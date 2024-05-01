Türkiye, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davaya müdahil olacak - Son Dakika
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Politika

Türkiye, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davaya müdahil olacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya müdahil olma kararı aldığını açıkladı. Fidan, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini ve Endonezya ile birlikte Filistin'i savunmaya devam edeceklerini belirtti.

01.05.2024 16:38
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türkiye olarak Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya müdahil olmaya karar verdik" dedi.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile görüşen Fidan, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, "Türkiye olarak Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Endonezya ile birlikte Filistin'i savunmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya müdahil olmaya karar verdik" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Türkiye, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davaya müdahil olacak - Son Dakika

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