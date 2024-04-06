Politika

31 Mart yerel seçimlerinde tekrar seçilme başarısı gösteren Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, mazbatasını aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde yüzde 36,96 oranıyla tekrar Turgutlu Belediye Başkanlığına seçilen CHP'li Çetin Akın mazbatasını aldı. Mazbatasını aldıktan sonra belediye binası önünde konuşan Başkan Çetin Akın, Turgutlu halkına layık bir belediye başkanı olmak için çok çalışacağını söyledi. Başkan Çetin Akın, ailesine, Turgutlu halkına, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e, Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'e, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma'ya, yaklaşık 90 gün boyunca kendisiyle birlikte yol yürüyen CHP'nin tüm kademelerine, meclis üyelerine ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Başkan Akın, "Mazbata alıp Turgutlu'ya 5 yıl boyunca hizmet yapacak olmak çok ayrı bir gurur. Ben bu gururu taşımaktan, sizlerin bu gururu bana emanet etmesinden son derece memnunum. 2019 yılında bu balkona çıktığımda söyle bir söz vermiştim; 'Sizler bana güvendiniz, bana bir emanet verdiniz. Bu emanete sonuna kadar sahip çıkarak, ihanet etmeyerek; tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirmeyerek, yemeyerek 5 yıl hizmet yapacağım' dedim. O sözümü tuttum. 2019 yılında Turgutlu'ya siyasi bir tarih yazmıştık. Meclis üyesi olmayan bir ilçede belediyeyi aldık. Ancak ikinci bir tarih daha yazdık. Bundan sonra bir beş yıl daha Turgutlu'yu; Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı, sosyal demokrat bir belediye başkanı yönetecek. Bütün Turgutlu duysun ki; bu halk artık gözünü açmıştır. Bundan sonra vatandaşların arasına nifak tohumu ekenlere, ötekileştirenlere, yalanla ve nefretle siyaset yapanlara Turgutlu halkı dur demiştir. Biz Turgutlu halkının verdiği bu mesaja çok güzel siyasi bir karşılık vereceğiz. 180 bin nüfuslu Turgutlu'nun tüm vatandaşları benim hemşehrilerimdir, benim başımın tacıdır. Onların nefret tohumlarına biz sevgi tohumları ekerek cevap vereceğiz. Göreceksiniz 5 yılın sonunda bize güvenip destek veren hiçbir hemşehrimizin başını yere eğdirmeden, göğsü açık, başı dik bir şekilde bu sokaklarda yürüyecek. Geçmiş beş yılda olduğu gibi Turgutlu Belediyesinin kapısı Turgutlululara açıktır, kapı yoktur. Birleşe birleşe kazandık, birleşe birleşe yöneteceğiz. Bundan sonraki süreçte de sabahlara kadar çalışacağım, sabahlara kadar çalışıp Turgutlu halkına hizmet edeceğim. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Manisa'da ve Türkiye'de çok önemli bir başarı yakaladık. Vatandaşlarımız Türkiye genelinde iktidara sarı kartını gösterdi. Manisa'da söyle bir iddia ortaya koymuştum; 'Biz Manisa'da 10 ilçeyi ve Manisa Büyükşehir Belediyesini alacağız' demiştim. O, 10 ilçe 14 ilçe olarak geldi bizlere. Tüm Manisalı hemşehrilerimize de teşekkür ediyorum. Halkımız Türkiye genelinde CHP'li belediyelere öyle güzel bir yükümlülük verdi ki, bizler de bunu bir avans, bir kredi olarak değerlendiriyoruz. Bize verilen bu krediyi çok doğru kullanıp çok büyük yatırımlar yapacağız. Bundan sonraki hedefimiz iktidar" dedi. - MANİSA