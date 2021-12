Türkiye'de mali disiplini en yüksek Belediye Muğla Büyükşehir Belediyesi - Son Dakika

Muğla Büyükşehir Belediyesinin mali disiplini, yapılan değerlendirmelerin ardından Türkiye'nin en iyilerinden biri olarak gösterildi. Bu kapsamda özel bir eğitim ve danışmanlık kuruluşu tarafından Türkiye genelinde yapılan analiz sonucuna göre "2020 yılı Büyükşehir Belediyeleri Yükümlülük Göstergesi" sıralamasında Muğla en başarılı Büyükşehir Belediyesi oldu.

Geçtiğimiz aylarda uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından yapılan analiz sonucunda AAA alarak Türkiye'nin en yüksek kredi notuna sahip belediyeleri arasında yer alan Muğla Büyükşehir Belediyesinin mali yapısı, diğer değerlendirme kuruluşları tarafından da başarılı bulunuyor.

"Yükümlülük ne kadar azsa hizmet o kadar çok olur"

Son olarak Büyükşehir Belediyelerinin mali yükümlülük göstergelerini inceleyen Eğitim ve Danışmanlık kuruluşu tarafından araştırma tablosu yayınlandı. Yapılan araştırmada Büyükşehir Belediyelerinin gelirlerine göre yükümlülük oranları araştırıldı. Buna göre Muğla Büyükşehir Belediyesi yüzde 22,03 ile gelirine oranla en az yükümlüğe sahip belediye oldu.

Araştırmayı yapan kuruluş tarafından yapılan açıklamada, "Yükümlülük Göstergesi; yükümlülüklerin tamamının tahakkuk ettirilen gelirlerin ne kadarı ile yerine getirilebileceğini ölçmektedir. Göstergeden beklenen olabildiğince düşük olmasıdır. Çünkü gelirlerin ne kadar az kısmı yükümlülük ödemelerine ayrılırsa, yükümlülük ödemelerinden arta kalan gelirle o kadar çok kamu hizmeti yerine getirilebilecektir" denildi.

Başkan Gürün, "Her kuruşun hesabını yapıyoruz"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, halkın her kuruşunun hesabını vermek ve kaynakları en iyi şekilde değerlendirmek için çalıştıklarını söyledi. Başkan Gürün, bu ekonomik şartlarda mali kaynakların çok daha verimli kullanılması gerektiğini belirtirken, "Biz Büyükşehir Belediyesi olarak, halkımızın her kuruşunu verimli kullanmaya ve bunun hesabını vermeye çalışıyoruz. Mali kaynaklarımızın disiplin içinde olması, bizim güvenilirliğimizi de arttıran bir unsur. Hem ulusal hem de uluslararası kuruluşlar bizim mali yapımızı incelediklerinde gerçekten güçlü ve güvenilir bir politika yürütüldüğünü görüyorlar. Bu nedenle de yapılan değerlendirmelerde en yüksek derecelendirilmeleri görüyoruz. Yaptığımız yatırımlar, yapmayı planladığımız projeler her zaman Muğla'yı ve Belediyemizi yük altına sokmadan sürdürülebilir bir mali politika göz önüne alınarak hesaplanıyor. Bizim amacımız halkımıza en iyi ve en verimli hizmeti sağlayarak, her kuruşun hesabını vermek" dedi. - MUĞLA