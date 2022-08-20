Türkiye-Finlandiya-İsveç Daimi Ortak Mekanizması İlk Toplantısı Finlandiya'da düzenlenecek - Son Dakika
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Türkiye-Finlandiya-İsveç Daimi Ortak Mekanizması İlk Toplantısı Finlandiya'da düzenlenecek

20.08.2022 00:03
Türkiye-Finlandiya-İsveç Daimi Ortak Mekanizması İlk Toplantısı Finlandiya'da düzenlenecek

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran tarihinde imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı Finlandiya'da 26 Ağustos'ta düzenlenecek.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran tarihinde imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı Finlandiya'da 26 Ağustos'ta düzenlenecek.

Daimi Ortak Mekanizma'nın Türk heyetine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın başkanlık etmeleri, heyette Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanlıkları ve Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan temsilcilerin yer alması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurlarında imzalanan Üçlü Muhtıra'da, müstakbel NATO müttefikleri olarak Finlandiya ve İsveç terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye'yle tam dayanışma ve işbirliği sergileyecekleri, PKK terör örgütü başta olmak üzere milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye'ye tam destek verecekleri, PYD/ YPG ve FETÖ'ye destek sağlamayacakları taahhüdünde bulunmuşlardı.

Muhtıra'da üç ülke terörizmle, örgütlü suçlar ve diğer ortak sınamalarla mücadelede mutabakat temelinde işbirliğini geliştirmek için kolluk kuvvetlerini ve istihbarat kuruluşlarını da içeren her düzeyde hükümetlerarası yapılandırılmış ortak bir diyalog ve işbirliği mekanizması tesis edeceklerini belirtmişler, bu çerçevede muhtırada kayıtlı adımların takibi ve hayata geçirilmesi için Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları, İstihbarat Servisleri ve Güvenlik Kurumlarından uzmanların katılımıyla bir Daimi Ortak Mekanizma tesis etmeyi kararlaştırmışlardı.

Ayrıca, Üçlü Muhtıra'da Finlandiya ve İsveç Türkiye'ye yönelik milli silah ambargosu bulunmadığını teyit etmişler, bu konuda Türkiye'yle dayanışma ve işbirliği içinde hareket edeceklerini duyurmuşlardı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Finlandiya, Türkiye, İsveç, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye-Finlandiya-İsveç Daimi Ortak Mekanizması İlk Toplantısı Finlandiya'da düzenlenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye-Finlandiya-İsveç Daimi Ortak Mekanizması İlk Toplantısı Finlandiya'da düzenlenecek - Son Dakika
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