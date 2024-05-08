Türkiye, Katar ve Gazze arasında insani yardım görüşmeleri yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Türkiye, Katar ve Gazze arasında insani yardım görüşmeleri yapıldı

Türkiye, Katar ve Gazze arasında insani yardım görüşmeleri yapıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim ve Katar Devlet Bakanı Lolwah Rashid Al Khater, Mersin'de bir araya gelerek Gazze'ye yönelik insani yardım faaliyetleri ve ortak gündemdeki konuları görüştü. AFAD Başkanı Okay Memiş de görüşmeye katıldı.

08.05.2024 14:45  Güncelleme: 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Katar Dışişleri Bakanlığında Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lolwah Rashid Al Khater ile Mersin'de bir araya geldi.

Gazze'ye ulaştırılması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde hazırlanan "Türkiye-Katar Gazze İyilik Gemisi"nin, bugün Mersin Uluslararası Limanı'ndan uğurlanması töreni kapsamında kentte bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim ve Katar Devlet Bakanı Al Khater, Mersin Valiliğini ziyaret etti.

Vali Ali Hamza Pehlivan tarafından karşılanan heyet, valilik şeref defterini imzaladı.

Bakan yardımcıları Karaloğlu ve Serim ile Katar Devlet Bakanı Al Khater, daha sonra basına kapalı istişare toplantısında bir araya geldi.

Görüşmede, İsrail- Filistin ihtilafı, Gazze'ye yönelik insani yardım faaliyetleri ile ortak gündemdeki konular ele alındı.

Heyete, AFAD Başkanı Okay Memiş de eşlik etti.

Kaynak: AA

Yasin Ekrem Serim, Münir Karaloğlu, Okay Memiş, Filistin, Türkiye, İsrail, Mersin, Gazze, Katar, AFAD, Güvenlik, Diplomasi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye, Katar ve Gazze arasında insani yardım görüşmeleri yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:56 Gazze’de Şifa Hastanesi’nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı Gazze'de Şifa Hastanesi'nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı
14:33 Kalben’in evine düzenlenen operasyondan görüntüler Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı Kalben'in evine düzenlenen operasyondan görüntüler! Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı
14:06 Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek
13:01 İmamoğlu, yeğenini işe alan Bursa Belediye Başkanı Bozbey’i topa tuttu İmamoğlu, yeğenini işe alan Bursa Belediye Başkanı Bozbey'i topa tuttu
11:45 Dehşete düşüren görüntü Türkiye’den Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den! Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi
14:54 Bonservisini kullandılar Hakim Ziyech Galatasaray’da kalıyor Bonservisini kullandılar! Hakim Ziyech Galatasaray'da kalıyor
14:27 Yeşim Erçetin itiraf etti: Eşim intihar etti, kardeşi açıklamak istemedi Yeşim Erçetin itiraf etti: Eşim intihar etti, kardeşi açıklamak istemedi
13:56 KÜÇÜKÇEKMECE’de ’Şirine’ isimli kediye işkence davası başladı KÜÇÜKÇEKMECE'de 'Şirine' isimli kediye işkence davası başladı
13:29 Ankara’da 15 yaşındaki çocuk ablasını bıçaklayarak öldürdü Ankara'da 15 yaşındaki çocuk ablasını bıçaklayarak öldürdü
13:19 Taraftarın gözü kulağı ondaydı Aziz Yıldırım, aday olup olmayacağı tartışmalarına son noktayı koydu Taraftarın gözü kulağı ondaydı! Aziz Yıldırım, aday olup olmayacağı tartışmalarına son noktayı koydu
13:17 Şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı Şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
13:02 Demans hastası annesini sokak sokak arıyordu Tren çarptığını öğrenince yıkıldı Demans hastası annesini sokak sokak arıyordu! Tren çarptığını öğrenince yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 15:16:19. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye, Katar ve Gazze arasında insani yardım görüşmeleri yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement