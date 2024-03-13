Türkiye-Irak arasında Güvenlik Zirvesi: 2 bakan ve MİT Başkanı katılacak - Son Dakika
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Politika

Türkiye-Irak arasında Güvenlik Zirvesi: 2 bakan ve MİT Başkanı katılacak

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye-Irak Güvenlik Zirvesi'nin bir sonraki toplantısının Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın katılımıyla yarın Bağdat'ta düzenleneceğini duyurdu.

13.03.2024 15:03  Güncelleme: 15:37
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Aralık 2023'te Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın katılımıyla Türkiye'de düzenlenen Türkiye- Irak Güvenlik Zirvesi'nin bir sonraki toplantısının aynı formatla yarın Bağdat'ta düzenleneceğini duyurdu.

Bakanlar Güler, Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın toplantıya katılacağını bildiren Keçeli Irak'taki toplantıda terörle mücadelede ortak anlayış geliştirilmesi konusu ve enerjide iş birliği konularının görüşüleceğini bildirdi.

TÜRKİYE'DEN GAZZE'YE YARDIM

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Türkiye'nin Gazze'ye yardımlarının 40 bin tonu geçtiğini belirten Keçeli, "UNRWA'ya yaptığımız 26 bin tonluk yardımın kalan kısmı için İsrail ile görüşüldü. UNRWA kalan kısmı WFP'ye devredecek ve yardımın tamamı Gazze'ye ulaştırılacak. Karayolu ile daha kolay ve çok yardım ulaştırmak mümkün, diğer seçeneklere yanaşmıyoruz" dedi.

Gazze'den KKTC ve Türk vatandaşı ve yakınları dahil bin 489 kişi tahliye edildiği bilgisini paylayan Keçeli, bir grup Türk vatandaşının daha tahliye edileceğini açıkladı.

ABD İLE İLİŞKİLER

Keçeli, Dışişleri Bakanın Hakan Fidan'ın ABD ziyaretiyle ilgili de "Türkiye'ye uygulanan kısıtlamalar konusunda Senato'da bazı pozitif mesajlar aldık. Bizim açımızdan olumlu izlenimlere ayrıldığımız bir ziyaret oldu" dedi.

Keçeli, ABD ile terörle mücadelede düzenli yüz yüze bir istişare mekanizmasının kurulacağının sinyalini verdi. F-35 projesiyle ilgili ise "Harcadığımız para var. Bununla ilgili görüşmeler devam ediyor" açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE-YUNANİSTAN İLİŞKİLERİ

Yunanistan ile güven artırıcı önlemler toplantısının 22 Nisan'da Atina'da yapılmasının planlandığını duyuran Keçeli, Miçotakis'in Türkiye ziyaretinin de mayıs ayında gerçekleşmesi için çalışmaların sürdüğüne işaret etti.

Keçeli, geçtiğimiz günlerde Türkiye-Yunanistan arasında gerçekleştirilen siyasi diyalog toplantısında da 10 Yunan adasına vize kolaylığı uygulamasındaki son hazırlıkların ele alındığını söyledi.

Türkiye-Irak arasında Güvenlik Zirvesi: 2 bakan ve MİT Başkanı katılacak
Kaynak: İHA

Millî İstihbarat Teşkilatı, Yaşar Güler, Hakan Fidan, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye-Irak arasında Güvenlik Zirvesi: 2 bakan ve MİT Başkanı katılacak - Son Dakika

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