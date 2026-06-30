Türkiye-AB İlişkileri ve Vize Kolaylıkları

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, " Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında artan ticaret ilişkileri, turizm ilişkileri, eğitim iş birliği, vize konularında Türkiye vatandaşları için vizesiz hayatı da gerekli kılmakta. En azından vize alımının kolaylaşması en büyük isteğimiz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Komiser Marta Kos ve heyetiyle Ankara'da görüşme gerçekleştirdi. Bakan Bolat, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye-Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin çok boyutlu yönlerini ele alma fırsatı bulduk. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çalışmaları çerçevesinde kamu alımları, dijital ticaret, connectivity, bağlantısallık gibi konuları ele aldık. Bunun yanında vizelerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için kolaylaştırılması ve hakkımız olan vize muafiyetinin sağlanması konusunu da görüştük. Geçen yıl yürürlüğe giren Cascade (kademeli) sistemi, vize kuyruklarının azalması ve çok girişli, uzun süreli vize verilmesi konularında önemli bir ilerleme sağlamıştı. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında artan ticaret ilişkileri, turizm ilişkileri, eğitim iş birliği, vize konularında Türkiye vatandaşları için değerli vatandaşlarımız için vizesiz hayatı da gerekli kılmakta. En azından vize alımının kolaylaşması en büyük isteğimiz. Bunun yanında teknik konularda, Gümrük Birliği'nin bazı konularında görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki e-ticaret rejimi ve Avrupa Birliği için de hararetle tartışılmakta olan sanayi hızlandırma yasası ve bu çerçevede 'Made in EU', 'Avrupa Birliği'nde üretilmiştir' konsepti konusunda şu anda üye olmayan Türkiye ve diğer ülkelerin konumuyla ilgili taleplerimizi ve isteklerimizi belirttik" dedi.

'ENTEGRASYON TAM 30 YILDIR YÜRÜRLÜKTE'

Avrupa Birliği'nin son yıllarda içine kapanma ve çeşitli ticaret politikası tedbirleri üzerinde çalıştığını aktaran Bolat, "Türkiye-Avrupa Birliği Gümrük Birliği entegrasyonu tam 30 yıldır yürürlükte ve aynı zamanda Türkiye, Avrupa Birliği'ne aday bir ülke ve tam üyelik için katılım müzakereleri yürüten bir ülke konumunda. Her ne kadar bu müzakereler son yıllarda durmuş da olsa Gümrük Birliği ile sanayiler arasında sağlanan büyük entegrasyon, Gümrük Birliği'nin öngördüğü malların serbest dolaşımı ilkesini zedelememeli, geriye götürmemeli. Aynı şekilde sanayilerimiz arasındaki tedarik zincirlerinin kopmasına yol açmamalı. Bu açıdan bütün varlığımızla, gücümüzle başta Sayın Cumhurbaşkanımızın temasları, girişimleri, Ticaret Bakanlığı olarak bizim yürüttüğümüz müzakereler ve Dışişleri Bakanlığımızın çabaları ile bu konularda Türkiye-Avrupa Birliği Gümrük Birliği'ne zarar verecek bir düzenleme olmaması için çok büyük bir diplomatik müzakere yürütüyoruz ve mücadele veriyoruz" diye konuştu.

'ALTERNATİF KORİDORLARA İHTİYAÇ VAR'

Bakan Bolat, Kos'un bağlantısallık konusuna önem verdiğine dikkat çekerek, "Biz de bu konuda Türkiye'nin son 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetimi altındaki dönemde kara, hava, deniz ve demir yolu ulaştırmasında çok büyük yatırımlar yaptığını ve bu milyarlarca dolarlık yatırımlar sonunda Türkiye'nin dünyanın altyapı, üstyapı ve ulaştırma alanında en modern, en yeni altyapılarına sahip olduğunu, nitekim 4 ay süren son Körfez Savaşı'nın da göstermiştir ki alternatif koridorlara ihtiyaç olduğunu ve bu alternatif koridorlar noktasında da kara, hava, demir yolu ve deniz yolu bağlantısı olarak Türkiye'nin çok stratejik bir konumda olduğunu ve bütün altyapılarıyla da Avrupa ile Asya ve Afrika arasında, doğu ile batı arasında mükemmel bir geçiş koridoruna çeşitli ulaştırma kanalları ile sahip olduğunu vurguladık. Onlar da bunun farkında ve Türkiye'nin 23 yıldan bu yana muazzam ilerlemesini takdirle karşılıyorlar. Türkiye büyüyen, gelişen güçlü bir ülke. Savunma alanında ordusuyla, savunma sanayisiyle Avrupa'nın savunma blokunda ve ittifakında Türkiye'ye çok önem verdiklerini de ifade etti. Son derece pozitif ve yapıcı bir atmosferde görüşmelerimizi tamamladık" dedi.