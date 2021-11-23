Türkiye'den beyin göçü! Gençler niye gidiyor? CHP Türkiye'yi terk eden gençleri araştırdı! - Son Dakika

CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen tarafından hazırlanan raporda, şu bilgilere yer verildi:

- TÜİK verilerine göre 2016'da 69 bin 326, 2017'de 113 bin 326 ve 2018'de 136 bin 740 vatandaş Türkiye'yi terk etti.

- Sosyal Demokrasi Vakfı'nın (SODEV) araştırmasına göre, Türkiye'deki gençlerin yüzde 62.5'i, imkânları olsa yurtdışında yaşamak istiyor.

- Göçmenlerin büyük bölümü 40 yaş altı. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi büyükşehirlerden gidenler iyi eğitimli gençlerden oluşuyor.

"GÜVENSİZLİK, BASKI, KAYIRMACILIK" ELEŞTİRİLERİ

CHP'nin çalışma yürüttüğü odak grubu gençler, Türkiye'yi terk etme gerekçelerini şöyle sıralıyor:

- Hukuk ve insan hakları ihlalleri, seçimlere ve kurumlara olan güvensizlik.

- İfade özgürlüğünün kısıtlanması, basın özgürlüğü ve sosyal medya üzerindeki baskı.

- Kayırmacılık ve yolsuzluk, liyakate olan inancın kaybolması.

- Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve özellikle kadınların yargı ve kolluk güçleri tarafından yeterince korunduğunu hissetmemesi.

- Yaşam tarzına, kimlik ve tercihlere yönelik hissedilen baskı.

HANGİ KOŞULLARDA DÖNECEKLER?

Rapora göre, "Ne olursa Türkiye'ye dönmeyi düşünürsünüz" sorusu yöneltilen gençlerden alınan yanıtlar ise özetle şöyle:

- Refah düzeyinin artma belirtilerini görürsem ülkeme dönüş yaparım.

- Fikir ifade özgürlüğü, cinselliğin tabu olmaması durumu dönmek için yeterli olabilir.

- İktidar gider ve yerine daha liyakate dayalı bir sistem gelirse hemen dönerim.

- Güvenebileceğim bir adalet sistemi bulunduğuna inanırsam ve ülkemizde siyaset, ekonomi ve eğitim alanlarında günden güne pozitif yönde gelişmeler olduğunu görürsem dönerim.