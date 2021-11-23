CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen tarafından hazırlanan raporda, şu bilgilere yer verildi:
- TÜİK verilerine göre 2016'da 69 bin 326, 2017'de 113 bin 326 ve 2018'de 136 bin 740 vatandaş Türkiye'yi terk etti.
- Sosyal Demokrasi Vakfı'nın (SODEV) araştırmasına göre, Türkiye'deki gençlerin yüzde 62.5'i, imkânları olsa yurtdışında yaşamak istiyor.
- Göçmenlerin büyük bölümü 40 yaş altı. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi büyükşehirlerden gidenler iyi eğitimli gençlerden oluşuyor.
CHP'nin çalışma yürüttüğü odak grubu gençler, Türkiye'yi terk etme gerekçelerini şöyle sıralıyor:
- Hukuk ve insan hakları ihlalleri, seçimlere ve kurumlara olan güvensizlik.
- İfade özgürlüğünün kısıtlanması, basın özgürlüğü ve sosyal medya üzerindeki baskı.
- Kayırmacılık ve yolsuzluk, liyakate olan inancın kaybolması.
- Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve özellikle kadınların yargı ve kolluk güçleri tarafından yeterince korunduğunu hissetmemesi.
- Yaşam tarzına, kimlik ve tercihlere yönelik hissedilen baskı.
Rapora göre, "Ne olursa Türkiye'ye dönmeyi düşünürsünüz" sorusu yöneltilen gençlerden alınan yanıtlar ise özetle şöyle:
- Refah düzeyinin artma belirtilerini görürsem ülkeme dönüş yaparım.
- Fikir ifade özgürlüğü, cinselliğin tabu olmaması durumu dönmek için yeterli olabilir.
- İktidar gider ve yerine daha liyakate dayalı bir sistem gelirse hemen dönerim.
- Güvenebileceğim bir adalet sistemi bulunduğuna inanırsam ve ülkemizde siyaset, ekonomi ve eğitim alanlarında günden güne pozitif yönde gelişmeler olduğunu görürsem dönerim.
Son Dakika › Politika › Türkiye'den beyin göçü! Gençler niye gidiyor? CHP Türkiye'yi terk eden gençleri araştırdı! - Son Dakika