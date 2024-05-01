Türkiye, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davaya müdahil olacak

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türkiye olarak Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya müdahil olmaya karar verdik" dedi.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile görüşen Fidan, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, "Türkiye olarak Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Endonezya ile birlikte Filistin'i savunmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya müdahil olmaya karar verdik" dedi. - ANKARA