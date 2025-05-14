Türkiye ile İtalya arasında 10 bininci Ro-Ro seferi gerçekleştirildi - Son Dakika
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Politika

Türkiye ile İtalya arasında 10 bininci Ro-Ro seferi gerçekleştirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, DFDS'nin Pendik Limanı'ndan gerçekleştirdiği 10 bininci Ro-Ro seferi törenine katıldı.

14.05.2025 15:33
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, DFDS'nin Pendik Limanı'ndan gerçekleştirdiği 10 bininci Ro-Ro seferi törenine katıldı. Bakan Uraloğlu, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin denizcilik sektöründeki stratejik konumuna ve büyüme vizyonuna dikkat çekti.

İstanbul Pendik Limanı'nda düzenlenen törende, DFDS'ye ait "Ephesus Seaways" isimli gemi İtalya'nın Trieste Limanı'na uğurlandı. Törene katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuşmasında, "Bugün Türkiye ile İtalya arasında gerçekleştirilen 10 bininci Ro-Ro seferiyle, ülkemizin denizcilik alanındaki kararlı yükselişinin gurur verici bir anına tanıklık ediyoruz" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili bir yarımada olarak doğal lojistik avantajlara sahip olduğuna dikkat çeken Bakan Uraloğlu, ülkenin denizyolu taşımacılığında oynadığı kritik role vurgu yaptı. Türkiye'nin, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesişim noktasındaki konumu sayesinde, küresel taşımacılığın en önemli transit merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

"4 saatlik bir uçuşla 67 ülkeye ulaşabiliyoruz" diyen Bakan Uraloğlu, "Bizim için gerçekten kıymetli. 1,5 milyar insan 51 trilyon dolar gayrisafi milli hasıladan bahsediyoruz. Denizcilikte kara taşımacılığıyla beraber özellikle orta koridordan üç denize açılan ve Avrupa'ya uzanan bir stratejik kara parçası Anadolu'dan bahsediyoruz. Bu nedenle doğal bir yarımada olan kara sınırlarının üç katı kadar deniz sınırına sahip ülkemiz için attığımız her adımda tarihi birikimimiz, jeopolitik gücümüzle ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası denizciliğin geleceğini de şekillendiriyoruz" dedi.

"Türk deniz filomuz 2024 yılında dünyada 11. sırada yer aldı"

Bakan Uraloğlu, 2024 yılında dünya taşımacılığının %88'inin denizyoluyla gerçekleştiğini ve bu taşımacılığın toplam 12,6 milyar tona ulaştığını belirtti. Türk deniz filosunun da bu süreçte ciddi bir büyüme kaydettiğini aktaran Uraloğlu, "2002 yılında 8,9 milyon DWT olan Türk sahipli filomuz, 2024 itibarıyla 52,9 milyon DWT'a ulaşarak dünyada 11. sırada yer aldı" dedi.

Limanlarda rekor elleçleme

Türkiye limanlarında elleçlenen yük miktarının da hızla arttığını belirten Bakan, 2024 yılında bu rakamın %2'lik artışla 532 milyon tona yaklaştığını, konteyner elleçleme miktarının ise %7,8'lik artışla 13,5 milyon tona ulaştığını kaydetti. Tekirdağ, Ambarlı, Kocaeli ve Mersin limanlarının dünya sıralamasında ilk 100'e girmesinin Türkiye'nin küresel denizcilik gücünü pekiştirdiğini vurguladı.

Ro-Ro taşımacılığına devlet desteği

Bakanlık olarak Ro-Ro taşımacılığını teşvik etmek amacıyla çeşitli destek mekanizmaları hayata geçirdiklerini ifade eden Uraloğlu, "Türk bayraklı Ro-Ro gemilerine her 10 deniz mili için yük birimi başına 2 ila 20 dolar arasında değişen oranlarda destek sağlıyoruz. Ayrıca kılavuzluk ve römorkaj ücretlerini de karşılıyoruz" dedi. 2024 yılı itibarıyla Türkiye'den Avrupa'ya 18 Ro-Ro hattı bulunduğunu belirten Uraloğlu, bu hatlar aracılığıyla 706 binin üzerinde araç taşındığını, bunun %69'unun Avrupa bağlantılı hatlardan gerçekleştiğini aktardı. DFDS'nin 2024 yılında Türk limanlarında toplam 7,9 milyon ton yük elleçlediğini ve 409 binin üzerinde aracı taşıdığını belirten Uraloğlu, "Bu katkılarla DFDS, Türkiye'nin denizyolu taşımacılığındaki liderlik vizyonuna önemli katkı sunmuştur. Kendilerine özellikle teşekkür ediyorum." dedi.

"Amacımız, denizcilik sektörümüzü dünya liderleri arasına taşımak"

Törende, Türkiye'nin 10.000'inci Ro-Ro seferiyle sadece geçmiş başarılarının değil, gelecekteki hedeflerinin de temellerinin atıldığını vurgulayan Uraloğlu, "Amacımız, Ay Yıldızlı bayrağımızı daha fazla uluslararası sularda dalgalandırmak, denizcilik sektörümüzü dünyanın liderleri arasına taşımak ve küresel ticaretteki rolünü daha da güçlendirmektir. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Türkiye ile İtalya arasında 10 bininci Ro-Ro seferi gerçekleştirildi - Son Dakika

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