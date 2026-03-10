Türkiye ile Romanya Enerji İşbirliği Gelişiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Fransa'nın başkenti Paris'teki 2. Nükleer Enerji Zirvesi marjında Romanya Enerji Bakanı Bogdan Ivan ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2. Nükleer Enerji Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Fransa'nın başkenti Paris'te temaslarını sürdürüyor. Bakan Bayraktar, zirve kapsamında Romanya Enerji Bakanı Bogdan Ivan ile bir araya geldi. Görüşmede küresel ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra Türkiye-Romanya arasında enerji alanında stratejik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik başlıklar ele alındı. Görüşmede ayrıca, Karadeniz havzasında arz güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik hidrokarbon projeleri, yenilenebilir enerji yatırımları ve iki ülke arasındaki elektrik enterkonneksiyon hatlarının kapasitesinin artırılmasına ilişkin somut projeler ele alındı.

Bakan Bayraktar temasları kapsamında İtalya Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanı Gilberto Pichetto Fratin ile de bir araya gelmişti. - PARİS