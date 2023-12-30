 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türk Kızılay Malatya Şube Başkanlığı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Kızılay Malatya Şube Başkanlığı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ziyaret etti

Türk Kızılay Malatya Şube Başkanlığı görevine atanan Sadi Ergül ve yönetim kurulu üyeleri, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti. Gürkan, Kızılay'a ve Malatya'ya daha fazla fayda sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Ziyarette Kızılay Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül, Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yaparak ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımcı olmayı amaçladıklarını ifade etti. Başkan Gürkan ise Kızılay ile yakın çalıştıklarını ve bundan sonra da desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

Türk Kızılay Malatya Şube Başkanlığı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı\'nı ziyaret etti
30.12.2023 - 15:31,
Abone Ol

Türk Kızılay Malatya Şube Başkanlığı görevine atanan Sadi Ergül ve yönetim kurulu üyeleri Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde Türk Kızılay Malatya Şube Başkanlığı görevine atanan Sadi Ergül ve yönetim kurulu üyeleri Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti. Gürkan, Malatya'ya ve Kızılay'a daha faydalı olma noktasında ellerinden gelen gayret ve çabayı gösterdiklerini ve göstermeye de devam edeceklerini söyledi.

Ziyarette konuşan Kızılay Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül, "Kızılay merkez il başkanlığı ve yönetim kurulu üyelerimizle on beş gün önce bize iletilen görev tebliğinden sonra ilk ziyaretimizi Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a gerçekleştirdik. Yapmış olduğumuz faaliyetler içerisinde Büyükşehir Belediyesi ile protokollerimiz var. Bir yemek protokolümüz var. Amacımız memleketimizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın en ufak ihtiyaçlarına merhem olmak gayreti içerisindeyiz. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte faaliyetler yaparak bu doğrultuda vatandaşlarımıza yardımcı olmak çabasıyla bir görev üstleniyoruz. Yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımızdan yardım talebinde bulunmak üzere ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Bizleri kabul eden Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kızılay ile her zaman yakinen çalıştıklarını belirterek, "Özellikle Kızılay Malatya Şube Başkanı olarak göreve başlayan Sadi Ergül Bey'i ve yönetim kurulu üyelerini burada görmekten ve ağırlanmaktan büyük onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Atanmış oldukları, üstlenmiş oldukları bu görevde başarılar diliyorum. Kızılay önemli bir kuruluşumuzdur. Gerek deprem öncesinde gerek deprem sürecinde biz Kızılay ile ortak projelere imza atmış bir kurumuz. Özellikle 40 yıldan beri Malatya'nın birinci sorunuymuş gibi değerlendirilen Vagon Onarım Fabrikasının Kızılay'a devredilmesiyle alt yapısının tamamı belediyemiz tarafından yapıldı. Bütün iş ve işlemlerinin belediyemizin bütçesinden karşılanarak, devri yapıldıktan sonra şu anda konteyner üretim merkezi haline geldi. Önümüzdeki süreçte de tekstil merkezi haline geçmesiyle ve yine önümüzdeki süreçte Kızılay lojistik destek merkezi olması noktasında da çalışmalarımız devam etmektedir. Deprem sürecinde yemekle ilgili, dağıtımla ilgili, açıkta kalma durumunda kalan vatandaşlarımızla ilgili Kızılay'ımızla çok yakın bir koordinasyon içerisinde çalıştık. Yemek fabrikamız da Kızılay'ımızla birlikte ortak kullanımdadır. Şu anda ilk etapta günlük bin kişilik ücretsiz yemek çıkarılarak dağıtılıyor. Bu çalışmamız ileriki aşamalarda 4 bin gibi rakamlara çıkarılacak. Kızılay'ın burada vatandaşlarımızın yaralarını sarması noktasında göstermiş olduğu yakın ilgi ve alaka, eğitim öğretim bursu vermesi noktasındaki çalışmalarıyla gerek kan merkezimizin çalışmalarında biz hep yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. İnşallah önceki yönetimle nedenli güzel çalıştıysak, yeni yönetim kurulumuzla da bunu daha üst segmentlere taşıyarak, Malatya'mıza ve Kızılay'ımıza daha faydalı olma noktasında elimizden gelen gayret ve çabayı göstereceğiz. Ben tekrardan yeni yönetim kurulunun görevinde başarılar dilerken, kendilerini de tebrik ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Selahattin Gürkan, Malatya, Kızılay, Sivil Toplum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Türk Kızılay Malatya Şube Başkanlığı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ziyaret etti - Son Dakika


16:49
Sağlık durumu nasıl? Kaldığı otelde fenalaşan Büyükekşi'den ilk görüntü geldi Sağlık durumu nasıl? Kaldığı otelde fenalaşan Büyükekşi'den ilk görüntü geldi
16:34
Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
16:21
Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar! Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar!
16:08
Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor
15:59
Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında
15:36
TFF Başkanı Büyükekşi sessizliğini bozdu: Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim TFF Başkanı Büyükekşi sessizliğini bozdu: Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim
15:26
Türkiye'de Açlık ve Yoksulluk Sınırı Yükseldi Türkiye'de Açlık ve Yoksulluk Sınırı Yükseldi
15:11
Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var

Son Dakika
16:49 Sağlık durumu nasıl? Kaldığı otelde fenalaşan Büyükekşi'den ilk görüntü geldi
16:34 Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
16:21 Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar!
16:08 Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor
15:59 Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında
15:36 TFF Başkanı Büyükekşi sessizliğini bozdu: Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim
15:26 Türkiye'de Açlık ve Yoksulluk Sınırı Yükseldi
15:11 Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var
14:49 Kamyonla çarpışan minibüs kağıt gibi yırtıldı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı
14:44 Sivasspor'da Servet Çetin ile yollar ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 17:09:05. #1.11#
SON DAKİKA: Türk Kızılay Malatya Şube Başkanlığı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement