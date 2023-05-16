Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak İYİ Parti'den istifa eden Ağıralioğlu: Terör örgütlerine mesafesizliğin sebep olduğu seçim sonucu

Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için 14 Mayıs'ta sandığa gitti. Geniş katılımın olduğu seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tura kalan adaylar oldu.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz edip İYİ Parti'den zehir zemberek sözlerle istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması ile ilgili Twitter hesabından paylaşım yaptı. Terör örgütlerine mesafesizliğin millet nezdinde tepkiye sebep olduğu bir seçim sonucunun ortaya çıktığını savunan Ağıralioğlu, eleştiri ve itirazlarını yaptığını hatırlattı.

"CUMHURBAŞKANINI TEBRİK EDİYORUM"

Ağıralioğlu şunları söyledi: "Millet iradesinin ilk aşaması tecelli etti. Vatana, millete hayırlı olsun. Bu ekonomik zorluğa rağmen; Türk Milleti'nin, parlamento çoğunluğunu teslim ettiği Cumhur İttifakı'nı ve ilk turu birincilikle bitiren Sayın Cumhurbaşkanını tebrik ediyorum.

"İKİNCİ TUR DERS ÇIKARMA İMKANINI DOĞURACAK"

İkinci turun, hem demokrasimiz hem de seçimlerimiz ile alakalı yurt dışından olumsuz algı yapanlara karşı, çok ciddi bir imkân ve cevap mahiyetinde olacağına inanıyorum. Yeni tecrübe edeceğimiz bir süreç olması itibarıyla da milletin dertlerinin daha iyi duyulması, milletin önceliklerinin daha iyi görülmesi adına, yanlışlardan ders çıkarmak ve doğruları kuvvetlendirmek imkânını da doğuracaktır. Bu da milletimiz için hayırlıdır.

"MİLLETİ DUYANLAR DESTEĞİNE MAZHAR OLURLAR"

Muhalefet partilerinin durumunu değerlendirirken; muhalif seçmenin rencide edilmemesi, memleket ile alakalı endişe ve temennilerinin duyulması, gayretlerinin görülmesi de iktidarın sorumluluk alanındadır. Buna dikkat etmek açısından da toparlayıcı olabilir. Süreç, Türk Milleti'nin terazisindedir. Sonuçlar şimdiden hayırlı olsun. Milletini duyanlar, istişareye açık olanlar ve milletinin değerleriyle çatışmayanlar, seçimlerde milletinin desteğine mazhar olurlar!

"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MEZAFESİZLİĞİN SONUCU"

Biz, tenkitlerimizi ve itirazlarımızı kamuoyuyla paylaşmıştık. Bu şerhlerimizin haklı çıktığı; terör örgütlerine mesafesizliğin, dayatma ve baskıların Türk Milleti nezdinde güvensizliğe, tepkiye sebep olduğu bir seçim sonucu ortaya çıkmıştır.

"MUHALEFET PARTİLERİ DE GEREKEN DERSİ ÇIKARMIŞTIR"

Milletimizin kırmızı çizgilerinin ve hassasiyetlerinin dikkate alınmadığı takdirde neticenin ne olacağını, bilhassa yanlışta ısrarla direten muhalefet partileri de görmüştür ve gereken dersi de çıkarmışlardır diye temenni ediyorum! Bundan sonra, daha çok; bir parti kavgasından ziyade, bir memleket mücadelesi ve milletimizin birikmiş problemlerinin, ekonomik zorluklarının çözüleceği, memleket yükü çekecek bir siyasi iklim lâzımdır. Allah, devletimize ve milletimize zeval vermesin."