzel hizmetler üreteceklerini söyledi. Doğan, Samsun'un potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek, şehri ileriye taşımak için çalışacaklarını ve Samsun'u bölgenin parlayan yıldızı haline getireceklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sağlık alanında gerçekleştirdiği atılımların sembolü olarak gördüğü Antalya Şehir Hastanesinin 1500 yatak kapasitesiyle kente önemli bir katkı sağlayacağını belirtti. Erdoğan, şehir hastanelerinin eksikliklerinin en kısa sürede giderileceğini ve millete hizmet etmeye devam edileceğini ifade etti.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Biz kendi geleceğimiz hakkında, İstanbul hakkında karar vereceğiz.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 3 Mart 2024 tarihinde saat 14.00'da Sivas Sanayi ve Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenecek olan Sivas Aday Tanıtım Toplantısı'na katılacak. Karamollaoğlu, önce basın mensuplarıyla Behrampaşa Hanı'nda buluşacak ve ardından saat 14.00'te aday tanıtım programına katılacak.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ulaşımı kolaylaştırmak ve trafiği rahatlatmak için birçok proje hazırladıklarını belirtti. Aktaş, 2035 yılı ulaşım ana planında yer alan Demirtaş-Çalı metro hattına başlayacaklarını ve toplam raylı sistem hattını 89 kilometreye çıkaracaklarını söyledi. Ayrıca, kentsel dönüşüm projeleri, yeşil alanlar, akıllı şehir yönetimi ve gençlere yönelik destekler gibi konular da açıklandı.
SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, Antalya Diplomasi Forumu'nun Türkiye'nin diplomatik aktivizminin önemli bir örneği olduğunu belirtti. Duran, forumun dünyanın çeşitli yerlerinden çok sayıda diplomat, siyasetçi, gazeteci ve akademisyenin katılımıyla gerçekleştiğini vurgulayarak, ADF'nin dünyadaki sorunların çözümü için bir platform olduğunu ifade etti. Ayrıca, Duran Gazze ve İsrail'in katliamları gibi önemli konuların da forumda ele alındığını ve Türkiye'nin bölgede istikrar kurma ve işbirliğini arttırma hedefinin ADF ile desteklendiğini söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen halk buluşmasında, belediye başkan adaylarına destek isteyerek, Türkiye İttifakı'nın halkın çıkarlarını korumak için olduğunu vurguladı. Özel, seçim otobüsüyle şehir turu atarak destek istedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?