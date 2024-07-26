Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı: Alkışlanan Netanyahu değil, soykırımdır

Politika

Türkiye- Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, soykırımı alkışlayan ABD'li senatörlerin bu kara lekeyi nesiller boyu taşıyacağını belirterek, "Alkışlanan şüphesiz Netanyahu değil soykırımdır, katliamdır." ifadesini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili, TBMM İdare Amiri ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, yaptığı yazılı açıklamada siyonist rejimin elebaşı Netanyahu'nun ABD Kongresinde ayakta alkışlanmasını kınadı.

Siyonist işgalcilerin elebaşı Netanyahu'nun, ABD Kongresinde yaptığı 56 dakikalık konuşmasında Kongre üyeleri tarafından 79 kez alkışlandığına işaret eden Turan, ülke tarihinde ABD Başkanının bile Kongrede bu kadar alkışlanmadığına işaret etti. Turan, "Alkışlanan şüphesiz Netanyahu değil soykırımdır, katliamdır, Müslüman öldüren siyonistlerdir. Soykırımı ve katliamı alkışlayan ABD'li senatörler bu kara lekeyi nesiller boyu taşıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

BM Kadın Raporu'na göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de her saat başı 2 anneyi öldürdüğünü, en az 16 bin 175 çocuğu ve 10 bin 800 kadını katlettiğini, toplam 39 bin 175 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildiren Turan, şunları kaydetti:

"Eli kanlı Gazze kasabı Netanyahu'nun konuşmasının tıpkı Hitler gibi ayakta alkışlanması, ABD siyasi tarihine kara bir leke olarak düşmüştür. Uluslararası mahkemelerde savaş suçlusu olarak yargılanan bir kimsenin, savaş çığırtkanlığı yaparak kan dökmeye devam edeceklerini söyleyen Gazze kasabının ayakta alkışlanması insanlık ayıbıdır."

Aliya İzzetbegoviç'in "Bunu hiç unutma evlat. Batı hiçbir zaman uygar olmamıştır ve bugünkü refahı; devam edegelen sömürgeciliği, döktüğü kan, akıttığı gözyaşı ve çektirdiği acılar üzerine kuruludur." sözlerini hatırlatan Turan, "Siyonist rejime destek veren Batı işte budur. 40 bin insanın katilini alkışlamak, suça taammüden ortak olmaktır. Demokrasi, insan hakları ve özgürlükleri gibi değerlerin sadece kandırmaca olduğu, gerçek değerlerinin siyonizmin korunması ve kollanması olduğu ortaya çıkmıştır. Bu kara leke, ABD halkını kimlerin yönettiğinin, kimlerin dünyada terör estirdiğinin resmidir." açıklamasında bulundu.

Sözde özgürlüklerin, insan haklarının ülkesi olan ABD'de bir savaş suçlusunun alkış tufanına tutulmasını hayret ve dehşetle seyrettiklerini belirten Turan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"O alkışları yapan eller, kirli ve kanlı ellerdir. Gazze'de, Refah'ta katledilen bebeklerin, çocukların, kadınların ve masum sivillerin kanı o ellere bulaşmıştır. Kongrede alkış yapan herkes soykırımın destekçisi ve ortağıdır. Netanyahu'yu protesto için oturuma katılmayan 96 onurlu senatöre ve Kongrede elinde tuttuğu 'savaş suçlusu' yazılı pankartıyla Netanyahu'yu protesto eden Filistin asıllı Rashida Tlaib'e insan olmanın önemli bir meziyet olduğunu ve herkese nasip olmayacağını gösterdikleri içinde teşekkür ediyorum."