TİP, Hatay'da Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekti - Son Dakika
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Politika

TİP, Hatay'da Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekti

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Türkiye İşçi Partisi (TİP), 31 Mart yerel seçimlerinde Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterdiği Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekti.

17.03.2024 22:32  Güncelleme: 23:10
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Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay'da Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekti. Parti, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizin yaşadığı büyük yıkımların suçlusu olan AKP'nin yerel seçimde Hatay'dan gösterdiği Büyükşehir Belediye Başkanı adayı karşısında, yine bir deprem suçlusu olan mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş'ın Hatay halkının tüm itirazlarına rağmen yeniden aday gösterilmesi üzerine, Türkiye İşçi Partisi olarak, Hatay halkını seçeneksiz bırakmayacağımızı ilan edip Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için girişimlerde bulunduk. Bu girişimler sonucunda Hatay halkının çeşitli temsilcilerinin ve önde gelen kanaat önderlerinin de inisiyatifiyle deprem günlerindeki özverili çalışmasıyla tanınan eski milli futbolcu, Hataylı spor insanı Gökhan Zan ortak bir iradeyle önerilen isim oldu. Partimiz ise "Hatay İttifakı" olarak adlandırılan bu iradeye saygı duyduğunu belirtti ve partimizin üyesi olmayan Gökhan Zan'a adaylık sırasını verdi.

"PARTİMİZİN ASLA TASVİP ETMEYECEĞİ İDDİALAR TARAFIMIZA ULAŞMIŞTIR"

Türkiye İşçi Partisi olarak, Hatay halkının iki deprem suçlusu arasında bir seçime zorlanmasının ve Lütfü Savaş'ın CHP adayı olarak dayatılmasının telafisi mümkün olmayan bir ayıp olduğunu ve acılı Hatay halkına bir hakaret anlamı taşıdığını tekrar ifade ediyoruz. Bununla birlikte, Hatay İttifakı'nın ortak aday olarak önerdiği Gökhan Zan'ın partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır.

Gökhan Zan söz konusu iddiaların kendisine yönelik bir kumpas olduğunu ve hukuki süreci başlatacağını partimize iletmiştir. Ancak, her ne kadar süreç hukuki mercilere taşınacak olsa da, en ufak bir şaibenin varlığına bile göz yummayacağımızı ve kumpas ve şantaj gibi yolları alışkanlık haline getirmiş olan düzen siyasetine olan kapanmaz mesafemizi hatırlatıyor, Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz."

Türkiye İşçi Partisi, Hatay'da Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekti
Türkiye İşçi Partisi, Hatay'da Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekti


TİP, Hatay\'da Gökhan Zan\'ın adaylığını geri çekti

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Son Dakika Politika TİP, Hatay'da Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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