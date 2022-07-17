Sarıgül: "KYK'daki öğrencilerimizin borçlarının faizlerinin tamamının silinmesi lazım" - Son Dakika
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Sarıgül: "KYK'daki öğrencilerimizin borçlarının faizlerinin tamamının silinmesi lazım"

17.07.2022 23:13

Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevi önünde açıklamalarda bulunan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Öğrencilerimiz parayla pulla meşgul olmamalı, zihnini mutlaka eğitime vermelidir.

Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevi önünde açıklamalarda bulunan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Öğrencilerimiz parayla pulla meşgul olmamalı, zihnini mutlaka eğitime vermelidir. Bu evlatlarımız Türkiye'nin geleceğidir. Kredi Yurtlar Kurumu'ndaki öğrencilerimizin borçlarının faizlerinin tamamının silinmesi lazım" dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yaptığı af çağrısının ardından Türkiye'nin farklı illerindeki cezaevlerini ziyaret etmeye devam ediyor. Bu çerçevede Eskişehir'e gelen Sarıgül, Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevi önünde mahkum yakınlarıyla buluştu. Burada af çağrısını yineleyen Sarıgül, "Şefkatli ve faziletli devletime sesleniyorum, anneler için affet Türkiye'm. Babalar için affet Türkiye'm. Babaları cezaevinde bulunan on binin üzerinde çocuk var. Daha babalarıyla buluşamadılar. O çocuklar için affet Türkiye'm. 6 buçuk milyon Suriyeli'ye kucak açan benim şefkatli devletim, 250 bin kader mahkumuna da inşallah kapısını ve gönlünü açacaktır. Af talebimiz siyasi bir talep değil, vicdani bir taleptir" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ, İNGİLTERE'DEN DAHA GÜÇLÜDÜR"

İngiltere'de başbakanlığa aday olan Dışişleri Bakanı Liz Truss'un göçmenleri Türkiye'ye gönderme önerisini eleştiren Sarıgül, "İngiltere'deki başbakan adayı çok ayıp ediyor. Söylediği asla kabul edilemez. İngiltere başbakan adayı şunu bilmeli ki, Türkiye, İngiltere'nin arka bahçesi değildir. İngiltere beğenmediği mültecileri Türkiye'ye gönderecek, Türkiye'yi arka bahçe yapacak. Bu kabul edilir bir olay değildir. İngiltere'deki başbakan adayını kınıyorum. Doğru bir konuşma yapmamıştır. Eminim ki İngiliz halkı da bu konuşmasını tasvip etmemiştir. Türkiye Cumhuriyeti, İngiltere'den daha güçlüdür. Bizim atalarımızın, dedelerimizin, ecdadımızın bize bıraktığı bayrağımıza, toprağımıza, ulusumuzun birliğine ve beraberliğine İngiltere'deki başbakan adayı asla dil uzatamaz. Bu sözünü derhal geri almasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"KREDİ YURTLAR KURUMU'NUN İSMİNİ 'ÖĞRENCİ AĞIRLAMA MERKEZİ' YAPIN"

KYK borçları konusunda da açıklamalarda bulunan Sarıgül, "Kredi Yurtlar Kurumu'ndaki öğrencilerimizin borçlarının faizlerinin tamamının silinmesi lazım. Geriye kalan anaparanın da 120 ayda ödenmesi lazım. Kaldı ki bu öğrencilerimiz, devletimiz ve milletimiz için son derece önemlidir. Bu evlatlarımız Türkiye'nin geleceğidir. Öğrencilerimiz parayla pulla meşgul olmamalı, zihnini mutlaka eğitime vermelidir" diye konuştu. Sarıgül, Kredi Yurtlar Kurumu'nun isminin 'Öğrenci Ağırlama Merkezi' olması önerisinde de bulundu.

Cezaevi önündeki konuşmasını tamamlayan Sarıgül, ardından Eskişehir'in tarihi Odunpazarı bölgesini ziyaret etti. Burada vatandaşlarla sohbet eden Sarıgül, yerel esnafı da ziyaret ederek yöresel lezzetlerin tadına baktı.

(Şevket Can Çikot - Abdullah Güçlü/İHA)

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Kaynak: İHA

Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Sarıgül: 'KYK'daki öğrencilerimizin borçlarının faizlerinin tamamının silinmesi lazım' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıgül: "KYK'daki öğrencilerimizin borçlarının faizlerinin tamamının silinmesi lazım" - Son Dakika
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