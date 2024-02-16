Türk Kızılayı Antalya Kan Bağışı Merkezi Müdürü ve kan bağışçısı Kemer Belediye Başkanı\'nı ziyaret etti

Politika

Türk Kızılayı Antalya Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Okan Erdoğan ve kan bağışçısı kazanım uzmanı Gülşah Alpova Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Topaloğlu, kan bağışı yapmanın çok önemli olduğunu belirterek, yapılan bir kan bağışıyla birçok hayatın kurtarılabileceğini kaydetti. Yaptıkları çalışmalar için Türk Kızılayı Kan Bağışı Merkezi Müdürü Erdoğan'a teşekkür eden Başkan Topaloğlu, belediye olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Topaloğlu, Kızılay otobüsünün 19-23 Şubat tarihleri arasında Kemer Turizm Otelcilik Lisesi önünde 10.30-18.30 saatleri arasında olacağını ve 'Birbirimize Candan Bağlıyız' kampanyası kapsamında kan vermek isteyen vatandaşları kan vermeye davet ettiklerini söyledi. - ANTALYA