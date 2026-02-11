Türkiye, Irak'ın Egemenliğine Destek Verdi - Son Dakika
Politika

Türkiye, Irak'ın Egemenliğine Destek Verdi

11.02.2026 21:20
Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın iç işlerine karışma iddialarını reddetti ve Irak'ın toprak bütünlüğüne destek vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Sayın Bakanımızın ifadelerinin bağlamından kopartılarak Irak'ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz. Bu vesileyle Türkiye olarak komşumuz Irak'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğimizi yineliyoruz" dedi.

BAKAN FİDAN: BU İŞİ BİR DE IRAK AYAĞI VAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda yaptığı "Irak" çıkışı dikkat çekti. CNN Türk'teki canlı yayında Suriye'de yaşanan gelişmelere değinen Bakan Fidan, "Bu işin bir de Irak ayağı var. Suriye ayağı bittikten sonra Irak ayağı var. İnşallah Irak'ta buradakinden ders çıkartırlar da daha akıllı bir karar alırlar ve oradaki geçiş daha kolay olur" ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ: IRAK MEDYASI ÇARPITTI

Bakan Fidan'ın çıkışıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'den açıklama geldi. Keçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sayın Bakanımızın 9 Şubat 2026 tarihinde bir televizyon kanalında verdiği mülakattaki bazı ifadelerinin, Irak'ta kimi medya kuruluşlarınca çarpıtıldığı anlaşılmaktadır.

"FİDAN, PKK TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKTİ"

Irak'la son dönemde güvenlik ve terörle mücadele dahil hemen her alanda tesis ettiğimiz kurumsal, yapıcı ve verimli iş birliğini önümüzdeki süreçte daha da ilerletmeyi hedeflediğimizi her vesileyle vurguluyoruz. Sayın Bakanımızın söz konusu mülakatta sarf ettiği ifadeler, bu iş birliği anlayışından hareketle, Sincar, Mahmur ve Kandil başta olmak üzere Irak topraklarının bir bölümüne yuvalanmış olan PKK terör örgütünün, Irak'ın toprak bütünlüğü ve güvenliği için de oluşturduğu tehdide dikkat çekmeye matuftur.

"IRAK'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE DESTEĞİMİZİ YİNELİYORUZ"

Sayın Bakanımız bu bağlamda, terör örgütünün Suriye'de olduğu gibi Irak sahasından da tamamen tasfiye edilmesine yönelik kararlılığımızın ve Irak yönetimiyle bu alanda var olan iş birliğimizin artarak devam etmesinin gerekliliğinin altını çizmiştir. Hal böyleyken, bazı odaklarca Sayın Bakanımızın ifadelerinin bağlamından kopartılarak Irak'ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz. Bu vesileyle Türkiye olarak komşumuz Irak'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğimizi yineliyoruz" ifadelerini kullandı.

