Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD'li Mevkidaşı Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, son dönemdeki Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin yanı sıra güncel, küresel ve bölgesel meseleler ele alındı.
Telefon görüşmesinde, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yönelik silah bırakma çağrısı ve ardından başlayan süreç değerlendirildi.
Ayrıca görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Gazze Şeridi'ni devralacağız" sözlerinin ardından gündeme gelen Gazze'nin yeniden inşası ele alındı.
İki mevkidaş, Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Beyaz Saray'da yaşanan tartışma sonrasında çıkmaza giren Ukrayna'nın güvenliği konusunu da görüştü.
Son Dakika › Politika › Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme - Son Dakika
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