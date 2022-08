TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: "Gaziantep ve Mardin'deki kazalar soruşturulmalı"

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül partisinin haftalık basın toplantısını gerçekleştirdi.

TDP Başkanı Sarıgül, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı öncesi haftalık basın toplantısını gerçekleştirdi. Ankara'da ki parti binasında gerçekleştirilen toplantıya parti yetkilisi bir çok isim katıldı. Sarıgül, gerçekleştirdiği basın toplantısında Gaziantep ve Mardin'de yaşanan kazalar, belediyelerin işçilere verdiği ek zamlar, memurlara verilen 3600 ek gösterge, barınma sorunları ve enflasyon ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"İki kaza her yönüyle soruşturmalı ve benzeri faciaların tekrar yaşanmaması sağlanmalıdır"

Geçtiğimiz günlerde Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen kazaların çok can acıtıcı olduğunu belirterek, "Gaziantep ve Mardin'de ki kazalarda talihsiz bir şekilde hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza rahmet ve tüm ulusumuza başsağlığı diliyorum. Habere koşan iki İhlas Haber Ajansı muhabiri, bizimde son derece iyi tanıdığımız beraber çalıştığımız, o kazada haber peşinde koşarken ne yazık ki hakka yürüdüler. Onlar için çok üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. İki kaza her yönüyle soruşturmalı ve benzeri facialar yaşamamak için gerek tedbirleri mutlaka almalıyız. Mardin Derik'teki kazanın gerçekleştiği çevre yolu bir an önce yapılmalıdır. Kazalar oldu diye bakarsak, kazalar olmaya devam eder. Bu noktada İçişleri Bakanlığı'mız özellikle denetimleri son derece arttırmalı. Her 6 ayda bir büyük araçların muayeneleri mutlaka yapılmalı. Şoför arkadaşlarımız, mazot pahalı, lastik pahalı diye 4 saatlik çalışma sürelerini 8 saate çıkardılar. Uyku problemi yaşıyorlar. O yüzden buna benzer kazaların tekrarlanmaması için denetimlerin arttırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Devlet, kendi memurları arasında ayrımcılık yapmaz"

TDP Lideri Sarıgül, Büyükşehirlerde ve diğer belediyelerde belediye çalışanlarına ek bir protokol ile zam yapılması ve 3600 ek gösterge hakkında şu sözleri kaydetti:

"Çalışma arkadaşlarına zam yapan belediye başkanlarını kutluyorum. Zam yapmayan diğer belediye başkanlarını bir an önce çalışma barışının iyi olması için işçilerimize destek vermeye davet ediyorum. 3600 ek gösterge nihayet çıktı ama ne yazık ki, devlet memurlarımız arasında ayrımcılık oldu. Bununda mutlaka düzeltilmesi lazım. Devlet, kendi memurları arasında ayrımcılık yapmaz. Aralık ayını beklemeden Temmuz ayında asgari ücrete zam yapın dedik, zam yaptılar ama açlık sınırının altında kaldı. TDP olarak iktidara geldiğimizde 'Eşel Mobil Sistemi'ne geçeceğiz. Bu sistemde asgari ücret ve emekli maaşı hiçbir zaman açlık sınırının altına düşmeyecek. Hiçbir kamu çalışanının yoksulluk sınırının altında maaş almasına izin vermeyeceğiz."

"Önerilerimizin uygulandığını görmekten mutluluk duymaktayız"

TDP Başkanı Sarıgül, vatandaşların yaşadığı barınma sorununa getirdiği çözüm önerilerinin dikkate alınmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Barınma sorununa bu kürsüden 4 ay önce dikkat çekmiştik. İlgilileri acil çözüm bulmaya çağırdık. Önerilerimizi ortaya koyduk. Bu önerilerimizden ikisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yerine getirildi. Önerilerimizin uygulandığını görmekten mutluluk duymaktayız. Özellikle büyükşehirlerdeki iş yerleri ve alışveriş merkezlerinin konuta dönüşmesi konusunda Kurum'un attığı adımı kutluyoruz. Ancak bir ilave daha gerekiyor. İmar planında iş yeri olarak ayrılan yerlerin, bir buçuk yıl içerisinde inşaata başlanması kaydıyla konuta dönüştürülmesini Kurum'dan bekliyoruz" dedi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, basın açıklamalarının ardından partisinin basına kapalı MYK toplantısına katıldı. - ANKARA