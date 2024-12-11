Türkiye-Latin Amerika İşbirliği Teklifi - Son Dakika
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Politika

Türkiye-Latin Amerika İşbirliği Teklifi

Ali Şahin, Latin Amerika'nın Asya açılımını Türkiye üzerinden gerçekleştirmek için işbirliği önerdi.

11.12.2024 17:18
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Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu (Parlatino) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Parlatino 38. Genel Kurul çalışmalarına ilişkin, "Latin Amerika ve Karayipler bölgesinin Asya açılımını Türkiye üzerinden gerçekleştirme teklifinde bulunduk. Böyle bir mekanizmanın oluşturulması konusunda birlikte çalışma kararı almış olduk." dedi.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk Delegasyonu olarak katıldıkları ve 1-6 Aralık tarihleri arasında Panama'da gerçekleşen Parlatino 38. Genel Kurul çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Latin Amerika bölgesi ile dış ticaret hacminin 20 yılda 1 milyar dolardan 14 milyar dolara yükseldiğini anlatan Şahin, bu tutarı daha da artırmak istediklerini söyledi.

Kurulda yaptığı konuşmaya işaret eden Şahin, Latin Amerika bölgesi ve Karayipler ile olan ilişkileri, hak ettiği noktaya taşımak için atılması gereken adımları vurguladığını belirtti. Konuşmasında, Filistin'de yaşanan soykırıma da yer verdiğini dile getiren Şahin, Parlatino'da Filistin meselesini gündeme getiren tek delegasyon olduklarını ve son derece takdirle karşılandıklarını ifade etti.

Çalışmaları kapsamında Meksika, Şili, Panama ve Peru heyetleriyle de görüşme gerçekleştirdiklerini ve ikili ilişkileri gözden geçirdiklerini anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Bu heyetlerden, Türkiye ile ilişkilerini inşa ederken bize, kendi gözleriyle bakmalarını, kendi kulaklarıyla dinlemelerini ve kendi kalpleriyle yaklaşmalarını istedik. Latin Amerika bölgesi, Amerika ve Fransa'dan sonra en güçlü Ermeni diasporasının hüküm sürdüğü, Türkiye-Latin Amerika bölgesi ilişkilerini zehirlediği gerçeği söz konusu. Buradan yola çıkarak, ikili temaslarımızda heyetlere Türkiye ilişkilerini kurgularken diasporadan bağımsız olarak bize kendi gözleriyle bakmalarını ve kendi kulaklarıyla dinlemeleri ricasını ilettik. Diasporanın Latin Amerika bölgesinde Ermeni meselesini kendi bir varlık sebebi haline getirdiği gerçeğini kendilerine ilettik."

Türkiye'nin, Afrika, Asya ve Avrupa kıtalarının merkezinde yer aldığına dikkati çeken Şahin, "Latin Amerika ve Karayipler bölgesinin Asya açılımını Türkiye üzerinden gerçekleştirme teklifinde bulunduk. Parlatino Başkanı Rolando Gonzalez Patricio son derece müspet karşıladı ve böyle bir mekanizmanın oluşturulması konusunda birlikte çalışma kararı almış olduk." diye konuştu.

Kaynak: AA

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