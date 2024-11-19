Türkiye-İtalya İlişkileri Güçleniyor

Politika

TBMM Türkiye- İtalya Dostluk Grubu Başkanı Şahin Tin, İtalya Senatosu Dışişleri ve Savunma Komisyonu Başkanı Gabriella Anastasia Craxi ve beraberindeki parlamento heyeti ile görüştü.

Tin, Meclis'te gerçekleşen görüşmede yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 30 milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, Ukrayna'nın yeniden imarı sürecinde de işbirliği yapılmasının tüm tarafların yararına olacağını söyledi.

Savunma sanayi alanındaki işbirliğinin iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli bir boyutunu oluşturduğunu, bu alandaki işbirliğinin daha da güçlendirilebileceğini dile getiren Tin, başta Ukrayna'daki ve Gazze'deki savaş olmak üzere bölgesel ve küresel sınamaların Türkiye'nin Avrupa ötesinde barış ve güvenliğin sağlanmasına olan katkısını gösterdiğini belirtti.

Avrupa Birliğine (AB) tam üyeliğin Türkiye için stratejik bir hedef olmaya devam ettiğini vurgulayan Tin, "Türkiye olarak AB ile diyalog ve işbirliğine hazırız. AB'den beklentimiz; ilişkilerimizi ilerletmek için somut ve anlamlı adımlar atılmasıdır." dedi.

Gazze'de İsrail soykırımının yeni bir aşamaya geçtiğini ve açlığın silah olarak kullanıldığının altını çizen Tin, "Gazze ve Lübnan'da ateşkesin sağlanmadığı her geçen gün bölgesel bir savaş her zamankinden daha fazla yaklaşıyor." ifadesini kullandı.

Tin, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası aktörlerin daha aktif bir şekilde devreye girmesi gerektiğini söyledi.

İtalya Senatosu Dışişleri ve Savunma Komisyonu Başkanı Gabriella Anastasia Craxi ise TBMM'de ve İtalya Parlamentosunda dostluk gruplarının bulunmasının tesadüf olmadığını belirterek, iki ülke arasında güçlü bir ilişki olduğunu ifade etti.

Türkiye ve İtalya arasındaki ilişkilerin uluslararası senaryoda hiç olmadığı kadar önem kazandığını ifade eden Craxi, " Akdeniz'e karşı ortak hassasiyetimiz var. Akdeniz'in istikrarının ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz." dedi.

Craxi, "Ya Akdeniz ve Afrika kıtası barış ve istikrarın sağlandığı bölge olacak ya da terör, düzensiz göç ve istikrarsızlık hakim olacaktır. Nasıl ki bu istikrar ve barış bakış açısı bizi bir araya getiriyorsa; İtalya ve Türkiye'nin birlikte çalışabilmesine olanak tanıması açısından önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.