TDP Lideri Sarıgül: "31 Temmuz'da yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'na gölge düştü"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, geçen gün Ankara'da yaşanan Alevi STK'lar ve cemevi saldırılarıyla ilgili, "Muharrem ayının başında Ankara'daki cemevlerine ve Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş'a yönelik saldırıların ve o planlı provokasyonları asla doğru bulmayız" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin genel merkez binasında basın açıklaması düzenledi. Sarıgül'ün gündeminde iptal olan KPSS oturumları, Ankara'da gerçekleşen Alevi STK'ları ve cemevlerine yönelik saldırılar yer aldı. 31 temmuzda yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'na gölge düştüğünü belirten Sarıgül, "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) başkanı görevinden alındı. Sınav iptal edildi. TDP olarak bizim çağrımızda bu yöndeydi. KPSS'nin şaibesiz yapılması ve artık mülakatın kaldırılmasını şart olarak koşuyoruz. KPSS'yi geçen, yüzde 100 alan, 99 alan, 98 alan bir evladımızın mülakatta bırakılmasını doğru bulmayız. TDP olarak mülakatın kalkmasını arzu ediyoruz. Mülakatı iktidarımızda kaldıracağız. Yazılı sınavını kazanan evladımız, gelip hangi branştaysa inşallah onurla ve gururla, torpil olmadan, siyasi etken olmadan iş başı yapacağı günler yaklaşıyor" diye konuştu.

Sarıgül, "Muharrem ayının başında Ankara'daki cemevlerine ve Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş'a yönelik saldırıların ve o planlı provokasyonları asla doğru bulmayız. Bunları şiddetle kınıyoruz. Ankara'da saldırıya uğrayan cemevini ziyaret ederek onlara da taziyelerimizi ve düşüncelerimizi aktardık. Ancak buradaki olay, bakanın bunu sözde bırakmaması. Bakan, şu anda sorumluluk mevkisinde. Sorumlulara düşen görev bir kaygı bir şüphe oluşturmak değil, kaygıları ve şüpheleri ortadan kaldırmaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA