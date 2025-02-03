Türkiye-Macaristan Savunma İnovasyon Çalışma Grubu Kuruldu

Politika

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Hazırlık çalışmalarının ardından bugün bakanlar düzeyinde ilk toplantısını yaptığımız 'Türkiye- Macaristan Savunma İnovasyon Çalışma Grubu'nu kurduk. Çalışma Grubu'nda, 2 bakanlığın yanı sıra, Türkiye'nin ve Macaristan'ın savunma sanayisinde lider kurum ve kuruluşlarının temsilcileri yer alıyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay Bobrovniczky ile beraber bakanlıkta düzenlenen Türkiye-Macaristan Savunma İnovasyon Çalışma Grubu Bakanlar 1'inci Toplantısı'na katıldı. Bakan Kacır, konuk bakan ile beraber ortak çalışma grubunun usul ve esaslarına ilişkin belge imzaladı. Bu kapsamda 2025 yılı için bir taslak eylem planı oluşturuldu.

'YENİ İŞ BİRLİKLERİNİN TOHUMLARINI ATTIK'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 18 Aralık 2023'te gerçekleştirilen Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı marjında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Macaristan Savunma Bakanlığı arasında 'Savunma Teknolojileri Alanında Ar-Ge ve İnovasyon İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı imzaladıklarını anımsattı. Bakan Kacır, "Mutabakat zaptına istinaden yapılan hazırlık çalışmalarının ardından, bugün bakanlar düzeyinde ilk toplantısını yaptığımız 'Türkiye-Macaristan Savunma İnovasyon Çalışma Grubu'nu kurduk. Çalışma Grubu'nda, 2 bakanlığın yanı sıra, Türkiye'nin ve Macaristan'ın savunma sanayisinde lider kurum ve kuruluşlarının temsilcileri yer alıyor. Çalışma grubunun bugün gerçekleştirdiğimiz ilk toplantısında, Macar dostlarımız ile 2 ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edecek yeni iş birliklerinin tohumlarını atmış bulunuyoruz. Avrupa'nın kalbinde yer alan Macaristan, ülkemiz için kıymetli bir dost, önemli bir ticaret ve yatırım ortağıdır. 2002'de yalnızca 524 milyon dolar olan ticaret hacmimizi, 22 yılda yaklaşık 8 kat arttırarak 4,4 milyar doların üzerine çıkarmamız, bu husustaki ortak anlayışın önemli bir sonucu olmuştur" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE-MACARİSTAN BİLİM VE İNOVASYON YILI'NIN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Bakan Kacır, Macaristan ile ortak geleceği; bilgi, teknoloji ve yenilik üzerine inşa etme arzusunda olduklarını belirterek, "Bu çerçevede, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6'ncı Toplantısı'nda, 2025 yılını 'Türkiye-Macaristan Bilim ve İnovasyon Yılı' olarak kutlama kararı aldık. Önümüzdeki günlerde Macaristan'a gerçekleştireceğim ziyaretle, 'Türkiye-Macaristan Bilim ve İnovasyon Yılı'nın açılışını gerçekleştireceğiz. 6'ncı Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın, 2 ülke açısından stratejik önemi yüksek çıktılarından birisi de kuşkusuz Sayın Bakanla imza altına aldığımız, sözlerimin başında da zikrettiğim 'Savunma Teknolojileri Alanında Ar-Ge ve İnovasyon İşbirliği Mutabakat Zaptı'ydı" diye konuştu.

'YENİ ORTAKLIKLAR KURMAK İÇİN İLK ADIMLARI ATTIK'

Türkiye-Macaristan Savunma İnovasyon Çalışma Grubu 1'inci Toplantısı'nda ele alınan hususlara değinen Kacır, "İnsansız hava ve kara sistemleri, simülasyon ve eğitim teknolojileri, test ve inovasyon merkezleri gibi stratejik alanlarda yeni ortaklıklar kurmak için ilk adımları attık. NATO yüksek görünürlük projeleri ve DIANA Programı (NATO Savunma İnovasyon Hızlandırıcısı Programı) kapsamında birlikte çalışmak için ekosistemlerimizi birbirimize tanıttık. Çalışma Grubu'nun uygulama esaslarını ve yol haritasını belirledik. Savunma sanayilerimizdeki pek çok kurum ve kuruluşun, özellikle de özel sektörün katılımları ve katkıları ile bu çalışmalar dinamik olarak devam edecek, somut iş birlikleri de çok yakında meyvelerini verecek. Önümüzdeki dönemde Savunma İnovasyon Çalışma Grubumuz ile 2 ülkenin çok boyutlu ilişkilerini, savunma sanayi ekosistemlerinin de entegrasyonuyla daha da kuvvetlendireceğiz. Çalışma Grubu üyelerimizin, çift kullanım teknolojileri başta olmak üzere, savunma teknolojileri ve inovasyon alanlarında somut iş birliğine yönelik önümüzdeki dönemde atacağı adımlar, 2 ülke adına çok önemli bir katma değer sağlayacaktır. Macar muhataplarımıza da mesajım şudur; gelin, sadece kısa ve orta vadeli hedeflerle yetinmeyelim, uzun vadeli projeler geliştirerek, yalnızca 2 ülkeyle sınırlı kalmayan, dost ve müttefik diğer ülkeleri de kapsayan güçlü iş birlikleri inşa edelim" dedi.