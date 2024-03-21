Politika

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, Nevruz Bayramı kutlamalarına katıldı.

Keçiören Belediyesince, Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Altınok, Nevruz Bayramı'nın Afganistan, İran ve Türk coğrafyalarında uzun yıllardır kutlandığını söyledi.

Ramazan ayının başta Filistin halkı olmak üzere tüm mazlum milletlerin kurtuluşuna vesile olmasını dileyen Altınok, tüm dost ve kardeş milletlerin Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Kutlamalara katılan ülkelerin diplomatlarının da konuşma yaptığı programda, Altınok'a, Türk Dünyası Mühendis ve Mimarlar Birliği Genel Sekreteri İlyas Demirci tarafından "Kızıl Elma Türk Dünyası Şehircilik Özel Ödülü" takdim edildi, Altınok, diplomatlarla beraber yumurta tokuşturdu.

Programda, dans ve müzik gösterileri sergilendi, yakılan ateşin üzerinden atlanarak Nevruz geleneği yerine getirildi.